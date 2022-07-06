RTÜK'ten doktor Ekrem Karakaya'nın öldürülmesine ilişkin haberlere yayın yasağı

Konya'da Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya, görev yaptığı Şehir Hastanesi'nde Hacı Mehmet Akçay tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Hacı Mehmet Akçay, saldırının ardından aynı silahla intihar etti.



RTÜK'ten yapılan açıklamada "Konya Şehir Hastanesi’nde meydana gelen silahlı saldırı olayına ilişkin Konya 5. Sulh Ceza Hakimliğinin 2022/2828 sayılı kararı ile yazılı, görsel ve sosyal medya ile internet ortamında faaliyet gösteren medyaya, olaya ilişkin haberlere yönelik yayın yasağı kararı getirilmiştir" ifadeleri yer aldı.