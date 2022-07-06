https://tr.sputniknews.com/20220706/zimbabve-piyasaya-altin-para-surmeye-hazirlaniyor-1058369726.html

Zimbabve piyasaya 'altın para' sürmeye hazırlanıyor

Zimbabve piyasaya 'altın para' sürmeye hazırlanıyor

Zimbabve Merkez Bankası, temmuz ayından itibaren piyasaya altından madeni paralar sürmeye hazırlanıyor. Ülkede yüksek enflasyon nedeniyle bir türlü mali... 06.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-06T08:24+0300

2022-07-06T08:24+0300

2022-07-06T08:24+0300

ekonomi

zimbabve

enflasyon

altın

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Zimbabve Merkez Bankası Başkanı John Mangudya, ülkenin yerel para birimini önemli ölçüde zayıflatan kayıt dışı enflasyonu kontrol altına almak adına, 25 Temmuz'dan itibaren piyasaya 22 ayar altından imal edilmiş madeni paraların sürüleceğini açıkladı.Mangudya, bu yeni paranın isminin, yerel dilde "gürleyen duman" anlamına gelen ve ülkenin en önemli doğal güzelliklerinden Viktorya Şelalelerine atıfta bulunan, "Mosi oa-Tunya" olacağını belirtti.Yeni paraların, değeri uluslararası altın fiyatı ve üretim bedeline endeksli belirlenen bir fiyattan halka satışa sunulacağını ifade eden Mangudya, bu paraların kolayca nakde çevrilip yerel ve uluslararası ticarette işlem yapmak için kullanılabileceğini ve kredi kuruluşları için teminat gösterilebileceğini kaydetti.

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zimbabve, enflasyon, altın