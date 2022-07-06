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https://tr.sputniknews.com/20220706/pendikte-taksideki-kadina-saldiran-sahsa-meydan-dayagi-1058372654.html
Pendik’te taksideki kadına saldıran şahsa meydan dayağı
Pendik’te taksideki kadına saldıran şahsa meydan dayağı
Pendik'te kendisini darbeden bir erkekten kaçan kadın, yoğun trafikte bir taksiye binerek kurtulmaya çalıştı. Arkasından taksiye binip kadını hırpalamaya devam... 06.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-06T10:56+0300
2022-07-06T10:56+0300
türkiye
pendik
kadına şiddet
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Pendik Kaynarca Mahallesi’nde dün saat 09.30 sıralarında, cadde üzerinde bir kadının darbedildiğini gören çevredekiler, saldırgana tekme ve yumruklarla tepki gösterdi. Kadın bu sırada trafikte bekleyen taksiye binerek kaçmaya çalıştı.Saldırgan da kadının arkasından yetişip aynı taksiye bindi. Taksi içinde de kadına saldıran kişiye bir kez daha müdahale edildi. Tekme ve yumruklarla dövülen kişi taksiden inerek uzaklaştı.Kadına şiddet olayı trafikteki bir başka sürücünün araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde kendisine darbeden kişiden kaçmaya çalışan kadının, taksiye bindiği görülüyor. Saldırganın arkasından taksiye gelerek kadına aracın içerisinde saldırmaya devam ediyor. Kamera kaydında çevredekilerin adama müdahale ederek, tekme tokat dövdüğü de görülüyor.
türkiye
pendik
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pendik, kadına şiddet

Pendik’te taksideki kadına saldıran şahsa meydan dayağı

10:56 06.07.2022
© DHAPendik’te taksideki kadına saldıran şahsa meydan dayağı
Pendik’te taksideki kadına saldıran şahsa meydan dayağı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2022
© DHA
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Pendik'te kendisini darbeden bir erkekten kaçan kadın, yoğun trafikte bir taksiye binerek kurtulmaya çalıştı. Arkasından taksiye binip kadını hırpalamaya devam eden saldırgana, çevredekiler müdahale etti. Tekme tokat dövülen saldırgan kaçarak uzaklaştı. Olayın görüntüleri trafikteki bir sürücünün araç kamerasıyla kaydedildi.
Pendik Kaynarca Mahallesi’nde dün saat 09.30 sıralarında, cadde üzerinde bir kadının darbedildiğini gören çevredekiler, saldırgana tekme ve yumruklarla tepki gösterdi. Kadın bu sırada trafikte bekleyen taksiye binerek kaçmaya çalıştı.
Saldırgan da kadının arkasından yetişip aynı taksiye bindi. Taksi içinde de kadına saldıran kişiye bir kez daha müdahale edildi. Tekme ve yumruklarla dövülen kişi taksiden inerek uzaklaştı.
Kadına şiddet olayı trafikteki bir başka sürücünün araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde kendisine darbeden kişiden kaçmaya çalışan kadının, taksiye bindiği görülüyor. Saldırganın arkasından taksiye gelerek kadına aracın içerisinde saldırmaya devam ediyor. Kamera kaydında çevredekilerin adama müdahale ederek, tekme tokat dövdüğü de görülüyor.
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