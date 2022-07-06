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Oytun Erbaş: Dışkısı bol olan uzun yaşar
Oytun Erbaş: Dışkısı bol olan uzun yaşar
Doç. Dr. Oytun Erbaş, sağlıklı olmanın göstergelerinden bahsetti ve "Dışkısı bol olan uzun yaşar" dedi. 06.07.2022, Sputnik Türkiye
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yaşam
oytun erbaş
dışkı
insan dışkısı
sağlık
hayat
insan
koronavirüs
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Kovid-19 pandemisinin ilk aylarında "Koronavirüs Türkleri teğet geçecek" açıklamasıyla gündeme gelen Doç. Dr. Oytun Erbaş', sağlıklı yaşam ile ilgili açıklamalarda bulundu.4 ay önce Youtube’da International Press kanalına konuk olan Erbaş şunları söyledi:
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oytun erbaş, dışkı, insan dışkısı, sağlık, hayat, insan, koronavirüs

Oytun Erbaş: Dışkısı bol olan uzun yaşar

17:01 06.07.2022 (güncellendi: 17:35 06.07.2022)
© İHAOytun Erbaş
Oytun Erbaş - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2022
© İHA
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Doç. Dr. Oytun Erbaş, sağlıklı olmanın göstergelerinden bahsetti ve "Dışkısı bol olan uzun yaşar" dedi.
Kovid-19 pandemisinin ilk aylarında "Koronavirüs Türkleri teğet geçecek" açıklamasıyla gündeme gelen Doç. Dr. Oytun Erbaş', sağlıklı yaşam ile ilgili açıklamalarda bulundu.
4 ay önce Youtube’da International Press kanalına konuk olan Erbaş şunları söyledi:
"Yaptığın dışkı miktarı bol olacak. Az yapıyorsak, bağırsak gidik demek. Ama bir yapıyorum hocam bir tabak. Günde bir yapıyorum, iki yapıyorum. Afrika'da şunu diyorlar, bir insan ne kadar dışkılıyorsa o kadar sağlıklı. Miktar çok olacak"
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