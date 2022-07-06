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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220706/rusya-abdnin-ukraynaya-gonderdigi-2-himars-cok-namlulu-roketatar-sistemi-imha-edildi---1058384172.html
Rusya: ABD'nin Ukrayna'ya gönderdiği 2 HIMARS çok namlulu roketatar sistemi imha edildi
Rusya: ABD'nin Ukrayna'ya gönderdiği 2 HIMARS çok namlulu roketatar sistemi imha edildi
Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin son 24 saatte Ukrayna ordusuna ait 70'den fazla hedefi vurduğunu belirten Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, ABD... 06.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-06T14:28+0300
2022-07-06T14:28+0300
rusya
abd
himars
konaşenkov
ukrayna krizi
ukrayna
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Ukrayna'nın 77 farklı noktasında hava, füze ve topçu birliklerinin Ukrayna askerlerini ve askeri teçhizatı imha ettiğini söyleyen Konaşenkov, Su-35 avcı uçağının Nikolayev Bölgesi'nin Nikolayevka ve Snegirevka yerleşimlerinde 2 Mi-24 helikopteri ile 1 Su-25 savaş uçağını vurduğunu kaydetti. Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Malotaranovka yerleşiminde hava bazlı yüksek hassasiyetli füzelerle 2 HIMARS sisteminin ve HIMARS sistemlerine yönelik 2 mühimmat deposunun vurulduğunu söyleyen Rus yetkili, Nikolayev Bölgesi'nin Şirokodanovka semtinde S-300 hava savunma sistemine ait radar istasyonunun ve Limanı kentindeyse yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma noktasının imha edildiği bilgisini paylaştı. Konaşenkov, Rus hava savunma sistemlerinin son 24 saat içinde 9 Toçka-U füzesine, 8 çok namlulu roketatar mermisine önleme yaptığını ve 11 İHA'nın etkisiz hale getirildiğini anlattı. Harkov'daki Ukrayna ordusu mevzilerine hava taarruzu düzenlendiğini kaydeden Konaşenkov, yaklaşık 100 Ukrayna askerinin ve 4 askeri teçhizatın yok edildiğini, 6 silah deposunun vurulduğunu aktardı.
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rusya, abd, himars, konaşenkov, ukrayna

Rusya: ABD'nin Ukrayna'ya gönderdiği 2 HIMARS çok namlulu roketatar sistemi imha edildi

14:28 06.07.2022
© AAHIMARS sistemi
HIMARS sistemi - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2022
© AA
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Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin son 24 saatte Ukrayna ordusuna ait 70'den fazla hedefi vurduğunu belirten Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, ABD tarafından tedarik edilen HIMARS çok namlulu roketatar sistemlerinden 2'sinin imha edildiğini vurguladı.
Ukrayna'nın 77 farklı noktasında hava, füze ve topçu birliklerinin Ukrayna askerlerini ve askeri teçhizatı imha ettiğini söyleyen Konaşenkov, Su-35 avcı uçağının Nikolayev Bölgesi'nin Nikolayevka ve Snegirevka yerleşimlerinde 2 Mi-24 helikopteri ile 1 Su-25 savaş uçağını vurduğunu kaydetti.
Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Malotaranovka yerleşiminde hava bazlı yüksek hassasiyetli füzelerle 2 HIMARS sisteminin ve HIMARS sistemlerine yönelik 2 mühimmat deposunun vurulduğunu söyleyen Rus yetkili, Nikolayev Bölgesi'nin Şirokodanovka semtinde S-300 hava savunma sistemine ait radar istasyonunun ve Limanı kentindeyse yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma noktasının imha edildiği bilgisini paylaştı.
Konaşenkov, Rus hava savunma sistemlerinin son 24 saat içinde 9 Toçka-U füzesine, 8 çok namlulu roketatar mermisine önleme yaptığını ve 11 İHA'nın etkisiz hale getirildiğini anlattı.
Harkov'daki Ukrayna ordusu mevzilerine hava taarruzu düzenlendiğini kaydeden Konaşenkov, yaklaşık 100 Ukrayna askerinin ve 4 askeri teçhizatın yok edildiğini, 6 silah deposunun vurulduğunu aktardı.
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