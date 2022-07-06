https://tr.sputniknews.com/20220706/soros-abd-demokrasisi-hayatta-kalmak-icin-yuksek-mahkeme-trump-cumhuriyetci-partiden-kurtulmali-1058385012.html
Soros: ABD demokrasisi hayatta kalmak için Yüksek Mahkeme, Trump, Cumhuriyetçi Parti'den kurtulmalı
Soros: ABD demokrasisi hayatta kalmak için Yüksek Mahkeme, Trump, Cumhuriyetçi Parti'den kurtulmalı
ABD için Yüksek Mahkeme, önceki Başkan Donald Trump ve Trump'ın Cumhuriyetçi Partisi'nin Rusya ve Çin'den daha büyük tehdit teşkil ettiğini yazan Soros, ABD... 06.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-06T23:48+0300
2022-07-06T23:48+0300
2022-07-06T23:56+0300
dünya
abd
george soros
abd yüksek mahkemesi
muhafazakar
aşırı sağcı
aşırılıkçı
cumhuriyetçi parti
abd demokrat parti
donald trump
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ABD'li milyarder finans spekülatörü George Soros, 4 Temmuz Bağımsızlık Günü'nde yayımladığı makalede, Amerikan demokrasisinin kurtuluşu için gereken her yola başvurarak Yüksek Mahkeme, önceki Başkan Donald Trump ve Trump'ın Cumhuriyetçi Partisi'nin yenilgiye uğratılmasının zorunlu olduğunu öne sürdü. Mali spekülasyonları ve 120'den fazla ülkede demokrasiyle ilgili gruplara fon sağlama beyanıyla faaliyet gösteren Açık Toplum Vakıfları ile tanınan 91 yaşındaki Soros, son dönemde Çin'de rejim değişikliği ve Rusya'ya karşı çabuk zafer çağrısı yapmıştı. Yeni makalesinde Çin ve Rusya'dan 'dünyaya otokratik hükümet formunu dayatmak isteyen baskıcı rejimler' diye söz eden Macar kökenli spekülatör, 'ancak ABD'ye daha büyük tehdidin içerdeki demokrasi düşmanlarından geldiğini' söyleyerek, 'halihazırda aşırı sağcı aşırılıkçıların hakim olduğu Yüksek Mahkeme ve Donald Trump'ın Cumhuriyetçi Partisi'ni' saydı. ABD Yüksek Mahkemesi'nin geçen ay kürtajı anayasal hak olmaktan çıkaran kararını eleştiren Soros, gerekçeli kararın mantığının, 'ABD Anayasası 14. Değişikliği ile tanınan hakları tehlikeye attığını, bunlar arasında doğum kontrolü, eşcinsel evlilikleri, LGBT hakları ve hatta ırklararası evliliklerin olduğunu' dile getirdi. Çevre Koruma Kurumu'nun yetkisi, silah sahipliği ve seçim bölgeleri sınırlarının yeniden çizilmesiyle ilgili kararlarına atıfla "Bu mahkemenin yürütmeye ön cephe saldırısı düzenlemeye niyet ettiği aşikar" diyen Soros, mahkemenin son kararlarındaki ortak paydanın 'Trump'ın Cumhuriyetçi Partisi'nin teşvik ettiği davaları desteklerken Demokrat Parti'nin yüreklendirdiği davaları zayıflatmak ya da yasadışı ilan etmek' olduğunu söyledi. Kürtajı anayasal hak olmaktan çıkaran karar için "ABD'yi baskıcı rejime çevirmeye yönelik özenle hazırlanmış planın parçası" yorumunu yapan spekülatör, bu gidişatı durdurmanın yolunun 'Cumhuriyetçi Parti'yi ezici çoğunlukla görevden göndermek' olduğunu öne sürdü. Ancak Kasım 2020 seçimleriyle hem Beyaz Saray hem de Kongre Demokrat Parti'nin kontrolüne geçti. Soros, "Cumhuriyetçiler demokrasi sistemimize her köşeden saldırıyor" diyerek partiyi 'hem Yüksek Mahkeme hem de çok sayıda alt mahkemeyi aşırılıkçı yargıçlarla doldurmak, oy vermeyi çok zorlaştıran ve seçim sistemini bozan yasalar çıkarmakla' suçladı. "ABD'de demokrasinin hayatta kalması vahim şekilde tehlike altında" çıkarımını yapıp "Bunu önlemek için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız" diye ekleyen spekülatör, yapılabileceklere Trump'a oy veren Cumhuriyetçilere ulaşmanın da dahil olduğunu, ama Trump'ın 2020 seçimlerinde yaygın hile yapıldığına dair 'büyük yalanını' reddettiğini yazdı. Asli meselenin 'Amerikan demokrasisinin merkezinde yer alan işler iki partili siyasi sistemin yeniden tesisi' olduğunu yazan Macaristan doğumlu milyarder, kasımdaki Kongre ara seçimlerinden önemli bölgelerdeki savcılık seçimlerine dek Demokrat Parti kampanyalarının en büyük bağışçılarından biri olarak öne çıkıyor.
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abd, george soros, abd yüksek mahkemesi, muhafazakar, aşırı sağcı, aşırılıkçı, cumhuriyetçi parti, abd demokrat parti, donald trump
Soros: ABD demokrasisi hayatta kalmak için Yüksek Mahkeme, Trump, Cumhuriyetçi Parti'den kurtulmalı
23:48 06.07.2022 (güncellendi: 23:56 06.07.2022) Abone ol
ABD için Yüksek Mahkeme, önceki Başkan Donald Trump ve Trump'ın Cumhuriyetçi Partisi'nin Rusya ve Çin'den daha büyük tehdit teşkil ettiğini yazan Soros, ABD demokrasisinin kurtuluşu için Demokrat Parti'nin bu 'aşırı sağcı' üçlüyü hezimete uğratmasını savundu.
ABD'li milyarder finans spekülatörü George Soros
, 4 Temmuz Bağımsızlık Günü'nde
yayımladığı makalede
, Amerikan demokrasisinin kurtuluşu için gereken her yola başvurarak Yüksek Mahkeme, önceki Başkan Donald Trump ve Trump'ın Cumhuriyetçi Partisi'nin
yenilgiye uğratılmasının zorunlu olduğunu öne sürdü.
Mali spekülasyonları ve 120'den fazla ülkede demokrasiyle ilgili gruplara fon sağlama beyanıyla faaliyet gösteren Açık Toplum Vakıfları ile tanınan 91 yaşındaki Soros, son dönemde Çin'de rejim değişikliği ve Rusya'ya karşı çabuk zafer çağrısı yapmıştı. Yeni makalesinde Çin ve Rusya'dan 'dünyaya otokratik hükümet formunu dayatmak isteyen baskıcı rejimler' diye söz eden Macar kökenli spekülatör, 'ancak ABD'ye daha büyük tehdidin içerdeki demokrasi düşmanlarından geldiğini' söyleyerek, 'halihazırda aşırı sağcı aşırılıkçıların hakim olduğu Yüksek Mahkeme ve Donald Trump'ın Cumhuriyetçi Partisi'ni' saydı.
ABD Yüksek Mahkemesi'nin geçen ay kürtajı anayasal hak olmaktan çıkaran kararını eleştiren Soros, gerekçeli kararın mantığının, 'ABD Anayasası 14. Değişikliği ile tanınan hakları tehlikeye attığını, bunlar arasında doğum kontrolü, eşcinsel evlilikleri, LGBT hakları ve hatta ırklararası evliliklerin olduğunu' dile getirdi.
Çevre Koruma Kurumu'nun yetkisi, silah sahipliği ve seçim bölgeleri sınırlarının yeniden çizilmesiyle ilgili kararlarına atıfla "Bu mahkemenin yürütmeye ön cephe saldırısı düzenlemeye niyet ettiği aşikar" diyen Soros, mahkemenin son kararlarındaki ortak paydanın 'Trump'ın Cumhuriyetçi Partisi'nin teşvik ettiği davaları desteklerken Demokrat Parti'nin yüreklendirdiği davaları zayıflatmak ya da yasadışı ilan etmek' olduğunu söyledi.
Kürtajı anayasal hak olmaktan çıkaran karar için "ABD'yi baskıcı rejime çevirmeye yönelik özenle hazırlanmış planın parçası" yorumunu yapan spekülatör, bu gidişatı durdurmanın yolunun 'Cumhuriyetçi Parti'yi ezici çoğunlukla görevden göndermek' olduğunu öne sürdü. Ancak Kasım 2020 seçimleriyle hem Beyaz Saray hem de Kongre Demokrat Parti'nin kontrolüne geçti.
Soros, "Cumhuriyetçiler demokrasi sistemimize her köşeden saldırıyor" diyerek partiyi 'hem Yüksek Mahkeme hem de çok sayıda alt mahkemeyi aşırılıkçı yargıçlarla doldurmak, oy vermeyi çok zorlaştıran ve seçim sistemini bozan yasalar çıkarmakla' suçladı.
"ABD'de demokrasinin hayatta kalması vahim şekilde tehlike altında" çıkarımını yapıp "Bunu önlemek için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız" diye ekleyen spekülatör, yapılabileceklere Trump'a oy veren Cumhuriyetçilere ulaşmanın da dahil olduğunu, ama Trump'ın 2020 seçimlerinde yaygın hile yapıldığına dair 'büyük yalanını' reddettiğini yazdı.
Asli meselenin 'Amerikan demokrasisinin merkezinde yer alan işler iki partili siyasi sistemin yeniden tesisi' olduğunu yazan Macaristan doğumlu milyarder, kasımdaki Kongre ara seçimlerinden önemli bölgelerdeki savcılık seçimlerine dek Demokrat Parti kampanyalarının en büyük bağışçılarından biri olarak öne çıkıyor.