Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220707/alkolun-yan-etkilerini-onluyor-aksamdan-kalma-hapi-uretildi-1058434388.html
Alkolün yan etkilerini önleyen 'akşamdan kalma hapı' üretildi
Alkolün yan etkilerini önleyen 'akşamdan kalma hapı' üretildi
İçki tüketimi sonrasında oluşan baş ağrısı, mide bulantısı, kusma gibi etkilerin azaltılmasını hedefleyen bir ilaç üretildi. Alkolün vücutta çözülmesini... 07.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-07T16:15+0300
2022-07-07T16:15+0300
yaşam
alkol
içki
hap
akşamdan kalma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042988920_0:0:2001:1125_1920x0_80_0_0_249c87282923cf08ba5e9e5b1cf3b78a.jpg
İsveç merkezli Myrkl isimli bir firma, içki tüketiminden önce alındığında 'akşamdan kalmalık hali' olarak adlandırılan ve genellikle baş ağrısı, mide bulantısı, kusma şeklinde kendini gösteren yan etkilerin azaltılmasını hedefleyen bir hap üretti.'İşe yarayan içki öncesi hapı' sloganıyla pazarlanan hap, içki tüketiminden önce alındığında, içilen alkol moleküllerinin yüzde 70'ini henüz midedeyken parçalayarak karaciğere ulaşmasını engelliyor. Bu sayede kana karışan alkol oranı da azaltılmış oluyor ve söz konusu yan etkilerin görülmesinin önüne geçiyor.Örneğin 20 mililitre saf alkol içen bir kişinin kan dolaşımına yalnızca 6 mililitrelik alkol girmiş oluyor.İngiltere'de 30 tabletten oluşan bir paket, 30 pounddan satışa sunuldu.Ancak uzmanlar hapın tüketiciler tarafından istismar edilebileceğinden endişe ediyor. İçki içtikten sonra trafiğe çıkmak isteyen bir sürücünün bu hapa güvenerek alkollü halde trafiğe çıkmasının güvenli olmayabileceğine dikkat çeken uzmanlar, bunun aynı zamanda insanların vücudun kaldırabileceğinden daha fazla içki içmesine neden olabileceğini belirtiyor.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042988920_0:0:1777:1333_1920x0_80_0_0_74ee591d9750ee73707cc72e0c28b85f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
alkol, içki, hap, akşamdan kalma

Alkolün yan etkilerini önleyen 'akşamdan kalma hapı' üretildi

16:15 07.07.2022
© AFP 2022 / PHILIP FONGSon derece sofistike tat çeşitlemeleri sunan alkolsüz kokteyllerin servis edildiği barlar Japonya'da giderek yaygınlaşıyor.
Son derece sofistike tat çeşitlemeleri sunan alkolsüz kokteyllerin servis edildiği barlar Japonya'da giderek yaygınlaşıyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2022
© AFP 2022 / PHILIP FONG
Abone olTelegram
İçki tüketimi sonrasında oluşan baş ağrısı, mide bulantısı, kusma gibi etkilerin azaltılmasını hedefleyen bir ilaç üretildi. Alkolün vücutta çözülmesini hızlandıran hap, alkol moleküllerinin yüzde 70'ini henüz karaciğere ulaşmadan parçalıyor.
İsveç merkezli Myrkl isimli bir firma, içki tüketiminden önce alındığında 'akşamdan kalmalık hali' olarak adlandırılan ve genellikle baş ağrısı, mide bulantısı, kusma şeklinde kendini gösteren yan etkilerin azaltılmasını hedefleyen bir hap üretti.
'İşe yarayan içki öncesi hapı' sloganıyla pazarlanan hap, içki tüketiminden önce alındığında, içilen alkol moleküllerinin yüzde 70'ini henüz midedeyken parçalayarak karaciğere ulaşmasını engelliyor. Bu sayede kana karışan alkol oranı da azaltılmış oluyor ve söz konusu yan etkilerin görülmesinin önüne geçiyor.
Örneğin 20 mililitre saf alkol içen bir kişinin kan dolaşımına yalnızca 6 mililitrelik alkol girmiş oluyor.
İngiltere'de 30 tabletten oluşan bir paket, 30 pounddan satışa sunuldu.
Ancak uzmanlar hapın tüketiciler tarafından istismar edilebileceğinden endişe ediyor. İçki içtikten sonra trafiğe çıkmak isteyen bir sürücünün bu hapa güvenerek alkollü halde trafiğe çıkmasının güvenli olmayabileceğine dikkat çeken uzmanlar, bunun aynı zamanda insanların vücudun kaldırabileceğinden daha fazla içki içmesine neden olabileceğini belirtiyor.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала