https://tr.sputniknews.com/20220706/opec-genel-sekreteri-barkindo-hayatini-kaybetti-1058371027.html

OPEC Genel Sekreteri Barkindo hayatını kaybetti

OPEC Genel Sekreteri Barkindo hayatını kaybetti

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) Genel Sekreteri Mohammed Barkindo, 63 yaşında hayata gözlerini yumdu. 06.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-06T10:03+0300

2022-07-06T10:03+0300

2022-07-06T10:03+0300

dünya

opec

petrol ihraç eden ülkeler örgütü (opec)

muhammed barkindo

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Nijerya devlet petrol şirketi bugün yaptığı bir açıklamada, OPEC Genel Sekreteri Muhammed Barkindo'nun yaşamını yitirdiğini duyurdu.Nijerya Ulusal Petrol Şirketi Genel Müdürü Mele Kyari, konuya ilişkin Twitter paylaşımında Barkindo'nun Salı günü yerel saatle 23:00'da hayatını kaybettiğini belirtti. Barkindo'nun ölüm sebebine dair ise bir açıklama yapılmadı.Yerel gazete Business Day'in haberine göre Barkindo, öldüğü sırada memleketi Nijerya'da bulunuyordu. Pazartesi günü Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari ile görüşen Barkindo, Salı günü ise petrol ve doğalgaz üzerine gerçekleştirilem bir konferansta konuşma yapmıştı.OPEC Genel Sekreterliği görevine 1 Ağustos 2016'da başlayan Barkindo'nun görevi 31 Temmuz itibarıyla sona erecekti.

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opec, petrol ihraç eden ülkeler örgütü (opec), muhammed barkindo