https://tr.sputniknews.com/20220706/sri-lanka-lideri-rajapaksa-putinden-kredi-destegi-istedi--1058388572.html

Sri Lanka lideri Rajapaksa, Putin'den kredi desteği istedi

Sri Lanka lideri Rajapaksa, Putin'den kredi desteği istedi

Sri Lanka Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa, mevcut ekonomik zorlukları aşmak için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den kredi desteği vermesini istediğini... 06.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-06T15:49+0300

2022-07-06T15:49+0300

2022-07-06T15:49+0300

sri lanka

dünya

rusya

vladimir putin

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Twitter hesabından açıklama yapan Rajapaksa, Putin'le çok verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti. Putin'e geçmişteki zorlukları aşma konusunda Rus hükümetinin verdiği destekler için teşekkür ettiğini anlatan Rajapaksa, mevkidaşından mevcut ekonomik zorlukları aşmak için Sri Lanka'ya yakıt ithalatına yönelik kredi desteği vermesini talep ettiğini vurguladı. Rus devlet havayolu şirketi Aeroflot'un Sri Lanka seferlerine yeniden başlamasını 'alçak gönüllükle' istediğini de kaydeden Rajapaksa, "Turizm, ticaret ve kültür gibi sektörlerde ikili ilişkileri güçlendirmenin iki ülke halklarının dostluğunun pekiştirilmesinde çok büyük önem taşıdığı konusunda karşılıklı olarak mutabık kaldık" ifadelerini kullandı.2 Haziran'da Rus havayolu şirketi Aeroflot, bir yolcu uçağının Sri Lanka makamları tarafından alıkonulması nedeniyle Kolombo-Moskova seferini gerçekleştiremediğini duyurmuş ve seferleri askıya almıştı. 6 Haziran'da Sri Lanka mahkemesi, Rus havayolu şirketi Aeroflot’a ait Airbus 330 tipi yolcu uçağı hakkında verilen uçuş yasağı kararını bozmuştu. 24 Şubat'ta özel askeri harekat başlamadan önceki yıllarda Sri Lanka'ya en fazla turist gönderen ülkeler Rusya ve Ukrayna da yer alıyordu.

https://tr.sputniknews.com/20220628/sri-lankada-yakit-satislari-durduruldu-1058029098.html

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