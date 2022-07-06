https://tr.sputniknews.com/20220706/zimbabve-piyasaya-altin-para-surmeye-hazirlaniyor-1058369726.html
Zimbabve piyasaya 'altın para' sürmeye hazırlanıyor
Zimbabve piyasaya 'altın para' sürmeye hazırlanıyor
Zimbabve Merkez Bankası, temmuz ayından itibaren piyasaya altından madeni paralar sürmeye hazırlanıyor. Ülkede yüksek enflasyon nedeniyle bir türlü mali... 06.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-06T08:24+0300
2022-07-06T08:24+0300
2022-07-06T08:24+0300
ekonomi
zimbabve
enflasyon
altın
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Zimbabve Merkez Bankası Başkanı John Mangudya, ülkenin yerel para birimini önemli ölçüde zayıflatan kayıt dışı enflasyonu kontrol altına almak adına, 25 Temmuz'dan itibaren piyasaya 22 ayar altından imal edilmiş madeni paraların sürüleceğini açıkladı.Mangudya, bu yeni paranın isminin, yerel dilde "gürleyen duman" anlamına gelen ve ülkenin en önemli doğal güzelliklerinden Viktorya Şelalelerine atıfta bulunan, "Mosi oa-Tunya" olacağını belirtti.Yeni paraların, değeri uluslararası altın fiyatı ve üretim bedeline endeksli belirlenen bir fiyattan halka satışa sunulacağını ifade eden Mangudya, bu paraların kolayca nakde çevrilip yerel ve uluslararası ticarette işlem yapmak için kullanılabileceğini ve kredi kuruluşları için teminat gösterilebileceğini kaydetti.
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zimbabve, enflasyon, altın
Zimbabve piyasaya 'altın para' sürmeye hazırlanıyor
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Zimbabve Merkez Bankası, temmuz ayından itibaren piyasaya altından madeni paralar sürmeye hazırlanıyor. Ülkede yüksek enflasyon nedeniyle bir türlü mali istikrar sağlanamıyor.
Zimbabve Merkez Bankası Başkanı John Mangudya, ülkenin yerel para birimini önemli ölçüde zayıflatan kayıt dışı enflasyonu kontrol altına almak adına, 25 Temmuz'dan itibaren piyasaya 22 ayar altından imal edilmiş madeni paraların sürüleceğini açıkladı.
Mangudya, bu yeni paranın isminin, yerel dilde "gürleyen duman" anlamına gelen ve ülkenin en önemli doğal güzelliklerinden Viktorya Şelalelerine atıfta bulunan, "Mosi oa-Tunya" olacağını belirtti.
Yeni paraların, değeri uluslararası altın fiyatı ve üretim bedeline endeksli belirlenen bir fiyattan halka satışa sunulacağını ifade eden Mangudya, bu paraların kolayca nakde çevrilip yerel ve uluslararası ticarette işlem yapmak için kullanılabileceğini ve kredi kuruluşları için teminat gösterilebileceğini kaydetti.