https://tr.sputniknews.com/20220706/ttb-hekimlerin-yurt-disi-icin-belge-basvurulari-rekor-kirdi-1058369380.html

TTB: Hekimlerin yurt dışı için belge başvuruları rekor kırdı

TTB: Hekimlerin yurt dışı için belge başvuruları rekor kırdı

Türk Tabipleri Birliği (TTB), sağlık çalışanlarının yurt dışında çalışabilmesi için ‘iyi hal belgesi’ aylık başvuru sayısının 2022’nin ilk altı ayında rekor... 06.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-06T08:49+0300

2022-07-06T08:49+0300

2022-07-06T08:49+0300

türkiye

türk tabipleri birliği (ttb)

doktor

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TTB’nin Twitter paylaşımına göre sadece haziranda 229 hekim ‘iyi hal belgesi’ için başvurdu. TTB, 2022’nin ikinci yarısında 1709 hekimin daha başvurusunun beklendiğini kaydetti.Paylaşımda, “Yetişmiş hekimler; yoksullaşma, ağır çalışma koşulları ve sağlıkta şiddetin baskısı nedeniyle yurtdışına göçüyor. Toplumun sağlık hakkı için oyalama değil, hakkımız olanı istiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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türk tabipleri birliği (ttb), doktor