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Resmi Gazete'de yayımlandı: KKM'de şirketler için yeni düzenleme
Resmi Gazete'de yayımlandı: KKM'de şirketler için yeni düzenleme
Şirketlerin KKM kapsamına girebilecek döviz hesabı bulundurma süre sınırı genişletildi. 06.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-06T08:57+0300
2022-07-06T08:57+0300
ekonomi
kur korumalı tl mevduat
resmi gazete
merkez bankası
şirket
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Yurt içi yerleşik tüzel kişilerin kur korumalı mevduattan (KKM) yararlanabilmelerine esas olan bankada döviz tevdiat hesabı bulundurma süre sınırı Haziran sonuna kadar uzatıldı.Merkez Bankası'nın Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan TL mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi hakkında tebliğinde, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin KKM'den yararlanabilmesinde 31 Aralık 2021 ile 30 Mart 2022 tarihleri arasında bankada döviz tevdiat hesaplarının bulunması kriteri 31 Aralık 2021 ile 30 Haziran 2022 şeklinde düzenlendi.Buna göre, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin 31 Aralık 2021 ile 30 Haziran 2022 tarihleri arasındaki herhangi bir tarihte bankalarda mevcut olan dolar, euro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyeleri, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm kuru üzerinden TL'ye çevrilerek KKM kapsamına alınabilecek.
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kur korumalı tl mevduat, resmi gazete, merkez bankası, şirket

Resmi Gazete'de yayımlandı: KKM'de şirketler için yeni düzenleme

08:57 06.07.2022
© AAResmi Gazete
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2022
© AA
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Şirketlerin KKM kapsamına girebilecek döviz hesabı bulundurma süre sınırı genişletildi.
Yurt içi yerleşik tüzel kişilerin kur korumalı mevduattan (KKM) yararlanabilmelerine esas olan bankada döviz tevdiat hesabı bulundurma süre sınırı Haziran sonuna kadar uzatıldı.
Merkez Bankası'nın Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan TL mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi hakkında tebliğinde, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin KKM'den yararlanabilmesinde 31 Aralık 2021 ile 30 Mart 2022 tarihleri arasında bankada döviz tevdiat hesaplarının bulunması kriteri 31 Aralık 2021 ile 30 Haziran 2022 şeklinde düzenlendi.
Buna göre, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin 31 Aralık 2021 ile 30 Haziran 2022 tarihleri arasındaki herhangi bir tarihte bankalarda mevcut olan dolar, euro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyeleri, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm kuru üzerinden TL'ye çevrilerek KKM kapsamına alınabilecek.
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