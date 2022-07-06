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Silivri'de 150 dönüm buğday ekili alan yandı
Silivri'de 150 dönüm buğday ekili alan yandı
İstanbul Silivri'de çıkan yangında 150 dönüm buğday ekili alan zarar gördü. Yangın itfaiye ekipleri ve vatandaşların çalışmasıyla kontrol altına alınarak... 06.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-06T01:13+0300
2022-07-06T01:13+0300
türkiye
silivri
istanbul
yangın
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Silivri’deki yaklaşık 150 dönümlük buğday tarlası alev alev yandı.Alınan bilgiye göre, Gümüşyaka Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi'ndeki buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.Yangın mahalline gelen itfaiye ekiplerinin vatandaşların yardımıyla yaptığı çalışmalarıyla yakındaki evlere sirayet etmeden söndürülen yangında 150 dönüm ekili buğday tarlası ve bazı ağaçlar zarar gördü.
türkiye
silivri
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silivri, istanbul, yangın

Silivri'de 150 dönüm buğday ekili alan yandı

01:13 06.07.2022
© YUSUF EKER-AW662377Ekipler yangının çıkış nedenini belirlemek için başlattığı çalışmalar ise sürüyor.
Ekipler yangının çıkış nedenini belirlemek için başlattığı çalışmalar ise sürüyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2022
© YUSUF EKER-AW662377
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İstanbul Silivri'de çıkan yangında 150 dönüm buğday ekili alan zarar gördü. Yangın itfaiye ekipleri ve vatandaşların çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü.
Silivri’deki yaklaşık 150 dönümlük buğday tarlası alev alev yandı.
Alınan bilgiye göre, Gümüşyaka Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi'ndeki buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yangın mahalline gelen itfaiye ekiplerinin vatandaşların yardımıyla yaptığı çalışmalarıyla yakındaki evlere sirayet etmeden söndürülen yangında 150 dönüm ekili buğday tarlası ve bazı ağaçlar zarar gördü.
© YUSUF EKER-AW662377Ekipler yangının çıkış nedenini belirlemek için başlattığı çalışmalar ise sürüyor.
Ekipler yangının çıkış nedenini belirlemek için başlattığı çalışmalar ise sürüyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2022
Ekipler yangının çıkış nedenini belirlemek için başlattığı çalışmalar ise sürüyor.
© YUSUF EKER-AW662377
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