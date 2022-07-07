https://tr.sputniknews.com/20220707/alkolun-yan-etkilerini-onluyor-aksamdan-kalma-hapi-uretildi-1058434388.html
Alkolün yan etkilerini önleyen 'akşamdan kalma hapı' üretildi
Alkolün yan etkilerini önleyen 'akşamdan kalma hapı' üretildi
İçki tüketimi sonrasında oluşan baş ağrısı, mide bulantısı, kusma gibi etkilerin azaltılmasını hedefleyen bir ilaç üretildi. Alkolün vücutta çözülmesini... 07.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-07T16:15+0300
2022-07-07T16:15+0300
2022-07-07T16:15+0300
yaşam
alkol
içki
hap
akşamdan kalma
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İsveç merkezli Myrkl isimli bir firma, içki tüketiminden önce alındığında 'akşamdan kalmalık hali' olarak adlandırılan ve genellikle baş ağrısı, mide bulantısı, kusma şeklinde kendini gösteren yan etkilerin azaltılmasını hedefleyen bir hap üretti.'İşe yarayan içki öncesi hapı' sloganıyla pazarlanan hap, içki tüketiminden önce alındığında, içilen alkol moleküllerinin yüzde 70'ini henüz midedeyken parçalayarak karaciğere ulaşmasını engelliyor. Bu sayede kana karışan alkol oranı da azaltılmış oluyor ve söz konusu yan etkilerin görülmesinin önüne geçiyor.Örneğin 20 mililitre saf alkol içen bir kişinin kan dolaşımına yalnızca 6 mililitrelik alkol girmiş oluyor.İngiltere'de 30 tabletten oluşan bir paket, 30 pounddan satışa sunuldu.Ancak uzmanlar hapın tüketiciler tarafından istismar edilebileceğinden endişe ediyor. İçki içtikten sonra trafiğe çıkmak isteyen bir sürücünün bu hapa güvenerek alkollü halde trafiğe çıkmasının güvenli olmayabileceğine dikkat çeken uzmanlar, bunun aynı zamanda insanların vücudun kaldırabileceğinden daha fazla içki içmesine neden olabileceğini belirtiyor.
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MIA „Rosiya Segodnya“
alkol, içki, hap, akşamdan kalma
Alkolün yan etkilerini önleyen 'akşamdan kalma hapı' üretildi
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İçki tüketimi sonrasında oluşan baş ağrısı, mide bulantısı, kusma gibi etkilerin azaltılmasını hedefleyen bir ilaç üretildi. Alkolün vücutta çözülmesini hızlandıran hap, alkol moleküllerinin yüzde 70'ini henüz karaciğere ulaşmadan parçalıyor.
İsveç merkezli Myrkl isimli bir firma, içki tüketiminden önce alındığında 'akşamdan kalmalık hali' olarak adlandırılan ve genellikle baş ağrısı, mide bulantısı, kusma şeklinde kendini gösteren yan etkilerin azaltılmasını hedefleyen bir hap üretti.
'İşe yarayan içki öncesi hapı' sloganıyla pazarlanan hap, içki tüketiminden önce alındığında, içilen alkol moleküllerinin yüzde 70'ini henüz midedeyken parçalayarak karaciğere ulaşmasını engelliyor. Bu sayede kana karışan alkol oranı da azaltılmış oluyor ve söz konusu yan etkilerin görülmesinin önüne geçiyor.
Örneğin 20 mililitre saf alkol içen bir kişinin kan dolaşımına yalnızca 6 mililitrelik alkol girmiş oluyor.
İngiltere'de 30 tabletten oluşan bir paket, 30 pounddan satışa sunuldu.
Ancak uzmanlar hapın tüketiciler tarafından istismar edilebileceğinden endişe ediyor. İçki içtikten sonra trafiğe çıkmak isteyen bir sürücünün bu hapa güvenerek alkollü halde trafiğe çıkmasının güvenli olmayabileceğine dikkat çeken uzmanlar, bunun aynı zamanda insanların vücudun kaldırabileceğinden daha fazla içki içmesine neden olabileceğini belirtiyor.