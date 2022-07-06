Van'da gökyüzü gözlem etkinliği

© AA Mandal, Van'daki etkinliğe yoğun ilginin olduğunu aktararak şunları kaydetti: "Bu etkinlik için diğer illerden 2 bin gökyüzü meraklısı başvuru yaptı. Bulunduğumuz etkinlik alanının koşullarını dikkate alarak kurayla kişileri belirledik. Talep yoğun olunca sayıyı olduğunca artırmaya çalıştık. Gece saatlerinde bile insanlar alana geliyordu. Bu coğrafyada geçmişte farklı şekilde anılan Van'ın şimdi artık bilimle, teknolojiyle ve üretimle anılıyor olması büyük heyecan verici. Atölye çalışmalarında çocukların yaptığı roketleri, uydu maketlerini, teleskop yaparken yaşadığı heyecanı görmek bize de heyecan verdi. Geleceğimize ve geleceğimizin en önemli teminatı olan çocuklarımıza güveniyoruz." Çocukların teknolojiyi artık sadece televizyonda izlemeyeceğini, bunun dokunanı, tasarlayanı ve üreteni olacaklarını dile getiren Mandal, şöyle devam etti: "Daha önce bu etkinliği Antalya'da, Diyarbakır'da yaptık ama buradaki katılım muhteşemdi. 10 binleri yakalayan bir rakamı gördüğümü rahatlıkla söyleyebilirim. Bu muhteşemdi. Yoğun bir ilgi söz konusuydu. Geçmişte hep farklı anlatılan Van'ı bilimle, teknolojiyle buluşturduk. Her yaş grubundan ve farklı yetkinliklerden, disiplinlerden olan, bir yaşından 80 yaşına kadar bilim sevdalısı, gökbilim heyecanlısı vatandaşlarımızı burada görmek memnuniyet vericiydi."