https://tr.sputniknews.com/20220706/otomobille-carpisan-elektrikli-bisiklet-surucusu-hayatini-kaybetti-1058376246.html
Otomobille çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Otomobille çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Elektrikli bisiklet ile otomobil çarpıştı. Elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Kazada 2 kişi de yaralandı. 06.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-06T12:09+0300
2022-07-06T12:09+0300
2022-07-06T12:09+0300
yaşam
bisiklet
kaza
izmir
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/06/1058376388_0:2:811:458_1920x0_80_0_0_6b47a875ef49c757da797c2409b445a8.jpg
İzmir'in Bornova ilçesinde otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.İzmir Çevreyolu Otogar Kavşağı ayrımında Kenan Yılmaz (34) idaresindeki otomobil, sürücüsü henüz belirlenemeyen elektrikli bisikletle çarpıştı.Çarpmanın etkisiyle elektrikli bisiklet sürücüsü savrulurken, otomobil bariyerlere saplandı. Otomobil sürücüsü, motor kısmından giren bariyerle şoför mahalli arasında sıkıştı.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Sağlık ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan elektrikli bisikletin sürücüsünün olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.Ekiplerce sıkıştığı yerden çıkarılan otomobil sürücüsü Yılmaz ve yaralanan 7 yaşındaki kızı, Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
izmir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/06/1058376388_99:0:710:458_1920x0_80_0_0_4789636e5a6aca8ee395cc8471545d47.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
bisiklet, kaza, izmir
Otomobille çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Abone ol
Elektrikli bisiklet ile otomobil çarpıştı. Elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Kazada 2 kişi de yaralandı.
İzmir'in Bornova ilçesinde otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
İzmir Çevreyolu Otogar Kavşağı ayrımında Kenan Yılmaz (34) idaresindeki otomobil, sürücüsü henüz belirlenemeyen elektrikli bisikletle çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle elektrikli bisiklet sürücüsü savrulurken, otomobil bariyerlere saplandı. Otomobil sürücüsü, motor kısmından giren bariyerle şoför mahalli arasında sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan elektrikli bisikletin sürücüsünün olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Ekiplerce sıkıştığı yerden çıkarılan otomobil sürücüsü Yılmaz ve yaralanan 7 yaşındaki kızı, Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.