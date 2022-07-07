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İspanya'da 26. Avrupa Balon Festivali başladı
İspanya'da 26. Avrupa Balon Festivali başladı
İspanya'nın Igualada şehrinde 7-10 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 26. geleneksel Avrupa Balon Festivali'nin ilk gününde, 50’den fazla balon uçuruldu. 07.07.2022, Sputnik Türkiye
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İspanya'da 26. Avrupa Balon Festivali başladı

15:15 07.07.2022
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İspanya'nın Igualada şehrinde 7-10 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 26. geleneksel Avrupa Balon Festivali'nin ilk gününde, 50’den fazla balon uçuruldu.
© İHA

İspanya’nın Igualada şehrinde düzenlenen 26. geleneksel Avrupa Balon Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Festivalin ilk gününde 50’den fazla balon uçurulurken, festivalin 7-10 Temmuz tarihleri arasında düzenleneceği belirtildi. Festival boyunca birçok etkinlik ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

İspanya’nın Igualada şehrinde düzenlenen 26. geleneksel Avrupa Balon Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Festivalin ilk gününde 50’den fazla balon uçurulurken, festivalin 7-10 Temmuz tarihleri arasında düzenleneceği belirtildi. Festival boyunca birçok etkinlik ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. - Sputnik Türkiye
1/5
© İHA

İspanya’nın Igualada şehrinde düzenlenen 26. geleneksel Avrupa Balon Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Festivalin ilk gününde 50’den fazla balon uçurulurken, festivalin 7-10 Temmuz tarihleri arasında düzenleneceği belirtildi. Festival boyunca birçok etkinlik ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

© İHA / AYGUN ALİYEVA-AW663641

Festivalde Mısır, Arjantin, Letonya, İngiltere, İsviçre, Fransa, Portekiz, Monako, İtalya ve İspanya’dan gelen balon uçuş ekiplerinin, Galiçya, Castilla la Mancha ve Aragon gibi İspanya'nın çeşitli bölgelerinden gelen balon uçuş ekipleri ile yarış düzenlemesi bekleniyor.

Festivalde Mısır, Arjantin, Letonya, İngiltere, İsviçre, Fransa, Portekiz, Monako, İtalya ve İspanya’dan gelen balon uçuş ekiplerinin, Galiçya, Castilla la Mancha ve Aragon gibi İspanya&#x27;nın çeşitli bölgelerinden gelen balon uçuş ekipleri ile yarış düzenlemesi bekleniyor. - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA / AYGUN ALİYEVA-AW663641

Festivalde Mısır, Arjantin, Letonya, İngiltere, İsviçre, Fransa, Portekiz, Monako, İtalya ve İspanya’dan gelen balon uçuş ekiplerinin, Galiçya, Castilla la Mancha ve Aragon gibi İspanya'nın çeşitli bölgelerinden gelen balon uçuş ekipleri ile yarış düzenlemesi bekleniyor.

© İHA / AYGUN ALİYEVA-AW663641

Bu yılki festivalde ayrıca İgualada’daki Ultramagic Balloons firmasının ürettiği 28 yolcu kapasitesi ve 1,7 metre boyutuyla İspanya'da şimdiye kadar uçmuş en büyük kapasiteli balon sepeti dikkat çekti.

Bu yılki festivalde ayrıca İgualada’daki Ultramagic Balloons firmasının ürettiği 28 yolcu kapasitesi ve 1,7 metre boyutuyla İspanya&#x27;da şimdiye kadar uçmuş en büyük kapasiteli balon sepeti dikkat çekti. - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA / AYGUN ALİYEVA-AW663641

Bu yılki festivalde ayrıca İgualada’daki Ultramagic Balloons firmasının ürettiği 28 yolcu kapasitesi ve 1,7 metre boyutuyla İspanya'da şimdiye kadar uçmuş en büyük kapasiteli balon sepeti dikkat çekti.

© İHA / AYGUN ALİYEVA-AW663641

Avrupa Balon Festivali, ilk kez 1997 yılında İgualada'da düzenlenmişti.

Avrupa Balon Festivali, ilk kez 1997 yılında İgualada&#x27;da düzenlenmişti. - Sputnik Türkiye
4/5
© İHA / AYGUN ALİYEVA-AW663641

Avrupa Balon Festivali, ilk kez 1997 yılında İgualada'da düzenlenmişti.

© İHA / AYGUN ALİYEVA-AW663641

Festival, her yıl Temmuz ayının ilk 2 haftasında 25 binden fazla ziyaretçinin katılımı ile 4 gün boyunca dünyanın farklı ülkelerinden gelen 50’den fazla balon ekibinin gösterilerine ev sahipliği yapıyor.

Festival, her yıl Temmuz ayının ilk 2 haftasında 25 binden fazla ziyaretçinin katılımı ile 4 gün boyunca dünyanın farklı ülkelerinden gelen 50’den fazla balon ekibinin gösterilerine ev sahipliği yapıyor. - Sputnik Türkiye
5/5
© İHA / AYGUN ALİYEVA-AW663641

Festival, her yıl Temmuz ayının ilk 2 haftasında 25 binden fazla ziyaretçinin katılımı ile 4 gün boyunca dünyanın farklı ülkelerinden gelen 50’den fazla balon ekibinin gösterilerine ev sahipliği yapıyor.

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