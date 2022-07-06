https://tr.sputniknews.com/20220706/tacizcisini-olduren-ve-ilk-durusmada-tahliye-edilen-liseli-azra-susmayin-kendinizi-savunun-1058397878.html

Tacizcisini öldüren ve ilk duruşmada tahliye edilen liseli Azra: Susmayın, kendinizi savunun

Tacizcisini öldüren ve ilk duruşmada tahliye edilen liseli Azra: Susmayın, kendinizi savunun

Kars'ta, kendisi 3 yıl boyunca taciz eden kişiyi öldüren ve ardından hakkında açılan davanın ilk duruşmasında tahliye edilen lise öğrencisi Azra Erdağ... 06.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-06T20:02+0300

2022-07-06T20:02+0300

2022-07-06T20:27+0300

türkiye

kars

arpaçay

birdal doğan

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Kars'ın Arpaçay ilçesinde, kendisini 3 yıl boyunca taciz eden 40 yaşındaki Birdal Doğan'ı köy meydanında tabancayla vurarak öldüren, hakkında açılan davanın ilk duruşmasında tahliye edilen lise öğrencisi 18 yaşındaki Azra Erdağ, Demirören Haber Ajanıs’na (DHA) konuştu.Cezaevinden çıktığı günün gecesini Kars merkezde geçiren Ezra Erdağ, tek hayalinin okuyup, bir hukukçu olmak istediğini, ancak Birdal Doğan yüzünden çok zor günler geçirdiğini söyledi.Çiğdem- Şaban Erdağ çiftinin 3 çocuğunun ortancası olan Azra Erdağ, Avukatı Sinan Erdağı'nın ofisinde başından geçenleri şu ifadelerle anlattı:'Hukuk okuyarak, benim gibi mağdur olan gençlerin hayatlarına dokunmak istiyorum'Cezaevinde kaldığı sürenin eğitimini de olumsuz etkilediğini vurgulayan Erdağ, “Bu süre zarfında okulumdan ve arkadaşlarımdan ayrı kaldım, derslerimden geri kaldım. Cezaevine girmem psikolojimi de olumsuz etkiledi. Dışarıdan okumaya mecbur kaldım, bu olay beni çok etkiledi. Ben lise öğrencisiyim, hukuk okumak istiyorum. Yaşadığım bu süreç ve dün verilen mahkeme kararından sonra da bu kararım kesinleşti. Hukuk okuyarak, benim gibi mağdur olan gençlerin hayatlarına dokunmak istiyorum. Hakım, savcı ya da avukat olarak bu meslekte yer almak istiyorum" ifadelerini kullandı.

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