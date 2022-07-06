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Rekabet Kurulu, çocuk maması sektöründeki firmaya 48 milyon lira para cezası verdi
Rekabet Kurulu, çocuk maması sektöründeki firmaya 48 milyon lira para cezası verdi
Rekabet Kurulu, çocuk maması sektöründe faaliyet gösteren Numil Gıda Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ'ye yönelik soruşturmayı uzlaşma usulüyle sonlandırarak... 06.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-06T14:12+0300
2022-07-06T14:12+0300
türkiye
rekabet kurumu
gıda
firma
ceza
rekabet kurulu
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Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, Kurul, Numil Gıda Ürünleri şirketinin Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddelerini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik yürütülen soruşturmayı tamamladı.Söz konusu şirketin, yeniden satıcılarının satış fiyatının tespit edilmesine yönelik davranışlarının ilgili maddeleri ihlal ettiğine karar verildi. Bu doğrultuda teşebbüse 2021 yılı gayrisafi geliri üzerinden 57 milyon 83 bin 623 lira idari para cezası uygulanması uygun görüldü.Soruşturma 'uzlaşma' usulüyle tamamlandıKararın ardından başlatılan uzlaşma sürecinde yapılan değerlendirmeler sonucu, şirkete verilecek idari para cezasında yüzde 15 indirim uygulanmasına karar verildi. Böylece teşebbüse uygulanan ceza 48 milyon 521 bin 80 lira olarak belirlendi. Karar oy birliğiyle alındı.Rekabet Kurulu, ilgililerin talebi üzerine veya resen soruşturma sürecinin hızlı bitirilmesinden doğacak usuli faydaları ve ihlalin varlığına veya kapsamına ilişkin görüş farklılıklarını göz önüne alarak uzlaşma usulünü başlatabiliyor ve soruşturmanın sonlandırılmasına karar verebiliyor.
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rekabet kurumu, gıda, firma, ceza, rekabet kurulu

Rekabet Kurulu, çocuk maması sektöründeki firmaya 48 milyon lira para cezası verdi

14:12 06.07.2022
© AARekabet Kurulu
Rekabet Kurulu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2022
© AA
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Rekabet Kurulu, çocuk maması sektöründe faaliyet gösteren Numil Gıda Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ'ye yönelik soruşturmayı uzlaşma usulüyle sonlandırarak, şirkete 48 milyon 521 bin 80 lira idari para ceza verilmesini kararlaştırdı.
Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, Kurul, Numil Gıda Ürünleri şirketinin Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddelerini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik yürütülen soruşturmayı tamamladı.
Söz konusu şirketin, yeniden satıcılarının satış fiyatının tespit edilmesine yönelik davranışlarının ilgili maddeleri ihlal ettiğine karar verildi. Bu doğrultuda teşebbüse 2021 yılı gayrisafi geliri üzerinden 57 milyon 83 bin 623 lira idari para cezası uygulanması uygun görüldü.

Soruşturma 'uzlaşma' usulüyle tamamlandı

Kararın ardından başlatılan uzlaşma sürecinde yapılan değerlendirmeler sonucu, şirkete verilecek idari para cezasında yüzde 15 indirim uygulanmasına karar verildi. Böylece teşebbüse uygulanan ceza 48 milyon 521 bin 80 lira olarak belirlendi. Karar oy birliğiyle alındı.
Rekabet Kurulu, ilgililerin talebi üzerine veya resen soruşturma sürecinin hızlı bitirilmesinden doğacak usuli faydaları ve ihlalin varlığına veya kapsamına ilişkin görüş farklılıklarını göz önüne alarak uzlaşma usulünü başlatabiliyor ve soruşturmanın sonlandırılmasına karar verebiliyor.
Rekabet Kurumu - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2022
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