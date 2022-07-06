https://tr.sputniknews.com/20220706/rihanna-kim-kardashiani-tahtindan-etti-abdnin-kendi-servetini-yapan-en-genc-kadini-oldu-1058383299.html

Rihanna, Kim Kardashian'ı tahtından etti: ABD'nin kendi servetini yapan en genç kadını oldu

Rihanna, Kim Kardashian'ı tahtından etti: ABD'nin kendi servetini yapan en genç kadını oldu

34 yaşındaki şarkıcı Rihanna, 41 yaşındaki reality şov yıldızı Kim Kardashian’ı tahtından etti. Pop müzikte elde ettiği başarıya, moda ve güzellik alanındaki... 06.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-06T13:52+0300

2022-07-06T13:52+0300

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yaşam

rihanna

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milyarder

dolar milyarderi

forbes

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'Diamonds', 'Umbrella', 'We Found Love' gibi bir döneme damgasını vuran şarkıların sahibi Rihanna, ABD'nin kendi emeğiyle servet kazanan en genç kadın milyarderi oldu.34 yaşındaki şarkıcı, 2010'lu yıllarda müzik alanında kaydettiği başarının ardından moda ve güzellik alanlarındaki girişimleriyle net 1.4 milyar dolar servet kazanmayı başararak, daha önce 'ABD'nin kendi emeğiyle servet kazanan en genç kadın milyarderi' olan 41 yaşındaki reality şov yıldızı Kim Kardashian’ı tahtından indirdi.Rihanna, ilk kez haziran ayında Forbes'un 'Amerika'nın kendi serverini kazanan en zengin kadınları' listesine 21. sıradan girdi. Ünlü sanatçı, Forbes'un söz konusu listesinde 40 yaş altındaki tek milyarder oldu.Müzik kariyerine henüz 17 yaşındayken başlayan Rihanna, moda ve güzellik alanındaki en büyük başarısını ise Savage X Fenty isimli moda markası ve Fenty Beauty isimli kozmetik markasıyla yakaladı.Geçtiğimiz aylarda Rihanna'nın Savage X Fenty'yi, şirkete 3 milyar dolarlık değer katacak bir ilk teklifle halka arz etmeye çalıştığı belirtilmişti. Rihanna halihazırda şirkette yüzde 30'luk bir hisse sahibi. Barbados doğumlu Rihanna, annesi aileyi ayakta tutmak için çalışırken, henüz 14 yaşında olmasına rağmen onu kardeşlerine bakmaya zorlayan tacizci babasıyla birlikte büyüdü. Rihanna'nın yıldızı, 2005'te yapımcı Evan Rogers tarafından keşfedilmesiyle parladı. Rogers'ın Jam Records'un başındaki Jay-Z'ye Rihanna'nın ilk demosunu göndermesiyle, genç sanatçının hayatı bir anda değişti.

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