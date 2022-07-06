https://tr.sputniknews.com/20220706/yunanistan-savunma-bakani-turkiye-kurallara-gore-oynamali-1058380879.html
Yunanistan Savunma Bakanı: Türkiye kurallara göre oynamalı
Yunanistan Savunma Bakanı: Türkiye kurallara göre oynamalı
Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos, Türkiye ile ilişki kurmak istediklerini ancak Türkiye'nin 'kendi kurallarına göre oynamaması' gerektiğini... 06.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-06T13:19+0300
2022-07-06T13:19+0300
2022-07-06T13:19+0300
dünya
yunanistan
türkiye
nikos panagiotopoulos
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Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos, Atina’da düzenlediği bir basın toplantısında, Türkiye ile gerilimli seyreden ilişkileri değerlendirdi.Panagiotopoulos, "Türkiye ile ilişki kurmak istiyoruz ama Türkiye kurallara göre oynamak zorunda. Türkiye kendi kurallarına göre oynamamalı, özellikle askeri konularda ve tek taraflı eylemlerde” ifadelerini kullandı.Ankara ve Atina, deniz sınırlarından hava sahasına ve Kıbrıs'a kadar farklı konularda düzenli olarak karşı karşıya geliyor. Türkiye'nin Yunanistan'ı uluslararası anlaşmalar gereği askerden arındırılması gereken Ege Denizi'ndeki adaları silahlandırmakla suçlamasının ardından son zamanlarda gerginlikler yeniden ortaya çıktı.Yunanistan, iddiaları asılsız bularak reddediyor.
https://tr.sputniknews.com/20220630/yunanistan-turkiyenin-terorizm-konusunda-hakli-gerekceleri-var-1058170596.html
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yunanistan, türkiye, nikos panagiotopoulos
Yunanistan Savunma Bakanı: Türkiye kurallara göre oynamalı
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Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos, Türkiye ile ilişki kurmak istediklerini ancak Türkiye'nin 'kendi kurallarına göre oynamaması' gerektiğini savundu.
Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos, Atina’da düzenlediği bir basın toplantısında, Türkiye ile gerilimli seyreden ilişkileri değerlendirdi.
Panagiotopoulos, "Türkiye ile ilişki kurmak istiyoruz ama Türkiye kurallara göre oynamak zorunda. Türkiye kendi kurallarına göre oynamamalı, özellikle askeri konularda ve tek taraflı eylemlerde” ifadelerini kullandı.
Ankara ve Atina, deniz sınırlarından hava sahasına ve Kıbrıs'a kadar farklı konularda düzenli olarak karşı karşıya geliyor. Türkiye'nin Yunanistan'ı uluslararası anlaşmalar gereği askerden arındırılması gereken Ege Denizi'ndeki adaları silahlandırmakla suçlamasının ardından son zamanlarda gerginlikler yeniden ortaya çıktı.
Yunanistan, iddiaları asılsız bularak reddediyor.