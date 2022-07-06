Oytun Erbaş: Dışkısı bol olan uzun yaşar

"Yaptığın dışkı miktarı bol olacak. Az yapıyorsak, bağırsak gidik demek. Ama bir yapıyorum hocam bir tabak. Günde bir yapıyorum, iki yapıyorum. Afrika'da şunu diyorlar, bir insan ne kadar dışkılıyorsa o kadar sağlıklı. Miktar çok olacak"