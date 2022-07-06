https://tr.sputniknews.com/20220706/panamada-ilk-maymun-cicegi-vakasi-tespit-edildi-1058367723.html

Panama'da ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi

Panama'da ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi

Orta A​​​​​​​merika ülkesi Panama'da ilk kez maymun çiçeği vakasının bir kişide tespit edildiği bildirildi. 06.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-06T03:26+0300

2022-07-06T03:26+0300

2022-07-06T03:26+0300

dünya

panama

maymun çiçeği virüsü

vaka

vaka sayısı

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Panama Sağlık Bakanı Luis Francisco Sucre, düzenlediği basın toplantısında, 30 yaşındaki erkek bir hastada vakanın doğrulandığını belirterek, "Endişelenecek bir durum yok, maymun çiçeğinin dünyada çok bulaşıcı ve ölümcül olmadığı biliniyor" ifadesini kullandı.Ülkede ilk vakanın teyit edildiğini vurgulayan Sucre, hastanın izolasyona alındığını kaydederek, vatandaşlardan dikkatli olmalarını istedi.Öte yandan bir devlet kuruluşu olan Gorgas Memorial Enstitüsü, hastanın gösterdiği semptomları detaylıca test edeceğini bildirdi.

https://tr.sputniknews.com/20220704/hamilelere-maymun-cicegi-virusu-uyarisi-1058295042.html

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panama, maymun çiçeği virüsü, vaka, vaka sayısı