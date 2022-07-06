https://tr.sputniknews.com/20220706/saglik-calisanlari-yarin-is-birakacak-1058402710.html
Sağlık çalışanları yarın iş bırakacak
Sağlık çalışanları yarın iş bırakacak
Konya'da Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ekrem Karakaya'nın görevi başında öldürülmesinin ardından Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (SAĞLIK-SEN) yarın... 06.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-06T22:35+0300
2022-07-06T22:35+0300
2022-07-06T22:35+0300
türkiye
sağlık
sağlık çalışanı
sendika
sağlık-sen
iş bırakma
iş bırakma eylemi
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SAĞLIK-SEN'den yapılan açıklamada, "Sağlık çalışanları olarak tüm Türkiye'de iş bırakıyoruz. Konya Şehir Hastanesi'nde görevli Uzman Doktor Ekrem Karakaya'nın görevi başında canice katledilmesi nedeniyle Sağlık-Sen olarak 7 Temmuz'da tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında iş bırakıyoruz" denildi.
https://tr.sputniknews.com/20220706/saglik-bakani-koca-adli-makamlar-dehset-sacan-canilik-konusunda-arastirmalarini-surduruyor-1058392296.html
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sağlık, sağlık çalışanı, sendika, sağlık-sen, iş bırakma, iş bırakma eylemi
Sağlık çalışanları yarın iş bırakacak
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Konya'da Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ekrem Karakaya'nın görevi başında öldürülmesinin ardından Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (SAĞLIK-SEN) yarın Türkiye genelinde iş bırakma eylemi yapacaklarını açıkladı.
SAĞLIK-SEN'den yapılan açıklamada, "Sağlık çalışanları olarak tüm Türkiye'de iş bırakıyoruz. Konya Şehir Hastanesi'nde görevli Uzman Doktor Ekrem Karakaya'nın görevi başında canice katledilmesi nedeniyle Sağlık-Sen olarak 7 Temmuz'da tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında iş bırakıyoruz" denildi.