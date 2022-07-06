https://tr.sputniknews.com/20220706/rusya-opcwyi-kievin--kimyasal-silahlarla-provokasyon-hazirladigi-konusunda-uyardi-1058393970.html
Rusya, OPCW'yi Kiev’in kimyasal silahlarla provokasyon hazırladığı konusunda uyardı
Rusya, OPCW'yi Kiev’in kimyasal silahlarla provokasyon hazırladığı konusunda uyardı
Rusya'nın OPCW Daimi Temsilcisi Şulgin, Moskova’nın OPCW Teknik Sekreterliği'ni Kiev’in kimyasal silahlarla provokasyon hazırladığı konusunda uyardığını... 06.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-06T17:45+0300
2022-07-06T17:45+0300
2022-07-06T17:48+0300
rusya
ukrayna krizi
aleksandr şulgin
ukrayna krizi
opcw
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102805/17/1028051704_0:185:3543:2178_1920x0_80_0_0_06c9a0578c6319c60b12effd5b4fd91e.jpg
Rusya'nın Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) Daimi Temsilcisi Aleksandr Şulgin, Moskova’nın OPCW Teknik Sekreterliği'ne, Kiev'in Nikolayevka'daki Slavyanskaya Termik Santrali'nde zehirli maddelerin kullanımıyla provokasyon hazırllığında olduğuna ilişkin bir nota gönderdiğini söyledi.Rossiya 24 televizyonuna konuşan Şulgin, “Ayrıca Ukraynalı milliyetçilerin Harkov ve Nikolayev başta olmak üzere başka yerlerde de provokasyon hazırlığında oldukları bildirildi. Teknik Sekreterliğe şu ana kadar toplamda 20’den fazla nota gönderildi” dedi.Rus diplomat, OPCW'nin notayı aldığını teyit ettiğini ve ilgili bilgileri derhal katılımcı devletlere dağıttığını ilettiğini kaydetti.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102805/17/1028051704_197:0:3346:2362_1920x0_80_0_0_36d96bb60efa9665363ec2fb508b3253.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, aleksandr şulgin, ukrayna krizi, opcw
Rusya, OPCW'yi Kiev’in kimyasal silahlarla provokasyon hazırladığı konusunda uyardı
17:45 06.07.2022 (güncellendi: 17:48 06.07.2022) Abone ol
Rusya'nın OPCW Daimi Temsilcisi Şulgin, Moskova’nın OPCW Teknik Sekreterliği'ni Kiev’in kimyasal silahlarla provokasyon hazırladığı konusunda uyardığını belirtti.
Rusya'nın Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) Daimi Temsilcisi Aleksandr Şulgin, Moskova’nın OPCW Teknik Sekreterliği'ne, Kiev'in Nikolayevka'daki Slavyanskaya Termik Santrali'nde zehirli maddelerin kullanımıyla provokasyon hazırllığında olduğuna ilişkin bir nota gönderdiğini söyledi.
Rossiya 24 televizyonuna konuşan Şulgin, “Ayrıca Ukraynalı milliyetçilerin Harkov ve Nikolayev başta olmak üzere başka yerlerde de provokasyon hazırlığında oldukları bildirildi. Teknik Sekreterliğe şu ana kadar toplamda 20’den fazla nota gönderildi” dedi.
Rus diplomat, OPCW'nin notayı aldığını teyit ettiğini ve ilgili bilgileri derhal katılımcı devletlere dağıttığını ilettiğini kaydetti.