https://tr.sputniknews.com/20220706/unlu-yonetmen-michael-mooredan-deklarasyon-abd-vatandasliginin-ayricaliklarindan-vazgeciyorum-1058391550.html
Ünlü yönetmen Michael Moore'dan deklarasyon: ABD vatandaşlığının ayrıcalıklarından vazgeçiyorum
Ünlü yönetmen Michael Moore'dan deklarasyon: ABD vatandaşlığının ayrıcalıklarından vazgeçiyorum
ABD'li ünlü yönetmen Michael Moore, ülkenin Bağımsızlık Günü olarak kutladığı 4 Temmuz'da bir 'deklarasyon' yayınlayarak ABD vatandaşlığının kendisine... 06.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-06T16:45+0300
2022-07-06T16:45+0300
2022-07-06T16:45+0300
dünya
abd
michael moore
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ABD’de okullarda yaşanan katliamları mercek altına alan 2003 tarihli ‘Bowling for Columbine’ (Benim Cici Silahım) belgeseliyle Oscar Ödülü kazanan yönetmen Michael Moore, 'huzurunu bozan son olaylardan tamamen bıktığını' söyleyerek ABD'nin Bağımsızlık Günü 4 Temmuz'da 'Benim Beyannamem' isimli bir metin yayınladı.Manifestosuna "Beyaz üstünlüğünün tehlikesi altındaki bir ülkede yaşamayı reddediyorum ama buradan gitmiyorum da. Yani bir sorunumuz var." cümleleriyle başlayan Moore, ABD Yüksek Mahkemesi'nin kürtajın anayasal hak olarak tanınmasını sağlayan Roe v. Wade kararını bozma kararının ardından 'tam vatandaşlığın getirdiği imtiyazları edinmeye vicdanen devam edemeyeceğini' belirtti.Moore, söz konusu kararın, 'genç kızları ve kadınları kendi vücutları üzerinde hak sahibi olmayan ve hamile kalmaları ancak bunu istememeleri durumunda doğum yapmaya zorlanan ikinci sınıf vatandaş olarak resmen tanıdığını' vurguladı.Tam olarak hangi hak veya ayrıcalıklardan vazgeçtiğini belirtmeyen ünlü yönetmen, bunun yerine "Kadınların hakları tam olarak iade edilmediği ve eşit hakları Anayasamızda yer almadığı sürece bu konuda çenemi kapatmayacağım" demekle yetindi ve ekledi:Ayrıca 'Siyah Amerikalıların toplu olarak hapsedilmesine son verilmesini' ve 'polisin siyah insanları vurmasına son verilmesini' talep eden Moore, ülkeyi gezerek yaklaşan seçimleri etkilemek için takipçileri arasında büyük bir 'oy vermeyin' kampanyası düzenlemeye yardım etme sözü verdi:Ulusal çapta bir grevi destekleme teklifinde bulunan ve bunun için ne yardım gerekiyorsa sağlayacağını söyleyen Moore, "Ülkenin yüzde 10'unu bile kapatsak ne olur izleyin. Wall Street Puf! Onlara hassas yerlerinden vur" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20191219/unlu-yonetmen-michael-moore-joker-bize-trumpi-veren-amerikayi-yansitan-bir-basyapit-1040874613.html
https://tr.sputniknews.com/20220627/green-day-solistinden-kurtaj-kararina-karsi-abd-vatandasligini-kufrederek-terk-etme-sovu-1057983126.html
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abd, michael moore
Ünlü yönetmen Michael Moore'dan deklarasyon: ABD vatandaşlığının ayrıcalıklarından vazgeçiyorum
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ABD'li ünlü yönetmen Michael Moore, ülkenin Bağımsızlık Günü olarak kutladığı 4 Temmuz'da bir 'deklarasyon' yayınlayarak ABD vatandaşlığının kendisine sağladığı ayrıcalıklardan vazgeçeceğini duyurdu. Ülkeyi terk etmeyeceğini söyleyen Moore, hangi özgürlük ve ayrıcalıklardan vazgeçeceğini ise belirtmedi.
ABD’de okullarda yaşanan katliamları mercek altına alan 2003 tarihli ‘Bowling for Columbine’
(Benim Cici Silahım) belgeseliyle Oscar Ödülü kazanan yönetmen Michael Moore
, 'huzurunu bozan son olaylardan tamamen bıktığını' söyleyerek ABD'nin Bağımsızlık Günü 4 Temmuz'da 'Benim Beyannamem' isimli bir metin yayınladı
.
Manifestosuna "Beyaz üstünlüğünün tehlikesi altındaki bir ülkede yaşamayı reddediyorum ama buradan gitmiyorum da. Yani bir sorunumuz var." cümleleriyle başlayan Moore, ABD Yüksek Mahkemesi'nin kürtajın anayasal hak olarak tanınmasını sağlayan Roe v. Wade kararını bozma kararının ardından 'tam vatandaşlığın getirdiği imtiyazları edinmeye vicdanen devam edemeyeceğini' belirtti.
Moore, söz konusu kararın, 'genç kızları ve kadınları kendi vücutları üzerinde hak sahibi olmayan ve hamile kalmaları ancak bunu istememeleri durumunda doğum yapmaya zorlanan ikinci sınıf vatandaş olarak resmen tanıdığını' vurguladı.
Tam olarak hangi hak veya ayrıcalıklardan vazgeçtiğini belirtmeyen ünlü yönetmen, bunun yerine "Kadınların hakları tam olarak iade edilmediği ve eşit hakları Anayasamızda yer almadığı sürece bu konuda çenemi kapatmayacağım" demekle yetindi ve ekledi:
"Beni akşam yemeğine çağırırsanız, konuşacağım tek şey bu olacak. Roe kararı geri alınana ve Kongre'nin yüzde 51'i kadınlardan oluşana dek durmayacağım."
Ayrıca 'Siyah Amerikalıların toplu olarak hapsedilmesine son verilmesini' ve 'polisin siyah insanları vurmasına son verilmesini' talep eden Moore, ülkeyi gezerek yaklaşan seçimleri etkilemek için takipçileri arasında büyük bir 'oy vermeyin' kampanyası düzenlemeye yardım etme sözü verdi:
"Kasım'da her bir Cumhuriyetçiyi görevden almamız konusunda ısrar ediyorum. Roe v. Wade kararını ülkenin kanunu yapmak için oy kullanacaklarını belirten bir taahhüt imzalamadıkça, stratejik taksimat ve seçmeni baskı altına almayı yasadışı hale getirmedikçe, Obamacare'i Herkes İçin Evrensel Sağlık Hizmeti haline getirmedikçe, güçlü silah kontrol yasalarını senatodan geçirmedikçe ve siyah vatandaşların polis infazlarına ve ırkçı hapsedilmelerine son vermedikçe hiçbir aday desteğimizi alamayacak."
Ulusal çapta bir grevi destekleme teklifinde bulunan ve bunun için ne yardım gerekiyorsa sağlayacağını söyleyen Moore, "Ülkenin yüzde 10'unu bile kapatsak ne olur izleyin. Wall Street Puf! Onlara hassas yerlerinden vur" ifadelerini kullandı.