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https://tr.sputniknews.com/20220706/putin-80-muhafiz-tank-alayinin-ukraynadaki-kararli-eylemleri-askerlik-gorevi-icin-birer-ornek-1058396486.html
Putin: 80. Muhafız Tank Alayı'nın Ukrayna'daki kararlı eylemleri askerlik görevi için birer örnek
Putin: 80. Muhafız Tank Alayı'nın Ukrayna'daki kararlı eylemleri askerlik görevi için birer örnek
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı 80. Muhafız Tank Alayı'nın Ukrayna'da devam eden özel askeri harekattaki kararlı... 06.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-06T19:20+0300
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vladimir putin
dünya
ulusal muhafız
rusya
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80. Tank Alayı'na onursal 'Muhafız' unvanının verilmesi vesilesiyle bir tebrik mesajı yayınlayan Rusya lideri Putin, "Bu büyük bir onur ve Anavatanın, Rusya'nın egemenliğinin ve devlet çıkarlarının korunmasında ortaya koyduğunuz özel erdemleriniz, kitlesel kahramanlığınız ve cesaretinizin tanınmasıdır. Alay personelinin Ukrayna'daki özel askeri harekatta sırasında gerçekleştirdiği becerikli ve kararlı eylemleri, askerlik vazifesinin, cesaretin, özverinin ve yüksek profesyonelliğin birer örneğidir" ifadelerini kullandı.80. Muhafız Tank Alayı askerlerinin yeminlerine sadık kalmaya, Anavatana onurla hizmet etmeye, Rusların güvenliğini ve barışçıl yaşamını güvenilir bir şekilde sağlamaya devam edeceğinden emin olduğunu vurgulayan Putin, alayın komutanlarına ve askerlerine sağlık ve başarı temennisinde bulundu.
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vladimir putin, ulusal muhafız, rusya

Putin: 80. Muhafız Tank Alayı'nın Ukrayna'daki kararlı eylemleri askerlik görevi için birer örnek

19:20 06.07.2022
© SputnikVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2022
© Sputnik
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı 80. Muhafız Tank Alayı'nın Ukrayna'da devam eden özel askeri harekattaki kararlı eylemlerinin askerlik vazifesi için birer örnek olduğunu vurguladı.
80. Tank Alayı'na onursal 'Muhafız' unvanının verilmesi vesilesiyle bir tebrik mesajı yayınlayan Rusya lideri Putin, "Bu büyük bir onur ve Anavatanın, Rusya'nın egemenliğinin ve devlet çıkarlarının korunmasında ortaya koyduğunuz özel erdemleriniz, kitlesel kahramanlığınız ve cesaretinizin tanınmasıdır. Alay personelinin Ukrayna'daki özel askeri harekatta sırasında gerçekleştirdiği becerikli ve kararlı eylemleri, askerlik vazifesinin, cesaretin, özverinin ve yüksek profesyonelliğin birer örneğidir" ifadelerini kullandı.

80. Muhafız Tank Alayı askerlerinin yeminlerine sadık kalmaya, Anavatana onurla hizmet etmeye, Rusların güvenliğini ve barışçıl yaşamını güvenilir bir şekilde sağlamaya devam edeceğinden emin olduğunu vurgulayan Putin, alayın komutanlarına ve askerlerine sağlık ve başarı temennisinde bulundu.
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