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Sri Lanka lideri Rajapaksa, Putin'den kredi desteği istedi
Sri Lanka lideri Rajapaksa, Putin'den kredi desteği istedi
Sri Lanka Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa, mevcut ekonomik zorlukları aşmak için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den kredi desteği vermesini istediğini... 06.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-06T15:49+0300
2022-07-06T15:49+0300
sri lanka
dünya
rusya
vladimir putin
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Twitter hesabından açıklama yapan Rajapaksa, Putin'le çok verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti. Putin'e geçmişteki zorlukları aşma konusunda Rus hükümetinin verdiği destekler için teşekkür ettiğini anlatan Rajapaksa, mevkidaşından mevcut ekonomik zorlukları aşmak için Sri Lanka'ya yakıt ithalatına yönelik kredi desteği vermesini talep ettiğini vurguladı. Rus devlet havayolu şirketi Aeroflot'un Sri Lanka seferlerine yeniden başlamasını 'alçak gönüllükle' istediğini de kaydeden Rajapaksa, "Turizm, ticaret ve kültür gibi sektörlerde ikili ilişkileri güçlendirmenin iki ülke halklarının dostluğunun pekiştirilmesinde çok büyük önem taşıdığı konusunda karşılıklı olarak mutabık kaldık" ifadelerini kullandı.2 Haziran'da Rus havayolu şirketi Aeroflot, bir yolcu uçağının Sri Lanka makamları tarafından alıkonulması nedeniyle Kolombo-Moskova seferini gerçekleştiremediğini duyurmuş ve seferleri askıya almıştı. 6 Haziran'da Sri Lanka mahkemesi, Rus havayolu şirketi Aeroflot’a ait Airbus 330 tipi yolcu uçağı hakkında verilen uçuş yasağı kararını bozmuştu. 24 Şubat'ta özel askeri harekat başlamadan önceki yıllarda Sri Lanka'ya en fazla turist gönderen ülkeler Rusya ve Ukrayna da yer alıyordu.
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sri lanka, rusya, vladimir putin

Sri Lanka lideri Rajapaksa, Putin'den kredi desteği istedi

15:49 06.07.2022
© AP Photo / Burhan OzbiliciSri Lanka
Sri Lanka - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2022
© AP Photo / Burhan Ozbilici
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Sri Lanka Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa, mevcut ekonomik zorlukları aşmak için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den kredi desteği vermesini istediğini söyledi.
Twitter hesabından açıklama yapan Rajapaksa, Putin'le çok verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti.
Putin'e geçmişteki zorlukları aşma konusunda Rus hükümetinin verdiği destekler için teşekkür ettiğini anlatan Rajapaksa, mevkidaşından mevcut ekonomik zorlukları aşmak için Sri Lanka'ya yakıt ithalatına yönelik kredi desteği vermesini talep ettiğini vurguladı.
Rus devlet havayolu şirketi Aeroflot'un Sri Lanka seferlerine yeniden başlamasını 'alçak gönüllükle' istediğini de kaydeden Rajapaksa, "Turizm, ticaret ve kültür gibi sektörlerde ikili ilişkileri güçlendirmenin iki ülke halklarının dostluğunun pekiştirilmesinde çok büyük önem taşıdığı konusunda karşılıklı olarak mutabık kaldık" ifadelerini kullandı.
2 Haziran'da Rus havayolu şirketi Aeroflot, bir yolcu uçağının Sri Lanka makamları tarafından alıkonulması nedeniyle Kolombo-Moskova seferini gerçekleştiremediğini duyurmuş ve seferleri askıya almıştı. 6 Haziran'da Sri Lanka mahkemesi, Rus havayolu şirketi Aeroflot’a ait Airbus 330 tipi yolcu uçağı hakkında verilen uçuş yasağı kararını bozmuştu.
24 Şubat'ta özel askeri harekat başlamadan önceki yıllarda Sri Lanka'ya en fazla turist gönderen ülkeler Rusya ve Ukrayna da yer alıyordu.
Sri Lanka- Yakıt - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2022
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