İspanya'da 26. Avrupa Balon Festivali başladı

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Bu yılki festivalde ayrıca İgualada’daki Ultramagic Balloons firmasının ürettiği 28 yolcu kapasitesi ve 1,7 metre boyutuyla İspanya'da şimdiye kadar uçmuş en büyük kapasiteli balon sepeti dikkat çekti.