https://tr.sputniknews.com/20220706/oytun-erbas-diskisi-bol-olan-uzun-yasar-1058391956.html
Oytun Erbaş: Dışkısı bol olan uzun yaşar
Oytun Erbaş: Dışkısı bol olan uzun yaşar
Doç. Dr. Oytun Erbaş, sağlıklı olmanın göstergelerinden bahsetti ve "Dışkısı bol olan uzun yaşar" dedi. 06.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-06T17:01+0300
2022-07-06T17:01+0300
2022-07-06T17:35+0300
yaşam
oytun erbaş
dışkı
insan dışkısı
sağlık
hayat
insan
koronavirüs
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/05/1044887813_0:40:1281:760_1920x0_80_0_0_2ad38e2f169335bfc35245231f542f8b.jpg
Kovid-19 pandemisinin ilk aylarında "Koronavirüs Türkleri teğet geçecek" açıklamasıyla gündeme gelen Doç. Dr. Oytun Erbaş', sağlıklı yaşam ile ilgili açıklamalarda bulundu.4 ay önce Youtube’da International Press kanalına konuk olan Erbaş şunları söyledi:
https://tr.sputniknews.com/20220430/prof-dr-osman-muftuoglu-muazzam-bir-saglik-altyapimiz-var-1055976627.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/05/1044887813_106:0:1173:800_1920x0_80_0_0_2a72ff5e0cab1f906ff567f54189e7ae.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
oytun erbaş, dışkı, insan dışkısı, sağlık, hayat, insan, koronavirüs
Oytun Erbaş: Dışkısı bol olan uzun yaşar
17:01 06.07.2022 (güncellendi: 17:35 06.07.2022) Abone ol
Doç. Dr. Oytun Erbaş, sağlıklı olmanın göstergelerinden bahsetti ve "Dışkısı bol olan uzun yaşar" dedi.
Kovid-19 pandemisinin ilk aylarında "Koronavirüs Türkleri teğet geçecek" açıklamasıyla gündeme gelen Doç. Dr. Oytun Erbaş', sağlıklı yaşam ile ilgili açıklamalarda bulundu.
4 ay önce Youtube’da International Press kanalına konuk olan Erbaş şunları söyledi:
"Yaptığın dışkı miktarı bol olacak. Az yapıyorsak, bağırsak gidik demek. Ama bir yapıyorum hocam bir tabak. Günde bir yapıyorum, iki yapıyorum. Afrika'da şunu diyorlar, bir insan ne kadar dışkılıyorsa o kadar sağlıklı. Miktar çok olacak"