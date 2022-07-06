https://tr.sputniknews.com/20220706/selvi-erdoganin-eskime-yipranma-diye-bir-sorunu-yok-o-kendini-guncellemeyi--basariyor-1058370750.html

Selvi: Erdoğan’ın eskime, yıpranma diye bir sorunu yok, o kendini güncellemeyi başarıyor

Selvi: Erdoğan’ın eskime, yıpranma diye bir sorunu yok, o kendini güncellemeyi başarıyor

Hürriyet yazarı Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilişkin "Erdoğan’ın eskime, yıpranma diye bir sorunu yok. O kendini güncellemeyi ve taze tutmayı başarıyor"... 06.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-06T09:47+0300

2022-07-06T09:47+0300

2022-07-06T09:47+0300

politika

kemal kılıçdaroğlu

recep tayyip erdoğan

cumhurbaşkanı

cumhurbaşkanı adayı

seçim

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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi bugün kaleme aldığı yazısında cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda adı geçen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını 'şu an açıklamaması' hakkındaki kulislerden yapılan değerlendirmeyi aktardı. Selvi, "Diğer liderlerin desteğini sağlasa dahi şimdiden aday olduğu takdirde eskir, yıpranır ve tabanda bir heyecan kalmaz. Oysa ismi açıklandığında bir heyecan dalgası oluşturması lazım" yanıtını aldığını söyledi.Yazısında "Erdoğan 20 yıldır ülkeyi yönetiyor. Adaylığını da şimdiden açıkladı. Onun eskime, yıpranma kaygısı yok mu?" diye soran Selvi, şu ifadeleri kullandı:

https://tr.sputniknews.com/20220704/kilicdaroglu-kadinlara-seslendi-sizi-erkeklere-muhtac-etmeyecek-bir-duzeni-kuracagim-1058289960.html

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kemal kılıçdaroğlu, recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı adayı, seçim