https://tr.sputniknews.com/20220707/abd-ortadogu-ulkeleriyle-hava-savunma-kabiliyetlerini-entegre-etme-planini-gorusuyor-1058456629.html

ABD, Ortadoğu ülkeleriyle hava savunma kabiliyetlerini entegre etme planını görüşüyor

ABD, Ortadoğu ülkeleriyle hava savunma kabiliyetlerini entegre etme planını görüşüyor

ABD yönetimi, İran'a karşı Ortadoğu ülkelerinin hava savunma sistemlerini entegre etmek üzere bölge ülkeleri ile ikili görüşmeler yaptığını açıkladı. 07.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-07T23:55+0300

2022-07-07T23:55+0300

2022-07-07T23:55+0300

dünya

abd

john kirby

hava savunma sistemi

entegrasyon

ortadoğu

savunma

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ABD Başkanı Joe Biden'ın gelecek hafta gerçekleştirmeyi planladığı Ortadoğu ziyaretine ilişkin gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Beyaz Saray ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, masadaki konulardan birinin de 'İran tehdidi' olduğunu ifade etti.İsrail'in hava savunması bakımından bölgedeki üstünlüğünü korumaya yardımcı olmaya devam edeceklerini belirten Kirby, bunun yanı sıra hava savunma konularında iş birliği yapmak üzere bölge ülkeleri ile de görüştüklerini belirtti.Kirby, bölge ülkelerinden İran'ın balistik füze kapasitesine yönelik kaygının gün geçtikçe arttığına dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

https://tr.sputniknews.com/20220707/biden-turkiyeye-f-16-satisini-destekliyor-ancak-kongrenin-onayinin-gerektigini-acikca-soyluyor-1058455854.html

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abd, john kirby, hava savunma sistemi, entegrasyon, ortadoğu, savunma