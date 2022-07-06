https://tr.sputniknews.com/20220706/rusya-opcwyi-kievin--kimyasal-silahlarla-provokasyon-hazirladigi-konusunda-uyardi-1058393970.html

Rusya, OPCW'yi Kiev’in kimyasal silahlarla provokasyon hazırladığı konusunda uyardı

Rusya, OPCW'yi Kiev’in kimyasal silahlarla provokasyon hazırladığı konusunda uyardı

Rusya'nın OPCW Daimi Temsilcisi Şulgin, Moskova’nın OPCW Teknik Sekreterliği'ni Kiev’in kimyasal silahlarla provokasyon hazırladığı konusunda uyardığını... 06.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-06T17:45+0300

2022-07-06T17:45+0300

2022-07-06T17:48+0300

rusya

ukrayna krizi

aleksandr şulgin

ukrayna krizi

opcw

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Rusya'nın Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) Daimi Temsilcisi Aleksandr Şulgin, Moskova’nın OPCW Teknik Sekreterliği'ne, Kiev'in Nikolayevka'daki Slavyanskaya Termik Santrali'nde zehirli maddelerin kullanımıyla provokasyon hazırllığında olduğuna ilişkin bir nota gönderdiğini söyledi.Rossiya 24 televizyonuna konuşan Şulgin, “Ayrıca Ukraynalı milliyetçilerin Harkov ve Nikolayev başta olmak üzere başka yerlerde de provokasyon hazırlığında oldukları bildirildi. Teknik Sekreterliğe şu ana kadar toplamda 20’den fazla nota gönderildi” dedi.Rus diplomat, OPCW'nin notayı aldığını teyit ettiğini ve ilgili bilgileri derhal katılımcı devletlere dağıttığını ilettiğini kaydetti.

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