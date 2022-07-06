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TTB: Hekimlerin yurt dışı için belge başvuruları rekor kırdı
TTB: Hekimlerin yurt dışı için belge başvuruları rekor kırdı
Türk Tabipleri Birliği (TTB), sağlık çalışanlarının yurt dışında çalışabilmesi için ‘iyi hal belgesi’ aylık başvuru sayısının 2022’nin ilk altı ayında rekor... 06.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-06T08:49+0300
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TTB’nin Twitter paylaşımına göre sadece haziranda 229 hekim ‘iyi hal belgesi’ için başvurdu. TTB, 2022’nin ikinci yarısında 1709 hekimin daha başvurusunun beklendiğini kaydetti.Paylaşımda, “Yetişmiş hekimler; yoksullaşma, ağır çalışma koşulları ve sağlıkta şiddetin baskısı nedeniyle yurtdışına göçüyor. Toplumun sağlık hakkı için oyalama değil, hakkımız olanı istiyoruz" ifadeleri kullanıldı.
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türk tabipleri birliği (ttb), doktor

TTB: Hekimlerin yurt dışı için belge başvuruları rekor kırdı

08:49 06.07.2022
© AADoktor- Hekim - Hastane - Tedavi - Muayene
Doktor- Hekim - Hastane - Tedavi - Muayene - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2022
© AA
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Türk Tabipleri Birliği (TTB), sağlık çalışanlarının yurt dışında çalışabilmesi için ‘iyi hal belgesi’ aylık başvuru sayısının 2022’nin ilk altı ayında rekor kırarak 1171 olduğunu bildirdi.
TTB’nin Twitter paylaşımına göre sadece haziranda 229 hekim ‘iyi hal belgesi’ için başvurdu. TTB, 2022’nin ikinci yarısında 1709 hekimin daha başvurusunun beklendiğini kaydetti.
Paylaşımda, “Yetişmiş hekimler; yoksullaşma, ağır çalışma koşulları ve sağlıkta şiddetin baskısı nedeniyle yurtdışına göçüyor. Toplumun sağlık hakkı için oyalama değil, hakkımız olanı istiyoruz" ifadeleri kullanıldı.
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