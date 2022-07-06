https://tr.sputniknews.com/20220706/msb-zeytin-dali-ve-firat-kalkani-bolgelerinde-20-terorist-etkisiz-hale-getirildi-1058371388.html
MSB: Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 20 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 20 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı girişiminde bulunan '20 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini'... 06.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-06T10:21+0300
2022-07-06T10:21+0300
2022-07-06T10:21+0300
türkiye
türkiye
milli savunma bakanlığı (msb)
terör
terör örgütü
terör örgütleri
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Milli Savunma Bakanlığı, 'Suriye'nin kuzeyinde 20 teröristin etkisiz hale getirildiğini' açıkladı.Açıklamaya göre, 'PKK/YPG'li teröristler Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine dönük saldırı girişiminde' bulundu.Bunun üzerine gerçekleştirilen operasyonlarda, 20 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi.Milli Savunma Bakanlığı dün de hem Suriye hem de Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonlarda 20 teröristin öldürüldüğünü açıklamıştı.Böylece son iki günde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 40 oldu.
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türkiye, milli savunma bakanlığı (msb), terör, terör örgütü, terör örgütleri
MSB: Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 20 terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı girişiminde bulunan '20 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini' duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı, 'Suriye'nin kuzeyinde 20 teröristin etkisiz hale getirildiğini' açıkladı.
Açıklamaya göre, 'PKK/YPG'li teröristler Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine dönük saldırı girişiminde' bulundu.
Bunun üzerine gerçekleştirilen operasyonlarda, 20 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı dün de hem Suriye hem de Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonlarda 20 teröristin öldürüldüğünü açıklamıştı.
Böylece son iki günde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 40 oldu.