https://tr.sputniknews.com/20220706/ttb-hekimlerin-yurt-disi-icin-belge-basvurulari-rekor-kirdi-1058369380.html
TTB: Hekimlerin yurt dışı için belge başvuruları rekor kırdı
TTB: Hekimlerin yurt dışı için belge başvuruları rekor kırdı
Türk Tabipleri Birliği (TTB), sağlık çalışanlarının yurt dışında çalışabilmesi için ‘iyi hal belgesi’ aylık başvuru sayısının 2022’nin ilk altı ayında rekor... 06.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-06T08:49+0300
2022-07-06T08:49+0300
2022-07-06T08:49+0300
türkiye
türk tabipleri birliği (ttb)
doktor
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TTB’nin Twitter paylaşımına göre sadece haziranda 229 hekim ‘iyi hal belgesi’ için başvurdu. TTB, 2022’nin ikinci yarısında 1709 hekimin daha başvurusunun beklendiğini kaydetti.Paylaşımda, “Yetişmiş hekimler; yoksullaşma, ağır çalışma koşulları ve sağlıkta şiddetin baskısı nedeniyle yurtdışına göçüyor. Toplumun sağlık hakkı için oyalama değil, hakkımız olanı istiyoruz" ifadeleri kullanıldı.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türk tabipleri birliği (ttb), doktor
TTB: Hekimlerin yurt dışı için belge başvuruları rekor kırdı
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Türk Tabipleri Birliği (TTB), sağlık çalışanlarının yurt dışında çalışabilmesi için ‘iyi hal belgesi’ aylık başvuru sayısının 2022’nin ilk altı ayında rekor kırarak 1171 olduğunu bildirdi.
TTB’nin Twitter paylaşımına göre sadece haziranda 229 hekim ‘iyi hal belgesi’ için başvurdu. TTB, 2022’nin ikinci yarısında 1709 hekimin daha başvurusunun beklendiğini kaydetti.
Paylaşımda, “Yetişmiş hekimler; yoksullaşma, ağır çalışma koşulları ve sağlıkta şiddetin baskısı nedeniyle yurtdışına göçüyor. Toplumun sağlık hakkı için oyalama değil, hakkımız olanı istiyoruz" ifadeleri kullanıldı.