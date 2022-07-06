https://tr.sputniknews.com/20220706/yaya-gecidinde-motosikletin-carptigi-yasli-cift-hayatini-kaybetti-1058404328.html
Yaya geçidinde motosikletin çarptığı yaşlı çift hayatını kaybetti
Yaya geçidinde motosikletin çarptığı yaşlı çift hayatını kaybetti
Isparta'da yaya geçidinden geçmeye çalışırken motosikletin çarptığı yaşlı çift hayatını kaybetti, yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. 06.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-06T23:09+0300
2022-07-06T23:09+0300
2022-07-06T23:12+0300
yaşlı
çift
yaya geçidi
motosiklet
türkiye
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Isparta'da motosikletin çarptığı yaşlı çift yaşamını yitirdi, motosiklet sürücüsü yaralandı.Ahmet Bektaş Özgelen idaresindeki motosiklet, Çünür Mahallesi İstanbul yolunda yaya geçidinden geçmeye çalışan Mehmet ve Kıymet Saraç çiftine çarptı.Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.Sağlık ekipleri Saraç çiftinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Kazada yaralanan sürücü Özgelen ise ambulansla Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.Çiftin cenazesi incelemenin ardından Isparta Şehir Hastanesi morguna götürüldü.
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yaşlı, çift, yaya geçidi, motosiklet, isparta
Yaya geçidinde motosikletin çarptığı yaşlı çift hayatını kaybetti
23:09 06.07.2022 (güncellendi: 23:12 06.07.2022) Abone ol
Isparta'da yaya geçidinden geçmeye çalışırken motosikletin çarptığı yaşlı çift hayatını kaybetti, yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Isparta'da motosikletin çarptığı yaşlı çift yaşamını yitirdi, motosiklet sürücüsü yaralandı.
Ahmet Bektaş Özgelen idaresindeki motosiklet, Çünür Mahallesi İstanbul yolunda yaya geçidinden geçmeye çalışan Mehmet ve Kıymet Saraç çiftine çarptı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri Saraç çiftinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Kazada yaralanan sürücü Özgelen ise ambulansla Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Çiftin cenazesi incelemenin ardından Isparta Şehir Hastanesi morguna götürüldü.