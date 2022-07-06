Ukrayna neden Zhibek Zholy gemisinin tutuklanmasını talep ediyor?

“Özetle, Berdyansk'tan giden tahılın ne Rus ne de Ukrayna tahılı olduğunu söyleyebiliriz. Bu tahıl, her şeyden önce, onu yetiştiren ve ekonomilerini geliştirmeye devam etmek ve ailelerine bakmak için karşılığını alması gereken Herson bölgesindeki insanlara ait. Bu devlet ticareti değil, bu belirli çiftliklerin çıkarlarına hizmet eden özel bir girişimdir. Elbette, küresel pazarda ne kadar çok tahıl olursa, dünyadaki gıda sorunları o kadar az olur. Bu nedenle, küresel çapta tahıl ve gıda fiyatlarında hızlı bir artış olmasını istemeyen herkes, Berdyansk ve diğer bölgelerden giden tahılların dünya pazarlarında mümkün olduğunca serbestçe satılabilmesini ve tahıl taşıyan gemilerin Türkiye'ye doğru güvenle yelken açabilmelerini sağlamalıdır. Ankara’daki yetkililer bunu anlıyor. Bu nedenle, Kiev'in kışkırtıcı eylemleri ne bu özel durum bağlamında ne de bir bütün olarak tahıl sorunu çerçevesinde başarılı olmayacaktır.”