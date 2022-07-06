https://tr.sputniknews.com/20220706/silivride-150-donum-bugday-ekili-alan-yandi-1058363939.html

Silivri'de 150 dönüm buğday ekili alan yandı

Silivri'de 150 dönüm buğday ekili alan yandı

İstanbul Silivri'de çıkan yangında 150 dönüm buğday ekili alan zarar gördü. Yangın itfaiye ekipleri ve vatandaşların çalışmasıyla kontrol altına alınarak... 06.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-06T01:13+0300

2022-07-06T01:13+0300

2022-07-06T01:13+0300

türkiye

silivri

istanbul

yangın

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Silivri’deki yaklaşık 150 dönümlük buğday tarlası alev alev yandı.Alınan bilgiye göre, Gümüşyaka Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi'ndeki buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.Yangın mahalline gelen itfaiye ekiplerinin vatandaşların yardımıyla yaptığı çalışmalarıyla yakındaki evlere sirayet etmeden söndürülen yangında 150 dönüm ekili buğday tarlası ve bazı ağaçlar zarar gördü.

türkiye

silivri

istanbul

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

silivri, istanbul, yangın