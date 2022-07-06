https://tr.sputniknews.com/20220706/pendikte-taksideki-kadina-saldiran-sahsa-meydan-dayagi-1058372654.html

Pendik’te taksideki kadına saldıran şahsa meydan dayağı

Pendik’te taksideki kadına saldıran şahsa meydan dayağı

Pendik'te kendisini darbeden bir erkekten kaçan kadın, yoğun trafikte bir taksiye binerek kurtulmaya çalıştı. Arkasından taksiye binip kadını hırpalamaya devam... 06.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-06T10:56+0300

2022-07-06T10:56+0300

2022-07-06T10:56+0300

türkiye

pendik

kadına şiddet

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Pendik Kaynarca Mahallesi’nde dün saat 09.30 sıralarında, cadde üzerinde bir kadının darbedildiğini gören çevredekiler, saldırgana tekme ve yumruklarla tepki gösterdi. Kadın bu sırada trafikte bekleyen taksiye binerek kaçmaya çalıştı.Saldırgan da kadının arkasından yetişip aynı taksiye bindi. Taksi içinde de kadına saldıran kişiye bir kez daha müdahale edildi. Tekme ve yumruklarla dövülen kişi taksiden inerek uzaklaştı.Kadına şiddet olayı trafikteki bir başka sürücünün araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde kendisine darbeden kişiden kaçmaya çalışan kadının, taksiye bindiği görülüyor. Saldırganın arkasından taksiye gelerek kadına aracın içerisinde saldırmaya devam ediyor. Kamera kaydında çevredekilerin adama müdahale ederek, tekme tokat dövdüğü de görülüyor.

türkiye

pendik

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pendik, kadına şiddet