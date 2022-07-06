https://tr.sputniknews.com/20220706/saglik-calisanlari-yarin-is-birakacak-1058402710.html

Sağlık çalışanları yarın iş bırakacak

Sağlık çalışanları yarın iş bırakacak

Konya'da Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ekrem Karakaya'nın görevi başında öldürülmesinin ardından Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (SAĞLIK-SEN) yarın... 06.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-06T22:35+0300

2022-07-06T22:35+0300

2022-07-06T22:35+0300

türkiye

sağlık

sağlık çalışanı

sendika

sağlık-sen

iş bırakma

iş bırakma eylemi

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SAĞLIK-SEN'den yapılan açıklamada, "Sağlık çalışanları olarak tüm Türkiye'de iş bırakıyoruz. Konya Şehir Hastanesi'nde görevli Uzman Doktor Ekrem Karakaya'nın görevi başında canice katledilmesi nedeniyle Sağlık-Sen olarak 7 Temmuz'da tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında iş bırakıyoruz" denildi.

https://tr.sputniknews.com/20220706/saglik-bakani-koca-adli-makamlar-dehset-sacan-canilik-konusunda-arastirmalarini-surduruyor-1058392296.html

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sağlık, sağlık çalışanı, sendika, sağlık-sen, iş bırakma, iş bırakma eylemi