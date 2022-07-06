Ukrayna neden Zhibek Zholy gemisinin tutuklanmasını talep ediyor?
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Enformasyon ve Basın Dairesi Başkan Yardımcısı Aleksey Zaytsev, Ukrayna tahılı taşıdığı iddia edilen Zhibek Zholy adlı Rus gemisinin Türkiye’nin Karasu limanında standart prosedürlerden geçtiğini, alıkonulması ya da tutuklanmasının söz konusu olmadığını belirtti.
Ukrayna'nın Türkiye Büyükelçisi Vasiliy Bodnar, Zhibek Zholy adlı Rus gemisinin Kiev'in talebi üzerine Türk gümrük görevlileri tarafından alıkonulduğunu iddia etmişti.
Konuya ilişkin Sputnik’e değerlendirmede bulunan Rusya Siyasi Araştırmalar Enstitüsü Genel Direktörü Sergey Markov, Kiev'in şu anda küresel tahıl krizinin enerjisini kendi çıkarları doğrultusunda en iyi şekilde kullanmaya çalıştığını söyledi.
Markov, “Ukrayna'nın tahıl sorunu çerçevesindeki eylemlerinin genel mantığı, Kiev'in küresel tahıl krizinden kendi çıkarları doğrultusunda en iyi şekilde yararlanmaya çalışmasıdır. Kiev rejimi yönetiminde mükemmel PR uzmanları görev alıyor. Vladimir Zelenskiy'nin kendisi aslında mükemmel bir aktör ve yapımcıdır. Ve şimdi hedeflerine ulaşmak için tüm PR fırsatlarını kullanıyor. Küresel tahıl krizinin güçlü enerjiye sahip güçlü bir konu olduğunu görüyor ve küresel tahıl krizinin bu enerjisini kendi çıkarları doğrultusunda kanalize ederek belirli siyasi hedeflere ulaşmak istiyor” dedi.
Rus siyaset bilimciye göre Zelenskiy, tahıl krizinin yardımıyla aşağıdaki hedeflere ulaşmaya çalışıyor:
“Birincisi, NATO'yu Ukrayna'daki askeri çatışmaya dahil etmek için bu tahıl krizinden en iyi şekilde yararlanmaya çalışıyor. Zelenskiy, Ukrayna tahılının NATO ülkelerinin tahıl gemileri tarafından çıkarılmasını ve bu tahıl taşıyıcılarının NATO ülkelerinin savaş gemileri tarafından korunmasını talep ediyor. NATO ülkelerinin savaş gemilerinin Odessa, Nikolayev, Oçakov ve diğer limanlara girmesini sağlamaya ve ardından çeşitli provokasyonlar yoluyla Rusya ile NATO arasında tam ölçekli bir savaşı başlamayı hedefliyor. Bu nedenle, Zelenskiy'nin ekibinin tahıl kriziyle ilgili planları oldukça kapsamlı. İkincisi, Kiev rejimi tahıl krizini kullanmak yoluyla, özellikle Rus tahıl ihracatını engelleyerek Rusya'ya yönelik yaptırımları artırmayı amaçlıyor. Şu anda Rus tahılı serbestçe ihraç edilebiliyor. Her ne kadar İngiltere, Rus tahılını taşıyan gemileri sigortalama olasılığını dondurmuş olsa da. Bu, bazı sorunlar çıkarsa da, Rus tahılı yine de ihraç edilebiliyor.”
Markov, Kiev'in hedeflerine ulaşmak için Ankara'ya yönelik tehditlere başvurmaya hazır olduğuna dikkat çekerek sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bu bağlamda, Berdyansk'tan Türkiye'ye ve oradan dünya pazarına tahıl taşıyan geminin bloke edilmesi Kiev için kritik önem taşıyor. Bu nedenle Kiev, söz konusu gemiyi engellemek için Batı'daki müttefiklerini kullanarak inanılmaz bir çaba sarf ediyor. Rusya'yı bu tahılı çalmakla ve tahıl krizinden sorumlu olmakla suçluyor. Ukrayna, Türk makamlarının geminin tutuklanmasına ilişkin bir girişimlerinin olmamasına rağmen, Türkiye'nin bu gemiyi tutukladığını bile iddia etti. Zelenskiy aslında, Türkiye'nin Berdyansk'tan tahıl taşıyan geminin tutuklamasını talep ediyor ve Türkiye'nin bunu yapmaması durumunda Batılı devletlerin uygulayabileceği çeşitli yaptırımlarla tehdit ediyor.”
Ukrayna’nın amacına ulaşamayacağını belirten Rus uzman, sözlerini şu ifadelerle noktaladı:
“Özetle, Berdyansk'tan giden tahılın ne Rus ne de Ukrayna tahılı olduğunu söyleyebiliriz. Bu tahıl, her şeyden önce, onu yetiştiren ve ekonomilerini geliştirmeye devam etmek ve ailelerine bakmak için karşılığını alması gereken Herson bölgesindeki insanlara ait. Bu devlet ticareti değil, bu belirli çiftliklerin çıkarlarına hizmet eden özel bir girişimdir. Elbette, küresel pazarda ne kadar çok tahıl olursa, dünyadaki gıda sorunları o kadar az olur. Bu nedenle, küresel çapta tahıl ve gıda fiyatlarında hızlı bir artış olmasını istemeyen herkes, Berdyansk ve diğer bölgelerden giden tahılların dünya pazarlarında mümkün olduğunca serbestçe satılabilmesini ve tahıl taşıyan gemilerin Türkiye'ye doğru güvenle yelken açabilmelerini sağlamalıdır. Ankara’daki yetkililer bunu anlıyor. Bu nedenle, Kiev'in kışkırtıcı eylemleri ne bu özel durum bağlamında ne de bir bütün olarak tahıl sorunu çerçevesinde başarılı olmayacaktır.”