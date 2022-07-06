https://tr.sputniknews.com/20220706/tarim-ve-orman-bakan-yardimcisi-pakdil-kurbanlik-sayisi-acisindan-sikinti-yok-1058385292.html

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Pakdil: Kurbanlık sayısı açısından sıkıntı yok

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Pakdil: Kurbanlık sayısı açısından sıkıntı yok

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Pakdil, Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık sayısı açısından sıkıntı olmadığını belirterek, "Yetiştiricilerimiz şu anda... 06.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-06T14:33+0300

2022-07-06T14:33+0300

2022-07-06T14:38+0300

kurban bayramı

nihat pakdil

tarım ve orman bakanlığı

ekonomi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/06/1058385149_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_ee643c9e3b7b9b609d8a8226e59478e9.jpg

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil, Gölbaşı Kurban Satış ve Kesim Tesisi'nde, söz konusu tesisin, kurban ibadetinin yerine getirilmesi için uygun bir yer olduğunu söyledi.Tüm illerdeki kurbanlık satış noktalarının denetlendiğini dile getiren Pakdil, kurbanlıkların sağlığı açısından sıkıntı olmadığını, vatandaşların kurbanlık işlemlerini rahat bir şekilde yapabileceklerini bildirdi.Pakdil, özellikle büyükbaş hayvanların küpeli olması gerektiğine dikkati çekerek, küpe sayesinde vatandaşların, hayvanların aşılanma durumu ve geldikleri yere ilişkin bilgilere ulaşabileceklerini ifade etti.'Fazlasıyla hayvanımız mevcut'Kurbanlık sayısı açısından sıkıntı olmadığını belirten Pakdil, "Fazlasıyla hayvanımız mevcut. Kurban sonrasına yönelik olarak da eğer yetiştiricilerimizin satamadığı hayvanlar söz konusu olursa Et ve Süt Kurumu marifetiyle onları değerlendirme imkanı var. Kurumumuz bu konuda hazırlıklıdır" diye konuştu.Pakdil, kurban satışları hakkında da bilgi vererek, "Kurban Bayramı'na daha 2 günümüz var. Son günlerde satışlar daha da yoğunlaşır ama yetiştiricilerimiz şu anda kurbanlıkların yüzde 80'inin satıldığını ifade ettiler" dedi.Kurbanlık sahiplerine çevre uyarısıKurbanlık kesimi sırasında çevrenin kirletilmemesi konusunda uyarılarda da bulunan Pakdil, kurbanlıklara ait atıkların sokaklara bırakılmaması ve temizlik kurallarına uyulması gerektiğini söyledi.Pakdil, kesimin ehil kişiler tarafından yapılması gerektiğinin altını çizerek, kurban derisinin de iyi bir şekilde muhafaza edilmesi gerektiğini anlattı.Vatandaşlara kesimhanelerden yararlanmalarını öneren Pakdil, bu yerlerde gerekli tedbirlerin alındığını sözlerine ekledi.Tesisteki yetiştiricilerle de sohbet eden Pakdil, Hayvan Kayıt Sistemi'nden (TÜRKVET) küpe sorgulaması da yaptı.

https://tr.sputniknews.com/20220706/ak-partiden-belediyelere-kurban-bayrami-genelgesi-1058382468.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kurban bayramı, nihat pakdil, tarım ve orman bakanlığı