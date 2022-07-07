https://tr.sputniknews.com/20220707/aihm-gocmenleri-geri-iten-yunanistani-suclu-buldu-1058450206.html
AİHM, göçmenleri geri iten Yunanistan'ı suçlu buldu
AİHM, göçmenleri geri iten Yunanistan'ı suçlu buldu
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Yunanistan'ı geri itmeler konusunda suçlu buldu. 11 kişinin öldüğü olay için Yunanistan, 330 bin euro tazminat ödemeye... 07.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-07T20:58+0300
2022-07-07T20:58+0300
2022-07-07T21:03+0300
dünya
aihm
göçmen
yunanistan
euro
geri itme
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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 2014 yılında Ege Denizi'nde bir göçmen teknesinin batmasıyla ilgili davada Yunanistan aleyhine karar verdi.Mahkeme heyeti, yıllardır devam eden yargılamanın ardından, Yunan güvenlik güçlerinin ve yetkililerinin insan haklarını ihlal ettiğine hükmetti.Kara göre Yunanistan, göçmeni taşıyan tekne batması soruşturmasındaki eksiklikler nedeniyle 330 bin euro tazminat ödeyecek.Yunanistan'ın 2 konuda insan haklarını ihlal ettiğine hükmedildi. Buna göre Yunanistan, şu ihlalleri yaptı:Mahkeme, oy birliği ile Yunanistan’ı suçlu buldu. Ne olmuştu?Yunanistan, 20 Ocak 2014’te 27 göçmeni taşıyan mülteci teknesini batırarak 11 kişinin ölümüne sebep olmuştu.Dava, 13'ü Afgan, 2'si Suriye ve biri Filistinli olmak üzere 16 kişi tarafından açılmıştı.
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aihm, göçmen, yunanistan, euro, geri itme
AİHM, göçmenleri geri iten Yunanistan'ı suçlu buldu
20:58 07.07.2022 (güncellendi: 21:03 07.07.2022) Abone ol
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Yunanistan'ı geri itmeler konusunda suçlu buldu. 11 kişinin öldüğü olay için Yunanistan, 330 bin euro tazminat ödemeye mahkum edildi.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 2014 yılında Ege Denizi'nde bir göçmen teknesinin batmasıyla ilgili davada Yunanistan aleyhine karar verdi.
Mahkeme heyeti, yıllardır devam eden yargılamanın ardından, Yunan güvenlik güçlerinin ve yetkililerinin insan haklarını ihlal ettiğine hükmetti.
Kara göre Yunanistan, göçmeni taşıyan tekne batması soruşturmasındaki eksiklikler nedeniyle 330 bin euro tazminat ödeyecek.
Yunanistan'ın 2 konuda insan haklarını ihlal ettiğine hükmedildi. Buna göre Yunanistan, şu ihlalleri yaptı:
1.
İnsan Hakları Sözleşmesi madde 2’deki yaşam hakkının kasten ihlali: Yunanistan, mülteci teknesini Türkiye’ye iterken, teknenin batacağını ve içinde bulunanların öleceğini hesaba katmalıydı.
2.
Aynı maddenin dolaylı ihlali: Yunan yetkililer, yaşam hakkını korumaya yönelik olumlu adım atmadı.
3.
İnsan Hakları Sözleşmesi madde 3 olan “İnsanlık dışı muamele ve eziyetin” kasten ihlali: Tekne batırıldıktan sonra hayatta kalan ve AİHM’e başvuran 12 kişi, Yunan güvenlik güçleri tarafından insanlık dışı muameleye maruz bırakıldı ve kendilerine eziyet edildi.
Mahkeme, oy birliği ile Yunanistan’ı suçlu buldu.
Ne olmuştu?
Yunanistan, 20 Ocak 2014’te 27 göçmeni taşıyan mülteci teknesini batırarak 11 kişinin ölümüne sebep olmuştu.
Dava, 13'ü Afgan, 2'si Suriye ve biri Filistinli olmak üzere 16 kişi tarafından açılmıştı.