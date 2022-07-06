Tunceli'de peribacalarına benzeyen 'Gelin Kayalıkları'

© İHAÇemişgezek ilçesinde Tağar Çayı bitimi Keban Baraj Gölü girişinde bulunan kaya oluşumları dikkat çekiyor.
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© İHA
Çemişgezek ilçesinde Tağar Çayı bitimi Keban Baraj Gölü girişinde bulunan kaya oluşumları dikkat çekiyor.
© İHAİlçe halkı tarafından 'Gelin Kayaları' olarak adlandırılan oluşum, peribacalarını andırıyor.
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© İHA
İlçe halkı tarafından 'Gelin Kayaları' olarak adlandırılan oluşum, peribacalarını andırıyor.
© İHASon zamanlarda kayalar, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline geldi.
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© İHA
Son zamanlarda kayalar, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline geldi.
© İHABölge halkı restorasyon yapılarak kayaların turizme kazandırılmasını bekliyor.
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© İHA
Bölge halkı restorasyon yapılarak kayaların turizme kazandırılmasını bekliyor.
© İHAGelin Kayaları hakkında bilgi veren vatandaşlardan Ömer Faruk Tek, “Tağar Çayının bitimi Keban Baraj Gölüne bitişik olan kısımda Çemişgezek ilçesinde Gelin Kayalıkları olarak adlandırılıyor. Gelin Kayalıkları Peri Bacalarına benziyor. Son zamanlarda burası bayağı bir vatandaşların ilgi odağı olmuş durumda. Zaten fotoğrafçılar ve turistlerin ilgi odağı haline gelmiş durumda. Burada doğa severler gelip ziyaret ediyorlar. peribacalarının aynısı diyemeyiz ama çok benzerlikleri var. Çünkü bu binlerce yılda gelişen bir durum. Çemişgezek’te en çok mustarip olduğumuz konu doğal güzellikleri falan harika ama restorasyon çalışmaları yok. Eğer o da olursa çok güzel olacaktır" dedi.
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© İHA
Gelin Kayaları hakkında bilgi veren vatandaşlardan Ömer Faruk Tek, “Tağar Çayının bitimi Keban Baraj Gölüne bitişik olan kısımda Çemişgezek ilçesinde Gelin Kayalıkları olarak adlandırılıyor. Gelin Kayalıkları Peri Bacalarına benziyor. Son zamanlarda burası bayağı bir vatandaşların ilgi odağı olmuş durumda. Zaten fotoğrafçılar ve turistlerin ilgi odağı haline gelmiş durumda. Burada doğa severler gelip ziyaret ediyorlar. peribacalarının aynısı diyemeyiz ama çok benzerlikleri var. Çünkü bu binlerce yılda gelişen bir durum. Çemişgezek’te en çok mustarip olduğumuz konu doğal güzellikleri falan harika ama restorasyon çalışmaları yok. Eğer o da olursa çok güzel olacaktır" dedi.