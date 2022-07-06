Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220706/panamada-ilk-maymun-cicegi-vakasi-tespit-edildi-1058367723.html
Panama'da ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi
Panama'da ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi
Orta A​​​​​​​merika ülkesi Panama'da ilk kez maymun çiçeği vakasının bir kişide tespit edildiği bildirildi. 06.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-06T03:26+0300
2022-07-06T03:26+0300
dünya
panama
maymun çiçeği virüsü
vaka
vaka sayısı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/02/1056917380_0:113:1495:953_1920x0_80_0_0_8a7205c48346c774598a3cf6a548bd47.jpg
Panama Sağlık Bakanı Luis Francisco Sucre, düzenlediği basın toplantısında, 30 yaşındaki erkek bir hastada vakanın doğrulandığını belirterek, "Endişelenecek bir durum yok, maymun çiçeğinin dünyada çok bulaşıcı ve ölümcül olmadığı biliniyor" ifadesini kullandı.Ülkede ilk vakanın teyit edildiğini vurgulayan Sucre, hastanın izolasyona alındığını kaydederek, vatandaşlardan dikkatli olmalarını istedi.Öte yandan bir devlet kuruluşu olan Gorgas Memorial Enstitüsü, hastanın gösterdiği semptomları detaylıca test edeceğini bildirdi.
https://tr.sputniknews.com/20220704/hamilelere-maymun-cicegi-virusu-uyarisi-1058295042.html
panama
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/02/1056917380_37:0:1456:1064_1920x0_80_0_0_4cee83210e5ee22eb334d6f4871223c8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
panama, maymun çiçeği virüsü, vaka, vaka sayısı

Panama'da ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi

03:26 06.07.2022
© Flickrmaymun çiçeği (monkeypox)
maymun çiçeği (monkeypox) - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2022
© Flickr
Abone olTelegram
Orta A​​​​​​​merika ülkesi Panama'da ilk kez maymun çiçeği vakasının bir kişide tespit edildiği bildirildi.
Panama Sağlık Bakanı Luis Francisco Sucre, düzenlediği basın toplantısında, 30 yaşındaki erkek bir hastada vakanın doğrulandığını belirterek, "Endişelenecek bir durum yok, maymun çiçeğinin dünyada çok bulaşıcı ve ölümcül olmadığı biliniyor" ifadesini kullandı.
Ülkede ilk vakanın teyit edildiğini vurgulayan Sucre, hastanın izolasyona alındığını kaydederek, vatandaşlardan dikkatli olmalarını istedi.
Öte yandan bir devlet kuruluşu olan Gorgas Memorial Enstitüsü, hastanın gösterdiği semptomları detaylıca test edeceğini bildirdi.
Hamile kadın , kürtaj - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2022
YAŞAM
Hamilelere maymun çiçeği virüsü uyarısı
4 Temmuz, 17:30
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала