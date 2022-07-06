https://tr.sputniknews.com/20220706/panamada-ilk-maymun-cicegi-vakasi-tespit-edildi-1058367723.html
Panama'da ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi
Panama'da ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi
Orta Amerika ülkesi Panama'da ilk kez maymun çiçeği vakasının bir kişide tespit edildiği bildirildi. 06.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-06T03:26+0300
2022-07-06T03:26+0300
2022-07-06T03:26+0300
dünya
panama
maymun çiçeği virüsü
vaka
vaka sayısı
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Panama Sağlık Bakanı Luis Francisco Sucre, düzenlediği basın toplantısında, 30 yaşındaki erkek bir hastada vakanın doğrulandığını belirterek, "Endişelenecek bir durum yok, maymun çiçeğinin dünyada çok bulaşıcı ve ölümcül olmadığı biliniyor" ifadesini kullandı.Ülkede ilk vakanın teyit edildiğini vurgulayan Sucre, hastanın izolasyona alındığını kaydederek, vatandaşlardan dikkatli olmalarını istedi.Öte yandan bir devlet kuruluşu olan Gorgas Memorial Enstitüsü, hastanın gösterdiği semptomları detaylıca test edeceğini bildirdi.
https://tr.sputniknews.com/20220704/hamilelere-maymun-cicegi-virusu-uyarisi-1058295042.html
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panama, maymun çiçeği virüsü, vaka, vaka sayısı
Panama'da ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi
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Orta Amerika ülkesi Panama'da ilk kez maymun çiçeği vakasının bir kişide tespit edildiği bildirildi.
Panama Sağlık Bakanı Luis Francisco Sucre, düzenlediği basın toplantısında, 30 yaşındaki erkek bir hastada vakanın doğrulandığını belirterek, "Endişelenecek bir durum yok, maymun çiçeğinin dünyada çok bulaşıcı ve ölümcül olmadığı biliniyor" ifadesini kullandı.
Ülkede ilk vakanın teyit edildiğini vurgulayan Sucre, hastanın izolasyona alındığını kaydederek, vatandaşlardan dikkatli olmalarını istedi.
Öte yandan bir devlet kuruluşu olan Gorgas Memorial Enstitüsü, hastanın gösterdiği semptomları detaylıca test edeceğini bildirdi.