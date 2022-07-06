https://tr.sputniknews.com/20220706/yunanistan-savunma-bakani-turkiye-kurallara-gore-oynamali-1058380879.html

Yunanistan Savunma Bakanı: Türkiye kurallara göre oynamalı

Yunanistan Savunma Bakanı: Türkiye kurallara göre oynamalı

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos, Türkiye ile ilişki kurmak istediklerini ancak Türkiye'nin 'kendi kurallarına göre oynamaması' gerektiğini... 06.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-06T13:19+0300

2022-07-06T13:19+0300

2022-07-06T13:19+0300

dünya

yunanistan

türkiye

nikos panagiotopoulos

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104219/31/1042193118_150:0:1217:600_1920x0_80_0_0_e18ada1feed7aa9446b285dde19336d8.jpg

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos, Atina’da düzenlediği bir basın toplantısında, Türkiye ile gerilimli seyreden ilişkileri değerlendirdi.Panagiotopoulos, "Türkiye ile ilişki kurmak istiyoruz ama Türkiye kurallara göre oynamak zorunda. Türkiye kendi kurallarına göre oynamamalı, özellikle askeri konularda ve tek taraflı eylemlerde” ifadelerini kullandı.Ankara ve Atina, deniz sınırlarından hava sahasına ve Kıbrıs'a kadar farklı konularda düzenli olarak karşı karşıya geliyor. Türkiye'nin Yunanistan'ı uluslararası anlaşmalar gereği askerden arındırılması gereken Ege Denizi'ndeki adaları silahlandırmakla suçlamasının ardından son zamanlarda gerginlikler yeniden ortaya çıktı.Yunanistan, iddiaları asılsız bularak reddediyor.

https://tr.sputniknews.com/20220630/yunanistan-turkiyenin-terorizm-konusunda-hakli-gerekceleri-var-1058170596.html

yunanistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

yunanistan, türkiye, nikos panagiotopoulos