https://tr.sputniknews.com/20220707/akrabasini-silahla-yaralayan-vali-yardimcisi-gorevden-uzaklastirildi-1058454986.html

Akrabasını silahla yaralayan vali yardımcısı görevden uzaklaştırıldı

Akrabasını silahla yaralayan vali yardımcısı görevden uzaklaştırıldı

Sivas'ta akrabasını silahla yaralayan Vali Yardımcısı Abdullah Seçkin Koçak görevden uzaklaştırılırken, hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı. 07.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-07T23:11+0300

2022-07-07T23:11+0300

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türkiye

sivas

sivas valiliği

abdullah seçkin koçak

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Sivas Vali Yardımcısı Abdullah Seçkin Koçak, evinde telefon kullanımı nedeniyle evine gelen yeğeni Ahmet Turan Güneş ile tartıştı.Anadolu Ajansı'nın göre, Abdullah Seçkin Koçak tartışma sırasında elinde bıçak bulunduğu iddia edilen ve anne tarafından kuzeni olan 23 yaşındaki Ahmet Turan Güneş'i tabancayla sol ayak bileğinden yaraladı.Güneş sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.İfadesine başvurulan Vali Yardımcısı A.S.K. İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı, hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.

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sivas, sivas valiliği, abdullah seçkin koçak