https://tr.sputniknews.com/20220706/rusyadan-batiya-dunyayi-kimyasal-tehdit-ile-korkutmama-cagrisi-1058402128.html

Rusya’dan Batı’ya dünyayı ‘kimyasal tehdit’ ile korkutmama çağrısı

Rusya’dan Batı’ya dünyayı ‘kimyasal tehdit’ ile korkutmama çağrısı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Batı ülkelerindeki siyasi çevrelere, dünya toplumunun gözünü Rusya’dan geldiği iddia edilen var olmayan... 06.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-06T22:10+0300

2022-07-06T22:10+0300

2022-07-06T22:11+0300

dünya

rusya

kimyasal silahların yasaklanması örgütü (opcw)

kimyasal silah

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ABD liderliğindeki Batı ülkelerinin, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) için yıkıcı olan bu örgütün faaliyetini politize etme eğilimini sergilediğini dile getiren Zaharova, Rusya’nın asılsız olarak Ukrayna’da kimyasal silah kullanma hazırlığı yapmakla suçlandığını söyledi.Zaharova, “Batı ülkelerinin siyasi çevrelerini, dünya toplumunun gözünü, Rusya yönünden var olmayan ‘kimyasal tehdit’ ile korkutmaktan vazgeçmeye çağırıyoruz” ifadesini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220706/rusya-opcwyi-kievin--kimyasal-silahlarla-provokasyon-hazirladigi-konusunda-uyardi-1058393970.html

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rusya, kimyasal silahların yasaklanması örgütü (opcw), kimyasal silah