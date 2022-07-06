Türkiye
SON DAKİKA| Boris Johnson, hükümetteki istifalara rağmen 'Yola devam edeceğim' dedi
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220706/tarim-ve-orman-bakan-yardimcisi-pakdil-kurbanlik-sayisi-acisindan-sikinti-yok-1058385292.html
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Pakdil: Kurbanlık sayısı açısından sıkıntı yok
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Pakdil: Kurbanlık sayısı açısından sıkıntı yok
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Pakdil, Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık sayısı açısından sıkıntı olmadığını belirterek, "Yetiştiricilerimiz şu anda... 06.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-06T14:33+0300
2022-07-06T14:38+0300
kurban bayramı
nihat pakdil
tarım ve orman bakanlığı
ekonomi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/06/1058385149_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_ee643c9e3b7b9b609d8a8226e59478e9.jpg
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil, Gölbaşı Kurban Satış ve Kesim Tesisi'nde, söz konusu tesisin, kurban ibadetinin yerine getirilmesi için uygun bir yer olduğunu söyledi.Tüm illerdeki kurbanlık satış noktalarının denetlendiğini dile getiren Pakdil, kurbanlıkların sağlığı açısından sıkıntı olmadığını, vatandaşların kurbanlık işlemlerini rahat bir şekilde yapabileceklerini bildirdi.Pakdil, özellikle büyükbaş hayvanların küpeli olması gerektiğine dikkati çekerek, küpe sayesinde vatandaşların, hayvanların aşılanma durumu ve geldikleri yere ilişkin bilgilere ulaşabileceklerini ifade etti.'Fazlasıyla hayvanımız mevcut'Kurbanlık sayısı açısından sıkıntı olmadığını belirten Pakdil, "Fazlasıyla hayvanımız mevcut. Kurban sonrasına yönelik olarak da eğer yetiştiricilerimizin satamadığı hayvanlar söz konusu olursa Et ve Süt Kurumu marifetiyle onları değerlendirme imkanı var. Kurumumuz bu konuda hazırlıklıdır" diye konuştu.Pakdil, kurban satışları hakkında da bilgi vererek, "Kurban Bayramı'na daha 2 günümüz var. Son günlerde satışlar daha da yoğunlaşır ama yetiştiricilerimiz şu anda kurbanlıkların yüzde 80'inin satıldığını ifade ettiler" dedi.Kurbanlık sahiplerine çevre uyarısıKurbanlık kesimi sırasında çevrenin kirletilmemesi konusunda uyarılarda da bulunan Pakdil, kurbanlıklara ait atıkların sokaklara bırakılmaması ve temizlik kurallarına uyulması gerektiğini söyledi.Pakdil, kesimin ehil kişiler tarafından yapılması gerektiğinin altını çizerek, kurban derisinin de iyi bir şekilde muhafaza edilmesi gerektiğini anlattı.Vatandaşlara kesimhanelerden yararlanmalarını öneren Pakdil, bu yerlerde gerekli tedbirlerin alındığını sözlerine ekledi.Tesisteki yetiştiricilerle de sohbet eden Pakdil, Hayvan Kayıt Sistemi'nden (TÜRKVET) küpe sorgulaması da yaptı.
https://tr.sputniknews.com/20220706/ak-partiden-belediyelere-kurban-bayrami-genelgesi-1058382468.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/06/1058385149_110:0:758:486_1920x0_80_0_0_42a2b3930ea83172c556eaca33eb4085.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kurban bayramı, nihat pakdil, tarım ve orman bakanlığı

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Pakdil: Kurbanlık sayısı açısından sıkıntı yok

14:33 06.07.2022 (güncellendi: 14:38 06.07.2022)
© AAKoyun, kurban
Koyun, kurban - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2022
© AA
Abone olTelegram
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Pakdil, Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık sayısı açısından sıkıntı olmadığını belirterek, "Yetiştiricilerimiz şu anda kurbanlıkların yüzde 80'inin satıldığını ifade ettiler" dedi.
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil, Gölbaşı Kurban Satış ve Kesim Tesisi'nde, söz konusu tesisin, kurban ibadetinin yerine getirilmesi için uygun bir yer olduğunu söyledi.
Tüm illerdeki kurbanlık satış noktalarının denetlendiğini dile getiren Pakdil, kurbanlıkların sağlığı açısından sıkıntı olmadığını, vatandaşların kurbanlık işlemlerini rahat bir şekilde yapabileceklerini bildirdi.
Pakdil, özellikle büyükbaş hayvanların küpeli olması gerektiğine dikkati çekerek, küpe sayesinde vatandaşların, hayvanların aşılanma durumu ve geldikleri yere ilişkin bilgilere ulaşabileceklerini ifade etti.

'Fazlasıyla hayvanımız mevcut'

Kurbanlık sayısı açısından sıkıntı olmadığını belirten Pakdil, "Fazlasıyla hayvanımız mevcut. Kurban sonrasına yönelik olarak da eğer yetiştiricilerimizin satamadığı hayvanlar söz konusu olursa Et ve Süt Kurumu marifetiyle onları değerlendirme imkanı var. Kurumumuz bu konuda hazırlıklıdır" diye konuştu.
Pakdil, kurban satışları hakkında da bilgi vererek, "Kurban Bayramı'na daha 2 günümüz var. Son günlerde satışlar daha da yoğunlaşır ama yetiştiricilerimiz şu anda kurbanlıkların yüzde 80'inin satıldığını ifade ettiler" dedi.

Kurbanlık sahiplerine çevre uyarısı

Kurbanlık kesimi sırasında çevrenin kirletilmemesi konusunda uyarılarda da bulunan Pakdil, kurbanlıklara ait atıkların sokaklara bırakılmaması ve temizlik kurallarına uyulması gerektiğini söyledi.
Pakdil, kesimin ehil kişiler tarafından yapılması gerektiğinin altını çizerek, kurban derisinin de iyi bir şekilde muhafaza edilmesi gerektiğini anlattı.
Vatandaşlara kesimhanelerden yararlanmalarını öneren Pakdil, bu yerlerde gerekli tedbirlerin alındığını sözlerine ekledi.
Tesisteki yetiştiricilerle de sohbet eden Pakdil, Hayvan Kayıt Sistemi'nden (TÜRKVET) küpe sorgulaması da yaptı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2022
TÜRKİYE
AK Parti'den belediyelere 'Kurban Bayramı' genelgesi
13:37
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала