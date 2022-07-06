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Rusya’dan Batı’ya dünyayı ‘kimyasal tehdit’ ile korkutmama çağrısı
Rusya’dan Batı’ya dünyayı ‘kimyasal tehdit’ ile korkutmama çağrısı
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Batı ülkelerindeki siyasi çevrelere, dünya toplumunun gözünü Rusya’dan geldiği iddia edilen var olmayan... 06.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-06T22:10+0300
2022-07-06T22:11+0300
dünya
rusya
kimyasal silahların yasaklanması örgütü (opcw)
kimyasal silah
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ABD liderliğindeki Batı ülkelerinin, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) için yıkıcı olan bu örgütün faaliyetini politize etme eğilimini sergilediğini dile getiren Zaharova, Rusya’nın asılsız olarak Ukrayna’da kimyasal silah kullanma hazırlığı yapmakla suçlandığını söyledi.Zaharova, “Batı ülkelerinin siyasi çevrelerini, dünya toplumunun gözünü, Rusya yönünden var olmayan ‘kimyasal tehdit’ ile korkutmaktan vazgeçmeye çağırıyoruz” ifadesini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220706/rusya-opcwyi-kievin--kimyasal-silahlarla-provokasyon-hazirladigi-konusunda-uyardi-1058393970.html
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rusya, kimyasal silahların yasaklanması örgütü (opcw), kimyasal silah

Rusya’dan Batı’ya dünyayı ‘kimyasal tehdit’ ile korkutmama çağrısı

22:10 06.07.2022 (güncellendi: 22:11 06.07.2022)
© Sputnik / Пресс-служба МИД РФ / Fotoğraf bankasına girMariya Zaharova
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2022
© Sputnik / Пресс-служба МИД РФ
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Batı ülkelerindeki siyasi çevrelere, dünya toplumunun gözünü Rusya’dan geldiği iddia edilen var olmayan ‘kimyasal tehdit’ ile korkutmaktan vazgeçme çağrısında bulundu.
ABD liderliğindeki Batı ülkelerinin, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) için yıkıcı olan bu örgütün faaliyetini politize etme eğilimini sergilediğini dile getiren Zaharova, Rusya’nın asılsız olarak Ukrayna’da kimyasal silah kullanma hazırlığı yapmakla suçlandığını söyledi.
Zaharova, “Batı ülkelerinin siyasi çevrelerini, dünya toplumunun gözünü, Rusya yönünden var olmayan ‘kimyasal tehdit’ ile korkutmaktan vazgeçmeye çağırıyoruz” ifadesini kullandı.
OPCW - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2022
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