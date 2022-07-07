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AA anketi: Mayısta cari açık 6.1 milyar dolar olacak
AA anketi: Mayısta cari açık 6.1 milyar dolar olacak
AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının mayısta 6 milyar 15 milyon dolar açık vermesini bekliyor. 07.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-07T13:51+0300
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ekonomi
türkiye
ekonomi
anket
ekonomik kriz
cari açık
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AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yarın açıklanacak Mayıs 2022 Ödemeler Dengesi verilerine ilişkin beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.Ankete göre, cari işlemler hesabının mayısta 6 milyar 15 milyon dolar açık vermesi bekleniyor. Ekonomistlerin söz konusu dönem için ödemeler dengesi beklentileri 3 milyar 500 milyon dolar ile 7 milyar 700 milyon dolar cari açık arasında yer aldı.Ekonomistler, 2022 sonunda ise cari işlemler hesabının 42 milyar 440 milyon dolar açık vermesini tahmin ediyor. Ankete katılan ekonomistlerin 2022 yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi 35 milyar dolar ile 49 milyar dolar arasında oldu.Cari işlemler hesabı, nisanda 2 milyar 737 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 25 milyar 710 milyon dolar olmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220613/cari-islemler-acigi-25-milyar-710-milyon-dolar-oldu-1057336526.html
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türkiye, ekonomi, anket, ekonomik kriz, cari açık

AA anketi: Mayısta cari açık 6.1 milyar dolar olacak

13:51 07.07.2022 (güncellendi: 13:58 07.07.2022)
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Türk Lirası, para - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2022
© AA
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AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının mayısta 6 milyar 15 milyon dolar açık vermesini bekliyor.
AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yarın açıklanacak Mayıs 2022 Ödemeler Dengesi verilerine ilişkin beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ankete göre, cari işlemler hesabının mayısta 6 milyar 15 milyon dolar açık vermesi bekleniyor. Ekonomistlerin söz konusu dönem için ödemeler dengesi beklentileri 3 milyar 500 milyon dolar ile 7 milyar 700 milyon dolar cari açık arasında yer aldı.
Ekonomistler, 2022 sonunda ise cari işlemler hesabının 42 milyar 440 milyon dolar açık vermesini tahmin ediyor. Ankete katılan ekonomistlerin 2022 yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi 35 milyar dolar ile 49 milyar dolar arasında oldu.
Cari işlemler hesabı, nisanda 2 milyar 737 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 25 milyar 710 milyon dolar olmuştu.
sanayi üretim endeksi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2022
EKONOMİ
Cari işlemler hesabı nisanda 2 milyar 737 milyon dolar açık verdi
13 Haziran , 10:15
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