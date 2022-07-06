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MSB: Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 20 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 20 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı girişiminde bulunan '20 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini'... 06.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-06T10:21+0300
2022-07-06T10:21+0300
türkiye
türkiye
milli savunma bakanlığı (msb)
terör
terör örgütü
terör örgütleri
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Milli Savunma Bakanlığı, 'Suriye'nin kuzeyinde 20 teröristin etkisiz hale getirildiğini' açıkladı.Açıklamaya göre, 'PKK/YPG'li teröristler Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine dönük saldırı girişiminde' bulundu.Bunun üzerine gerçekleştirilen operasyonlarda, 20 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi.Milli Savunma Bakanlığı dün de hem Suriye hem de Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonlarda 20 teröristin öldürüldüğünü açıklamıştı.Böylece son iki günde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 40 oldu.
https://tr.sputniknews.com/20220706/msb-hakkaride-bir-asker-sehit-oldu--1058362542.html
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türkiye, milli savunma bakanlığı (msb), terör, terör örgütü, terör örgütleri

MSB: Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 20 terörist etkisiz hale getirildi

10:21 06.07.2022
© Fotoğraf : Twitter/MSBTSK, hudut birlikleri-sınır birlikleri
TSK, hudut birlikleri-sınır birlikleri - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2022
© Fotoğraf : Twitter/MSB
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı girişiminde bulunan '20 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini' duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı, 'Suriye'nin kuzeyinde 20 teröristin etkisiz hale getirildiğini' açıkladı.

Açıklamaya göre, 'PKK/YPG'li teröristler Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine dönük saldırı girişiminde' bulundu.
Bunun üzerine gerçekleştirilen operasyonlarda, 20 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı dün de hem Suriye hem de Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonlarda 20 teröristin öldürüldüğünü açıklamıştı.
Böylece son iki günde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 40 oldu.
Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) yaptığı açıklamaya göre, Hakkari'nin Derecik ilçesine askeri aracın uçuruma yuvarlanması sonucu 1 asker şehit oldu, 6 asker de yaralandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2022
TÜRKİYE
MSB: Hakkari'de bir asker şehit oldu
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