https://tr.sputniknews.com/20220706/tartisan-esler-birbirlerini-bicakladi-1058387001.html

Tartışan eşler birbirlerini bıçakladı

Tartışan eşler birbirlerini bıçakladı

Tekirdağ’da eşler arasında yaşanan tartışma sonucu Bedreddin Ç. ve eşi Dudu Ç. bıçaklanarak yaralandılar. 06.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-06T15:07+0300

2022-07-06T15:07+0300

2022-07-06T15:07+0300

yaşam

tekirdağ

kavga

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Kapaklı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Bedrettin Ç. ve eşi Dudu Ç., bilinmeyen bir sebepten ötürü tartıştı. Yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönerken, eşler birbirine bıçakla saldırdı.Kavgada Bedrettin Ç. elinden yaralanırken, Dudu Ç. vücuduna aldığı bıçak darbeleri ile yaralandı.Bedrettin Ç., ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Kapaklı Devlet Hastanesine sevk edildi, Dudu Ç. ise Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çiftin tedavisi sürerken, polis ekipleri konuyla ilgili soruşturma başlattı.Kapaklı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Bedrettin Ç. ve eşi Dudu Ç., bilinmeyen bir sebepten ötürü tartıştı. Yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönerken, eşler birbirine bıçakla saldırdı.Kavgada Bedrettin Ç. elinden yaralanırken, Dudu Ç. vücuduna aldığı bıçak darbeleri ile yaralandı.Bedrettin Ç., ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Kapaklı Devlet Hastanesine sevk edildi, Dudu Ç. ise Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çiftin tedavisi sürerken, polis ekipleri konuyla ilgili soruşturma başlattı.

tekirdağ

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tekirdağ, kavga