https://tr.sputniknews.com/20220706/tffye-basvurmuslardi-fenerbahce-5-yildizli-logo-kullanacagini-duyurdu-1058386912.html
TFF'ye başvurmuşlardı: Fenerbahçe 5 yıldızlı logo kullanacağını duyurdu
TFF'ye başvurmuşlardı: Fenerbahçe 5 yıldızlı logo kullanacağını duyurdu
Fenerbahçe Kulübü, 28 Türkiye şampiyonluğunun karşılığı olarak 5 yıldızlı logo kullanımını hayata geçirdiğini duyurdu. 06.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-06T15:07+0300
2022-07-06T15:07+0300
2022-07-06T15:14+0300
fenerbahçe
spor
logo
türkiye futbol federasyonu (tff)
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Fenerbahçe, 5 yıldızlı logonun kullanılacağını açıkladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, bu sezon itibarıyla Türkiye Futbol Federasyonu'nun kurulduğu 1923 yılından bugüne kadar uzanan 100 yıllık sürede kazandığı 28 Türkiye şampiyonluğunun karşılığı olan beş yıldızlı logo kullanımını hayata geçirmiştir. Değerli paydaşlarımız olan tüm basın yayın kurum ve kuruluşlarından, kulübümüzün bu kararına hassasiyetle yaklaşmalarını; armamızı mecralarında bu şekliyle kullanmalarını rica ediyoruz" ifadelerine yer verdi.Fenerbahçe Kulübü, 1959 yılı öncesinde kazandığı şampiyonlukların Süper Lig'e dahil edilmesi, bundan doğan maddi ve manevi taleplerinin karşılanması için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunmuştu.
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fenerbahçe, logo, türkiye futbol federasyonu (tff)
TFF'ye başvurmuşlardı: Fenerbahçe 5 yıldızlı logo kullanacağını duyurdu
15:07 06.07.2022 (güncellendi: 15:14 06.07.2022) Abone ol
Fenerbahçe Kulübü, 28 Türkiye şampiyonluğunun karşılığı olarak 5 yıldızlı logo kullanımını hayata geçirdiğini duyurdu.
Fenerbahçe, 5 yıldızlı logonun kullanılacağını açıkladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, bu sezon itibarıyla Türkiye Futbol Federasyonu'nun kurulduğu 1923 yılından bugüne kadar uzanan 100 yıllık sürede kazandığı 28 Türkiye şampiyonluğunun karşılığı olan beş yıldızlı logo kullanımını hayata geçirmiştir. Değerli paydaşlarımız olan tüm basın yayın kurum ve kuruluşlarından, kulübümüzün bu kararına hassasiyetle yaklaşmalarını; armamızı mecralarında bu şekliyle kullanmalarını rica ediyoruz" ifadelerine yer verdi.
Fenerbahçe Kulübü, 1959 yılı öncesinde kazandığı şampiyonlukların Süper Lig'e dahil edilmesi, bundan doğan maddi ve manevi taleplerinin karşılanması için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunmuştu.