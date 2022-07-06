Ünlü rock yıldızı Carlos Santana, sahnede yere yığıldı
12:18 06.07.2022 (güncellendi: 12:19 06.07.2022)
© AP Photo / Amy HarrisCarlos Santana
© AP Photo / Amy Harris
ABD'li rock yıldızı Carlos Santana, Michigan'da verdiği bir konser sırasında fenalaşarak yere yığıldı. Ünlü müzisyen, susuz kaldığı için sahnede bayıldığını açıkladı.
ABD'nin Michigan eyaletindeki Detroit kentinde salı günü konser veren ünlü rock yıldızı Carlos Santana, sahnede fenalaşarak yere yığıldı.
Video of the moment Carlos Santana collapsed onstage—very scary to see, hope he’s OK pic.twitter.com/YBztWqo0pO— TrivWorks (@TrivWorks) July 6, 2022
Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde ünlü müzisyene olay yerinde müdahale edildiği ve ilk müdahalenin ardından sahneden görevliler yardımıyla ayrıldığı görüldü.
People rush to assist music legend Carlos Santana who collapsed from heat exhaustion on stage at a Michigan concert. He has recovered per a statement made by his rep.#CarlosSantana #collapse #concert #Michigan #guitar #guitarist#music #heatexhaustionpic.twitter.com/fp7H5CmEOk— The Last Show- Karen Lee (@thelastshow) July 6, 2022
Santana, sahneden ayrıldığı sırada hayranlarına el sallarken, Fox 2 Detroit muhabiri Roop Raj’ın bir paylaşımına göre konser alanında yapılan anonsta dinleyicilerden 'ciddi bir tıbbi sorun nedeniyle' sanatçı için dua edilmesi istendi.
Menajeri Michael Vrionis, 74 yaşındaki gitaristin sıcak hava nedeniyle bunaldığını ve susuz kaldığını, ancak şimdi durumunun iyi olduğunu açıkladı.
Carlos Santana waved to clapping fans as he’s helped off the stage pic.twitter.com/YA55N4QCZe— philip lewis (@Phil_Lewis_) July 6, 2022
Tetkikler için hastaneye kaldırılan sanatçının 6 Temmuz'da yapılması planlanan bir sonraki konseri ise ileriki bir tarihe ertelendi.
'Su kaybından dolayı bayıldım'
Kendi Facebook hesabından yaptığı paylaşımda ise Santana, “Değerli dualarınız için teşekkürler. Cindy ve ben gayet iyiyiz. Biraz yemek yemeyi ve su içmeyi unutmuşuz. Su kaybından dolayı bayıldım” ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz yıl Santana, daha önce planlamadığı bir kalp ameliyatı geçirdiği için bazı konserlerini iptal etmek zorunda kalmış, konuya dair "İyileşip dinlendiğimden emin olmak için kendime biraz zaman tanıyacağım" demişti.
#CarlosSantana Collapses on stage chest compressions are being given now. #Pfizer #VaccineSideEffects pic.twitter.com/W8InPCBVu6— CMS (@smbseodesigns) July 6, 2022
Ünlü sanatçı Santana, rock and roll, Latin Amerika cazı, blues ve Afro-Küba ritimlerinin bir araya geldiği müzik türüne öncülük etmişti.
Efsane müzisyen, kariyeri boyunca 10 Grammy ödülü kazandı. Rolling Stones dergisi kendisini tüm zamanların en iyi 100 gitaristi listesine dahil etti.