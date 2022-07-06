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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220706/rusya-opcwyi-kievin--kimyasal-silahlarla-provokasyon-hazirladigi-konusunda-uyardi-1058393970.html
Rusya, OPCW'yi Kiev’in kimyasal silahlarla provokasyon hazırladığı konusunda uyardı
Rusya, OPCW'yi Kiev’in kimyasal silahlarla provokasyon hazırladığı konusunda uyardı
Rusya'nın OPCW Daimi Temsilcisi Şulgin, Moskova’nın OPCW Teknik Sekreterliği'ni Kiev’in kimyasal silahlarla provokasyon hazırladığı konusunda uyardığını... 06.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-06T17:45+0300
2022-07-06T17:48+0300
rusya
ukrayna krizi
aleksandr şulgin
ukrayna krizi
opcw
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Rusya'nın Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) Daimi Temsilcisi Aleksandr Şulgin, Moskova’nın OPCW Teknik Sekreterliği'ne, Kiev'in Nikolayevka'daki Slavyanskaya Termik Santrali'nde zehirli maddelerin kullanımıyla provokasyon hazırllığında olduğuna ilişkin bir nota gönderdiğini söyledi.Rossiya 24 televizyonuna konuşan Şulgin, “Ayrıca Ukraynalı milliyetçilerin Harkov ve Nikolayev başta olmak üzere başka yerlerde de provokasyon hazırlığında oldukları bildirildi. Teknik Sekreterliğe şu ana kadar toplamda 20’den fazla nota gönderildi” dedi.Rus diplomat, OPCW'nin notayı aldığını teyit ettiğini ve ilgili bilgileri derhal katılımcı devletlere dağıttığını ilettiğini kaydetti.
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rusya, aleksandr şulgin, ukrayna krizi, opcw

Rusya, OPCW'yi Kiev’in kimyasal silahlarla provokasyon hazırladığı konusunda uyardı

17:45 06.07.2022 (güncellendi: 17:48 06.07.2022)
© AFP 2022 / BAS CZERWINSKI / ANPOPCW
OPCW - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2022
© AFP 2022 / BAS CZERWINSKI / ANP
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Rusya'nın OPCW Daimi Temsilcisi Şulgin, Moskova’nın OPCW Teknik Sekreterliği'ni Kiev’in kimyasal silahlarla provokasyon hazırladığı konusunda uyardığını belirtti.
Rusya'nın Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) Daimi Temsilcisi Aleksandr Şulgin, Moskova’nın OPCW Teknik Sekreterliği'ne, Kiev'in Nikolayevka'daki Slavyanskaya Termik Santrali'nde zehirli maddelerin kullanımıyla provokasyon hazırllığında olduğuna ilişkin bir nota gönderdiğini söyledi.
Rossiya 24 televizyonuna konuşan Şulgin, “Ayrıca Ukraynalı milliyetçilerin Harkov ve Nikolayev başta olmak üzere başka yerlerde de provokasyon hazırlığında oldukları bildirildi. Teknik Sekreterliğe şu ana kadar toplamda 20’den fazla nota gönderildi” dedi.
Rus diplomat, OPCW'nin notayı aldığını teyit ettiğini ve ilgili bilgileri derhal katılımcı devletlere dağıttığını ilettiğini kaydetti.
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