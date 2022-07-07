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Boris Johnson'ı istifaya götüren süreç
Boris Johnson'ı istifaya götüren süreç
Kabinesi ve partisinde yaşanan istifalar, başbakanlıkta Kovid-19 kısıtlamalarını ihlal eden partiler gibi bir dizi olayın ardından üzerinde istifa baskısı... 07.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-07T16:22+0300
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Boris Johnson'ı istifaya götüren süreç

16:22 07.07.2022 (güncellendi: 16:23 07.07.2022)
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Kabinesi ve partisinde yaşanan istifalar, başbakanlıkta Kovid-19 kısıtlamalarını ihlal eden partiler gibi bir dizi olayın ardından üzerinde istifa baskısı oluşan Britanya Başbakanı Johnson Muhafazakar Parti liderliğinden istifa edeceğini açıkladı.
© AP Photo / Jonathan Short

Johnson'ın 2019'da Theresa May'in istifasıyla göreve gelmesinden aylar sonra ortaya çıkan Kovid-19 salgını nedeniyle tüm dünyada toplanma, sokağa çıkma ve toplu etkinlik düzenleme yasakları uygulanmaya konuldu.

Johnson&#x27;ın 2019&#x27;da Theresa May&#x27;in istifasıyla göreve gelmesinden aylar sonra ortaya çıkan Kovid-19 salgını nedeniyle tüm dünyada toplanma, sokağa çıkma ve toplu etkinlik düzenleme yasakları uygulanmaya konuldu. - Sputnik Türkiye
1/7
© AP Photo / Jonathan Short

Johnson'ın 2019'da Theresa May'in istifasıyla göreve gelmesinden aylar sonra ortaya çıkan Kovid-19 salgını nedeniyle tüm dünyada toplanma, sokağa çıkma ve toplu etkinlik düzenleme yasakları uygulanmaya konuldu.

© AP Photo / Alastair Grant

Tüm ülkede vatandaşların evlerinde dahi belirli sayının üzerinde kişiyle bir araya gelmesinin yasaklandığı dönemde Johnson'ın Başbakanlık Ofisi 10 Numara'da düzenlenen partilere katıldığı iddialarının ardından Johnson'a, parti üyelerinden, milletvekillerinden ve halktan istifa çağrıları gelmeye başladı.

Başta bu iddiaları yalanlayan Johnson, çeşitli etkinliklere Başbakanlık çalışanlarına teşekkür etmek gibi amaçlarla katılıp bir konuşma yaptığını, ardından da ayrıldığını belirtti.

Johnson, bu etkinliklerde hiçbir şekilde Kovid-19 kısıtlamalarının ihlal edilmediğini iddia ederken, istifa çağrılarına karşı Kıdemli Müsteşar Sue Gray'in konuya ilişkin raporunun sonuçlanmasının beklenmesi gerektiğini söyledi.

Tüm ülkede vatandaşların evlerinde dahi belirli sayının üzerinde kişiyle bir araya gelmesinin yasaklandığı dönemde Johnson&#x27;ın Başbakanlık Ofisi 10 Numara&#x27;da düzenlenen partilere katıldığı iddialarının ardından Johnson&#x27;a, parti üyelerinden, milletvekillerinden ve halktan istifa çağrıları gelmeye başladı.Başta bu iddiaları yalanlayan Johnson, çeşitli etkinliklere Başbakanlık çalışanlarına teşekkür etmek gibi amaçlarla katılıp bir konuşma yaptığını, ardından da ayrıldığını belirtti.Johnson, bu etkinliklerde hiçbir şekilde Kovid-19 kısıtlamalarının ihlal edilmediğini iddia ederken, istifa çağrılarına karşı Kıdemli Müsteşar Sue Gray&#x27;in konuya ilişkin raporunun sonuçlanmasının beklenmesi gerektiğini söyledi. - Sputnik Türkiye
2/7
© AP Photo / Alastair Grant

Tüm ülkede vatandaşların evlerinde dahi belirli sayının üzerinde kişiyle bir araya gelmesinin yasaklandığı dönemde Johnson'ın Başbakanlık Ofisi 10 Numara'da düzenlenen partilere katıldığı iddialarının ardından Johnson'a, parti üyelerinden, milletvekillerinden ve halktan istifa çağrıları gelmeye başladı.

Başta bu iddiaları yalanlayan Johnson, çeşitli etkinliklere Başbakanlık çalışanlarına teşekkür etmek gibi amaçlarla katılıp bir konuşma yaptığını, ardından da ayrıldığını belirtti.

Johnson, bu etkinliklerde hiçbir şekilde Kovid-19 kısıtlamalarının ihlal edilmediğini iddia ederken, istifa çağrılarına karşı Kıdemli Müsteşar Sue Gray'in konuya ilişkin raporunun sonuçlanmasının beklenmesi gerektiğini söyledi.

© AP Photo / Matt Dunham

Ancak Gray'in raporu, Johnson'ın ifadelerine göre kendisini bile dehşete düşürdü. Johnson'ın 12 partiye katıldığı, partilerde Kovid-19 kısıtlamalarının ihlal edildiği, temizlik ve güvenlik personelinin "kabul edilemez" muamelelere maruz bırakıldığı ifadelerinin yer aldığı raporun ardından Johnson özür diledi ancak istifa etmeyeceğini açıkladı.

Johnson'a, Haziran 2020'de kendi doğum günü partisine katıldığı gerekçesiyle para cezası da kesildi. Boris Johnson'ı istifaya götüren süreç

Ancak Gray&#x27;in raporu, Johnson&#x27;ın ifadelerine göre kendisini bile dehşete düşürdü. Johnson&#x27;ın 12 partiye katıldığı, partilerde Kovid-19 kısıtlamalarının ihlal edildiği, temizlik ve güvenlik personelinin &quot;kabul edilemez&quot; muamelelere maruz bırakıldığı ifadelerinin yer aldığı raporun ardından Johnson özür diledi ancak istifa etmeyeceğini açıkladı.Johnson&#x27;a, Haziran 2020&#x27;de kendi doğum günü partisine katıldığı gerekçesiyle para cezası da kesildi. Boris Johnson&#x27;ı istifaya götüren süreç - Sputnik Türkiye
3/7
© AP Photo / Matt Dunham

Ancak Gray'in raporu, Johnson'ın ifadelerine göre kendisini bile dehşete düşürdü. Johnson'ın 12 partiye katıldığı, partilerde Kovid-19 kısıtlamalarının ihlal edildiği, temizlik ve güvenlik personelinin "kabul edilemez" muamelelere maruz bırakıldığı ifadelerinin yer aldığı raporun ardından Johnson özür diledi ancak istifa etmeyeceğini açıkladı.

Johnson'a, Haziran 2020'de kendi doğum günü partisine katıldığı gerekçesiyle para cezası da kesildi. Boris Johnson'ı istifaya götüren süreç

© AP Photo / Jonathan Short

Mayıs ayında düzenlenen yerel seçimlerde yaşanan belediye ve belediye meclisi kayıpları da Johnson üzerindeki istifa baskısını artırdı.

İngiltere, Galler ve İskoçya'da 12 belediye ile 460'dan fazla belediye meclis üyeliğini kaybeden Muhafazakar Parti'nin Londra'daki kalesi niteliğindeki Wondsworth ve Westminster dahil 6 belediyeyi ana muhalefetteki İşçi Partisi kazandı.

Bu seçim, İskoçya'da ise üçüncü parti konumuna gelen Muhafazakarların son 10 yılda kazandığı en kötü ikinci başarısızlık oldu.

Mayıs ayında düzenlenen yerel seçimlerde yaşanan belediye ve belediye meclisi kayıpları da Johnson üzerindeki istifa baskısını artırdı.İngiltere, Galler ve İskoçya&#x27;da 12 belediye ile 460&#x27;dan fazla belediye meclis üyeliğini kaybeden Muhafazakar Parti&#x27;nin Londra&#x27;daki kalesi niteliğindeki Wondsworth ve Westminster dahil 6 belediyeyi ana muhalefetteki İşçi Partisi kazandı.Bu seçim, İskoçya&#x27;da ise üçüncü parti konumuna gelen Muhafazakarların son 10 yılda kazandığı en kötü ikinci başarısızlık oldu. - Sputnik Türkiye
4/7
© AP Photo / Jonathan Short

Mayıs ayında düzenlenen yerel seçimlerde yaşanan belediye ve belediye meclisi kayıpları da Johnson üzerindeki istifa baskısını artırdı.

İngiltere, Galler ve İskoçya'da 12 belediye ile 460'dan fazla belediye meclis üyeliğini kaybeden Muhafazakar Parti'nin Londra'daki kalesi niteliğindeki Wondsworth ve Westminster dahil 6 belediyeyi ana muhalefetteki İşçi Partisi kazandı.

Bu seçim, İskoçya'da ise üçüncü parti konumuna gelen Muhafazakarların son 10 yılda kazandığı en kötü ikinci başarısızlık oldu.

© AP Photo / Frank Augstein

Johnson'ı bugünkü noktaya getiren olayların son halkası olan kabinedeki istifalar ise Muhafazakar Parti milletvekili ve Grup Yöneticisi Chris Pincher'e yönelik taciz suçlamalarının ardından geldi.

Haziran sonunda ortaya çıkan iddiaların ardından Pincher istifa etti, 1 Temmuz'da ise 10 Numara, Johnson'ın iddialarla ilgili bilgisi olmadığını açıkladı.

Johnson&#x27;ı bugünkü noktaya getiren olayların son halkası olan kabinedeki istifalar ise Muhafazakar Parti milletvekili ve Grup Yöneticisi Chris Pincher&#x27;e yönelik taciz suçlamalarının ardından geldi.Haziran sonunda ortaya çıkan iddiaların ardından Pincher istifa etti, 1 Temmuz&#x27;da ise 10 Numara, Johnson&#x27;ın iddialarla ilgili bilgisi olmadığını açıkladı. - Sputnik Türkiye
5/7
© AP Photo / Frank Augstein

Johnson'ı bugünkü noktaya getiren olayların son halkası olan kabinedeki istifalar ise Muhafazakar Parti milletvekili ve Grup Yöneticisi Chris Pincher'e yönelik taciz suçlamalarının ardından geldi.

Haziran sonunda ortaya çıkan iddiaların ardından Pincher istifa etti, 1 Temmuz'da ise 10 Numara, Johnson'ın iddialarla ilgili bilgisi olmadığını açıkladı.

© AP Photo / Kirsty Wigglesworth

Ancak 5 Temmuz'da geçmişte Dışişleri Bakanlığında görev yapmış Lordlar Kamarası Üyesi Simon McDonald, 2019'da dönemin Dışişleri Bakanı Johnson'ın bakanlığın üst düzey yetkililerince Pincher hakkında bilgilendirildiğini açıkladı.

Johnson bu konuda ise Pincher'a görev verdiği için özür dilemiş ve büyük pişmanlık duyduğunu dile getirmişti.

Pincher'la ilgili iddialardan haberdar olmasına rağmen onu parti içinde görevlere getiren ve bilgisi olmadığını söyleyen Johnson, parti içinde ve dışında yalan söylemek ve sorumlu davranmamak suçlamalarıyla da karşı karşıya kaldı.

Ancak 5 Temmuz&#x27;da geçmişte Dışişleri Bakanlığında görev yapmış Lordlar Kamarası Üyesi Simon McDonald, 2019&#x27;da dönemin Dışişleri Bakanı Johnson&#x27;ın bakanlığın üst düzey yetkililerince Pincher hakkında bilgilendirildiğini açıkladı.Johnson bu konuda ise Pincher&#x27;a görev verdiği için özür dilemiş ve büyük pişmanlık duyduğunu dile getirmişti.Pincher&#x27;la ilgili iddialardan haberdar olmasına rağmen onu parti içinde görevlere getiren ve bilgisi olmadığını söyleyen Johnson, parti içinde ve dışında yalan söylemek ve sorumlu davranmamak suçlamalarıyla da karşı karşıya kaldı. - Sputnik Türkiye
6/7
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth

Ancak 5 Temmuz'da geçmişte Dışişleri Bakanlığında görev yapmış Lordlar Kamarası Üyesi Simon McDonald, 2019'da dönemin Dışişleri Bakanı Johnson'ın bakanlığın üst düzey yetkililerince Pincher hakkında bilgilendirildiğini açıkladı.

Johnson bu konuda ise Pincher'a görev verdiği için özür dilemiş ve büyük pişmanlık duyduğunu dile getirmişti.

Pincher'la ilgili iddialardan haberdar olmasına rağmen onu parti içinde görevlere getiren ve bilgisi olmadığını söyleyen Johnson, parti içinde ve dışında yalan söylemek ve sorumlu davranmamak suçlamalarıyla da karşı karşıya kaldı.

© AP Photo / Frank Augstein

Tüm bu suçlamaların ardından son iki günde bazıları bakan olmak üzere hükümetten ve partisinden istifa edenlerin sayısı 60'a yaklaştı.

Kabinede ilk istifayı 5 Temmuz'da Maliye Bakanı Rishi Sunak ve Sağlık Bakanı Sajid Javid verdi. İkiliyi takip edenler arasında kabinede uzun süredir görev yapanların yanında yeni atananlar da yer aldı.

Tüm bu suçlamaların ardından son iki günde bazıları bakan olmak üzere hükümetten ve partisinden istifa edenlerin sayısı 60&#x27;a yaklaştı.Kabinede ilk istifayı 5 Temmuz&#x27;da Maliye Bakanı Rishi Sunak ve Sağlık Bakanı Sajid Javid verdi. İkiliyi takip edenler arasında kabinede uzun süredir görev yapanların yanında yeni atananlar da yer aldı. - Sputnik Türkiye
7/7
© AP Photo / Frank Augstein

Tüm bu suçlamaların ardından son iki günde bazıları bakan olmak üzere hükümetten ve partisinden istifa edenlerin sayısı 60'a yaklaştı.

Kabinede ilk istifayı 5 Temmuz'da Maliye Bakanı Rishi Sunak ve Sağlık Bakanı Sajid Javid verdi. İkiliyi takip edenler arasında kabinede uzun süredir görev yapanların yanında yeni atananlar da yer aldı.

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