https://tr.sputniknews.com/20220706/papua-yeni-gine-basbakaninin-oglu-bavul-dolusu-cantayla-yakalandi-1058373149.html
Papua Yeni Gine Başbakanı'nın oğlu, bavul dolusu parayla yakalandı
Papua Yeni Gine Başbakanı'nın oğlu, bavul dolusu parayla yakalandı
Papua Yeni Gine'de genel seçimlerin başlamasına sayılı günler kala, Başbakan James Marape'nin oğlu Mospal Marape içerisinde para dolu bir çanta taşıyan bir... 06.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-06T11:19+0300
2022-07-06T11:19+0300
2022-07-06T11:41+0300
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james marape
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seçim
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Yerel basına yansıyan haberlere göre Papua Yeni Gine Başbakanı Jaames Marape'nin oğlu Mospal Marape, ülkede seçimlerin başlamasına günler kala bir çanta dolusu parayla birlikte yakalandı.Seçimlerin başladığı Hela vilayetinde polis tarafından yakalanan ve içerisinde 1.56 milyon Papua Yeni Gine Kinası (7.6 milyon Türk lirası) bulunan çantayı, Mospal Marape'nin beraberindeki bir kişinin taşıdığı belirtildi. Tutuklanan Mospal Marape, Guardian gazetesine verdiği demeçte olayı doğrularken, gözaltına alındıktan saatler sonra serbest bırakıldığını ve pazartesi günü seçimlerde oy kullanmasına izin verildiğini belirtti. Marape'ye dair henüz resmi bir suçlama yapılmadığı kaydedildi.Başbakan Marape ise oğlunun para transferine dahil olmadığını söyleyerek, "Durumun benimle hiçbir alakası yok" dedi. Guardian'a konuşan Başbakan şu ifadeleri kullandı:İnşaat şirketi: Para, bir yol projesi için kullanılacaktı, çok büyük bir meblağ değilHaberlere göre Mospal Marape ile birlikte tutuklanan kişi, Ipwenz İnşaat Şirketi'nin idari direktörü Sethy Palipe'ydi. Ülkede çok sayıda milyon dolarlık projenin sorumluluğunu üstlenen şirketin bir temsilcisi, söz konusu paranın bir yol projesi için kullanılacağını ileri sürdü.Ipwenz İnşaat Şirketi sözcüsü Jerry Manda, yaptığı bir yazılı açıklamada paranın seçimleri etkilemek için kullanılacağı iddialarının 'yanlış ve sahte' olduğunu ifade ederek, "Para, Nipa Ambua Yolu projesinde kullanılacak bir geliştirme ödemesiydi. Ipwenz daha önce de inşaat amaçlarıyla bu miktarlarda para çekmişti" ifadeleini kullandı.Öte yandan, şirketin sözcüsüne göre 100 milyon kinalık projeler yürüten Ipwenz için 'bavuldaki 1.56 milyon kina büyük bir para değil.'Marape ve beraberindeki kişiyi tutuklayan polis ise, "Aracı durdurduk ve sürücünün bavulu dikkatle koruduğunu fark ettik. Çantayı açtığımızda ise büyük miktarda nakit para bulduk. Onları sorgulamamız gerekiyordu bu nedenle birkaç saat onları alıkoyduk. Geçerli bir sebepleri olduğu için onlara herhangi bir suçlamada bulunmadan serbest bıraktık" ifadelerini kullandı.Papua Yeni Gine'deki genel seçimlerde oy kullanma işlemleri pazartesi günü başladı. Sandıkların üç hafta sonra kapanması ve Temmuz ayı sonunda ise seçim sonuçlarının açıklanması bekleniyor.Seçim nedeniyle ülkede şiddet olaylarında artış yaşanırken, Mayıs ayından bu yana seçimle ilişkili olaylarda 30 kişi hayatını kaybetti. 2017 yılındaki seçimlerde 200'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.
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Papua Yeni Gine Başbakanı'nın oğlu, bavul dolusu parayla yakalandı
11:19 06.07.2022 (güncellendi: 11:41 06.07.2022) Abone ol
Papua Yeni Gine'de genel seçimlerin başlamasına sayılı günler kala, Başbakan James Marape'nin oğlu Mospal Marape içerisinde para dolu bir çanta taşıyan bir kişiyle yakalanarak tutuklandı. Başbakan Marape, olayla ilişkisinin olmadığını açıkladı.
Yerel basına yansıyan haberlere göre Papua Yeni Gine Başbakanı Jaames Marape'nin oğlu Mospal Marape, ülkede seçimlerin başlamasına günler kala bir çanta dolusu parayla birlikte yakalandı.
Seçimlerin başladığı Hela vilayetinde polis tarafından yakalanan ve içerisinde 1.56 milyon Papua Yeni Gine Kinası (7.6 milyon Türk lirası) bulunan çantayı, Mospal Marape'nin beraberindeki bir kişinin taşıdığı belirtildi.
Tutuklanan Mospal Marape, Guardian gazetesine verdiği demeçte olayı doğrularken, gözaltına alındıktan saatler sonra serbest bırakıldığını ve pazartesi günü seçimlerde oy kullanmasına izin verildiğini belirtti. Marape'ye dair henüz resmi bir suçlama yapılmadığı kaydedildi.
Başbakan Marape ise oğlunun para transferine dahil olmadığını söyleyerek, "Durumun benimle hiçbir alakası yok" dedi.
Guardian'a konuşan Başbakan şu ifadeleri kullandı:
"Oğlum, paranın taşındığı uçakta değildi, parayı taşıyan ekibin bir parçası da değildi. Şirketin müdürü olan ve parayı taşıyan başka bir kişiyle ilgili, tamamen başka bir konuydu. Konunun benimle ilgisi yok. Oğlum para taşınmasına herhangi bir katkı sağlamadı. Sadece o civarda bulunuyordu."
İnşaat şirketi: Para, bir yol projesi için kullanılacaktı, çok büyük bir meblağ değil
Haberlere göre Mospal Marape ile birlikte tutuklanan kişi, Ipwenz İnşaat Şirketi'nin idari direktörü Sethy Palipe'ydi. Ülkede çok sayıda milyon dolarlık projenin sorumluluğunu üstlenen şirketin bir temsilcisi, söz konusu paranın bir yol projesi için kullanılacağını ileri sürdü.
Ipwenz İnşaat Şirketi sözcüsü Jerry Manda, yaptığı bir yazılı açıklamada paranın seçimleri etkilemek için kullanılacağı iddialarının 'yanlış ve sahte' olduğunu ifade ederek, "Para, Nipa Ambua Yolu projesinde kullanılacak bir geliştirme ödemesiydi. Ipwenz daha önce de inşaat amaçlarıyla bu miktarlarda para çekmişti" ifadeleini kullandı.
Öte yandan, şirketin sözcüsüne göre 100 milyon kinalık projeler yürüten Ipwenz için 'bavuldaki 1.56 milyon kina büyük bir para değil.'
Marape ve beraberindeki kişiyi tutuklayan polis ise, "Aracı durdurduk ve sürücünün bavulu dikkatle koruduğunu fark ettik. Çantayı açtığımızda ise büyük miktarda nakit para bulduk. Onları sorgulamamız gerekiyordu bu nedenle birkaç saat onları alıkoyduk. Geçerli bir sebepleri olduğu için onlara herhangi bir suçlamada bulunmadan serbest bıraktık" ifadelerini kullandı.
Papua Yeni Gine'deki genel seçimlerde oy kullanma işlemleri pazartesi günü başladı. Sandıkların üç hafta sonra kapanması ve Temmuz ayı sonunda ise seçim sonuçlarının açıklanması bekleniyor.
Seçim nedeniyle ülkede şiddet olaylarında artış yaşanırken, Mayıs ayından bu yana seçimle ilişkili olaylarda 30 kişi hayatını kaybetti. 2017 yılındaki seçimlerde 200'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.