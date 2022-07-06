https://tr.sputniknews.com/20220706/selvi-erdoganin-eskime-yipranma-diye-bir-sorunu-yok-o-kendini-guncellemeyi--basariyor-1058370750.html
Selvi: Erdoğan’ın eskime, yıpranma diye bir sorunu yok, o kendini güncellemeyi başarıyor
Selvi: Erdoğan’ın eskime, yıpranma diye bir sorunu yok, o kendini güncellemeyi başarıyor
Hürriyet yazarı Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilişkin "Erdoğan’ın eskime, yıpranma diye bir sorunu yok. O kendini güncellemeyi ve taze tutmayı başarıyor"... 06.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-06T09:47+0300
2022-07-06T09:47+0300
2022-07-06T09:47+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanı
cumhurbaşkanı adayı
seçim
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102292/51/1022925182_0:0:1117:628_1920x0_80_0_0_11ba9da07834c7343e7d761cc5b6ed5f.jpg
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi bugün kaleme aldığı yazısında cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda adı geçen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını 'şu an açıklamaması' hakkındaki kulislerden yapılan değerlendirmeyi aktardı. Selvi, "Diğer liderlerin desteğini sağlasa dahi şimdiden aday olduğu takdirde eskir, yıpranır ve tabanda bir heyecan kalmaz. Oysa ismi açıklandığında bir heyecan dalgası oluşturması lazım" yanıtını aldığını söyledi.Yazısında "Erdoğan 20 yıldır ülkeyi yönetiyor. Adaylığını da şimdiden açıkladı. Onun eskime, yıpranma kaygısı yok mu?" diye soran Selvi, şu ifadeleri kullandı:
https://tr.sputniknews.com/20220704/kilicdaroglu-kadinlara-seslendi-sizi-erkeklere-muhtac-etmeyecek-bir-duzeni-kuracagim-1058289960.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102292/51/1022925182_113:0:950:628_1920x0_80_0_0_d1b4f15f7219f79555f6ed9b94a146d7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kemal kılıçdaroğlu, recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı adayı, seçim
Selvi: Erdoğan’ın eskime, yıpranma diye bir sorunu yok, o kendini güncellemeyi başarıyor
Abone ol
Hürriyet yazarı Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilişkin "Erdoğan’ın eskime, yıpranma diye bir sorunu yok. O kendini güncellemeyi ve taze tutmayı başarıyor" ifadelerini kullandı.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi
bugün kaleme aldığı yazısında
cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda adı geçen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'
nun adaylığını 'şu an açıklamaması' hakkındaki kulislerden yapılan değerlendirmeyi aktardı.
Selvi, "Diğer liderlerin desteğini sağlasa dahi şimdiden aday olduğu takdirde eskir, yıpranır ve tabanda bir heyecan kalmaz. Oysa ismi açıklandığında bir heyecan dalgası oluşturması lazım" yanıtını aldığını söyledi.
Yazısında "Erdoğan 20 yıldır ülkeyi yönetiyor. Adaylığını da şimdiden açıkladı. Onun eskime, yıpranma kaygısı yok mu?" diye soran Selvi, şu ifadeleri kullandı:
"Erdoğan’ın eskime, yıpranma diye bir sorunu yok. O kendini güncellemeyi ve taze tutmayı başarıyor. 6 kez gidip 7 kez geldiği için Demirel hakkında küllerinden doğan efsanevi kuş Phoenix benzetmesi yapılırdı. 20 yıldır ülkeyi yönetip eskimeyen Erdoğan’ı neye benzetmek gerekir, onu bilemedim."