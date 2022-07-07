https://tr.sputniknews.com/20220707/akrabasini-silahla-yaralayan-vali-yardimcisi-gorevden-uzaklastirildi-1058454986.html
Akrabasını silahla yaralayan vali yardımcısı görevden uzaklaştırıldı
Akrabasını silahla yaralayan vali yardımcısı görevden uzaklaştırıldı
Sivas'ta akrabasını silahla yaralayan Vali Yardımcısı Abdullah Seçkin Koçak görevden uzaklaştırılırken, hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı. 07.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-07T23:11+0300
2022-07-07T23:11+0300
2022-07-07T23:11+0300
türkiye
sivas
sivas valiliği
abdullah seçkin koçak
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Sivas Vali Yardımcısı Abdullah Seçkin Koçak, evinde telefon kullanımı nedeniyle evine gelen yeğeni Ahmet Turan Güneş ile tartıştı.Anadolu Ajansı'nın göre, Abdullah Seçkin Koçak tartışma sırasında elinde bıçak bulunduğu iddia edilen ve anne tarafından kuzeni olan 23 yaşındaki Ahmet Turan Güneş'i tabancayla sol ayak bileğinden yaraladı.Güneş sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.İfadesine başvurulan Vali Yardımcısı A.S.K. İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı, hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.
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MIA „Rosiya Segodnya“
sivas, sivas valiliği, abdullah seçkin koçak
Akrabasını silahla yaralayan vali yardımcısı görevden uzaklaştırıldı
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Sivas'ta akrabasını silahla yaralayan Vali Yardımcısı Abdullah Seçkin Koçak görevden uzaklaştırılırken, hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.
Sivas Vali Yardımcısı Abdullah Seçkin Koçak, evinde telefon kullanımı nedeniyle evine gelen yeğeni Ahmet Turan Güneş ile tartıştı.
Anadolu Ajansı'nın göre, Abdullah Seçkin Koçak tartışma sırasında elinde bıçak bulunduğu iddia edilen ve anne tarafından kuzeni olan 23 yaşındaki Ahmet Turan Güneş'i tabancayla sol ayak bileğinden yaraladı.
Güneş sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
İfadesine başvurulan Vali Yardımcısı A.S.K. İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı, hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.