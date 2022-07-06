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Otomobille çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Otomobille çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Elektrikli bisiklet ile otomobil çarpıştı. Elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Kazada 2 kişi de yaralandı. 06.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-06T12:09+0300
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yaşam
bisiklet
kaza
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İzmir'in Bornova ilçesinde otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.İzmir Çevreyolu Otogar Kavşağı ayrımında Kenan Yılmaz (34) idaresindeki otomobil, sürücüsü henüz belirlenemeyen elektrikli bisikletle çarpıştı.Çarpmanın etkisiyle elektrikli bisiklet sürücüsü savrulurken, otomobil bariyerlere saplandı. Otomobil sürücüsü, motor kısmından giren bariyerle şoför mahalli arasında sıkıştı.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Sağlık ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan elektrikli bisikletin sürücüsünün olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.Ekiplerce sıkıştığı yerden çıkarılan otomobil sürücüsü Yılmaz ve yaralanan 7 yaşındaki kızı, Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
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bisiklet, kaza, izmir

Otomobille çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti

12:09 06.07.2022
© İHAOtomobille çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Otomobille çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2022
© İHA
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Elektrikli bisiklet ile otomobil çarpıştı. Elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Kazada 2 kişi de yaralandı.
İzmir'in Bornova ilçesinde otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
İzmir Çevreyolu Otogar Kavşağı ayrımında Kenan Yılmaz (34) idaresindeki otomobil, sürücüsü henüz belirlenemeyen elektrikli bisikletle çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle elektrikli bisiklet sürücüsü savrulurken, otomobil bariyerlere saplandı. Otomobil sürücüsü, motor kısmından giren bariyerle şoför mahalli arasında sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan elektrikli bisikletin sürücüsünün olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Ekiplerce sıkıştığı yerden çıkarılan otomobil sürücüsü Yılmaz ve yaralanan 7 yaşındaki kızı, Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
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