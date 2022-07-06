https://tr.sputniknews.com/20220706/msb-zeytin-dali-ve-firat-kalkani-bolgelerinde-20-terorist-etkisiz-hale-getirildi-1058371388.html

MSB: Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 20 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 20 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı girişiminde bulunan '20 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini'... 06.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-06T10:21+0300

2022-07-06T10:21+0300

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Milli Savunma Bakanlığı, 'Suriye'nin kuzeyinde 20 teröristin etkisiz hale getirildiğini' açıkladı.Açıklamaya göre, 'PKK/YPG'li teröristler Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine dönük saldırı girişiminde' bulundu.Bunun üzerine gerçekleştirilen operasyonlarda, 20 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi.Milli Savunma Bakanlığı dün de hem Suriye hem de Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonlarda 20 teröristin öldürüldüğünü açıklamıştı.Böylece son iki günde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 40 oldu.

https://tr.sputniknews.com/20220706/msb-hakkaride-bir-asker-sehit-oldu--1058362542.html

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