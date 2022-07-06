Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220706/yunanistan-savunma-bakani-turkiye-kurallara-gore-oynamali-1058380879.html
Yunanistan Savunma Bakanı: Türkiye kurallara göre oynamalı
Yunanistan Savunma Bakanı: Türkiye kurallara göre oynamalı
Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos, Türkiye ile ilişki kurmak istediklerini ancak Türkiye'nin 'kendi kurallarına göre oynamaması' gerektiğini... 06.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-06T13:19+0300
2022-07-06T13:19+0300
dünya
yunanistan
türkiye
nikos panagiotopoulos
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104219/31/1042193118_150:0:1217:600_1920x0_80_0_0_e18ada1feed7aa9446b285dde19336d8.jpg
Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos, Atina’da düzenlediği bir basın toplantısında, Türkiye ile gerilimli seyreden ilişkileri değerlendirdi.Panagiotopoulos, "Türkiye ile ilişki kurmak istiyoruz ama Türkiye kurallara göre oynamak zorunda. Türkiye kendi kurallarına göre oynamamalı, özellikle askeri konularda ve tek taraflı eylemlerde” ifadelerini kullandı.Ankara ve Atina, deniz sınırlarından hava sahasına ve Kıbrıs'a kadar farklı konularda düzenli olarak karşı karşıya geliyor. Türkiye'nin Yunanistan'ı uluslararası anlaşmalar gereği askerden arındırılması gereken Ege Denizi'ndeki adaları silahlandırmakla suçlamasının ardından son zamanlarda gerginlikler yeniden ortaya çıktı.Yunanistan, iddiaları asılsız bularak reddediyor.
https://tr.sputniknews.com/20220630/yunanistan-turkiyenin-terorizm-konusunda-hakli-gerekceleri-var-1058170596.html
yunanistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104219/31/1042193118_283:0:1083:600_1920x0_80_0_0_1ba7d6b374843bf8d6af68090fc71efd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
yunanistan, türkiye, nikos panagiotopoulos

Yunanistan Savunma Bakanı: Türkiye kurallara göre oynamalı

13:19 06.07.2022
Nikos Panagiotopoulos
Nikos Panagiotopoulos - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2022
Abone olTelegram
Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos, Türkiye ile ilişki kurmak istediklerini ancak Türkiye'nin 'kendi kurallarına göre oynamaması' gerektiğini savundu.
Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos, Atina’da düzenlediği bir basın toplantısında, Türkiye ile gerilimli seyreden ilişkileri değerlendirdi.
Panagiotopoulos, "Türkiye ile ilişki kurmak istiyoruz ama Türkiye kurallara göre oynamak zorunda. Türkiye kendi kurallarına göre oynamamalı, özellikle askeri konularda ve tek taraflı eylemlerde” ifadelerini kullandı.
Ankara ve Atina, deniz sınırlarından hava sahasına ve Kıbrıs'a kadar farklı konularda düzenli olarak karşı karşıya geliyor. Türkiye'nin Yunanistan'ı uluslararası anlaşmalar gereği askerden arındırılması gereken Ege Denizi'ndeki adaları silahlandırmakla suçlamasının ardından son zamanlarda gerginlikler yeniden ortaya çıktı.
Yunanistan, iddiaları asılsız bularak reddediyor.
Yunanistan Başkanı Kiryakos Miçotakis - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2022
DÜNYA
Yunanistan: Türkiye'nin terörizm konusunda haklı gerekçeleri var
30 Haziran , 22:57
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала