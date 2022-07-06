https://tr.sputniknews.com/20220706/yaya-gecidinde-motosikletin-carptigi-yasli-cift-hayatini-kaybetti-1058404328.html

Yaya geçidinde motosikletin çarptığı yaşlı çift hayatını kaybetti

Yaya geçidinde motosikletin çarptığı yaşlı çift hayatını kaybetti

Isparta'da yaya geçidinden geçmeye çalışırken motosikletin çarptığı yaşlı çift hayatını kaybetti, yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. 06.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-06T23:09+0300

2022-07-06T23:09+0300

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yaşlı

çift

yaya geçidi

motosiklet

türkiye

isparta

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Isparta'da motosikletin çarptığı yaşlı çift yaşamını yitirdi, motosiklet sürücüsü yaralandı.Ahmet Bektaş Özgelen idaresindeki motosiklet, Çünür Mahallesi İstanbul yolunda yaya geçidinden geçmeye çalışan Mehmet ve Kıymet Saraç çiftine çarptı.Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.Sağlık ekipleri Saraç çiftinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Kazada yaralanan sürücü Özgelen ise ambulansla Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.Çiftin cenazesi incelemenin ardından Isparta Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

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isparta

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yaşlı, çift, yaya geçidi, motosiklet, isparta