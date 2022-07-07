https://tr.sputniknews.com/20220707/aihm-gocmenleri-geri-iten-yunanistani-suclu-buldu-1058450206.html

AİHM, göçmenleri geri iten Yunanistan'ı suçlu buldu

AİHM, göçmenleri geri iten Yunanistan'ı suçlu buldu

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Yunanistan'ı geri itmeler konusunda suçlu buldu. 11 kişinin öldüğü olay için Yunanistan, 330 bin euro tazminat ödemeye... 07.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-07T20:58+0300

2022-07-07T20:58+0300

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dünya

aihm

göçmen

yunanistan

euro

geri itme

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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 2014 yılında Ege Denizi'nde bir göçmen teknesinin batmasıyla ilgili davada Yunanistan aleyhine karar verdi.Mahkeme heyeti, yıllardır devam eden yargılamanın ardından, Yunan güvenlik güçlerinin ve yetkililerinin insan haklarını ihlal ettiğine hükmetti.Kara göre Yunanistan, göçmeni taşıyan tekne batması soruşturmasındaki eksiklikler nedeniyle 330 bin euro tazminat ödeyecek.Yunanistan'ın 2 konuda insan haklarını ihlal ettiğine hükmedildi. Buna göre Yunanistan, şu ihlalleri yaptı:Mahkeme, oy birliği ile Yunanistan’ı suçlu buldu. Ne olmuştu?Yunanistan, 20 Ocak 2014’te 27 göçmeni taşıyan mülteci teknesini batırarak 11 kişinin ölümüne sebep olmuştu.Dava, 13'ü Afgan, 2'si Suriye ve biri Filistinli olmak üzere 16 kişi tarafından açılmıştı.

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aihm, göçmen, yunanistan, euro, geri itme