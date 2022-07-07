https://tr.sputniknews.com/20220707/alkolun-yan-etkilerini-onluyor-aksamdan-kalma-hapi-uretildi-1058434388.html

Alkolün yan etkilerini önleyen 'akşamdan kalma hapı' üretildi

Alkolün yan etkilerini önleyen 'akşamdan kalma hapı' üretildi

İçki tüketimi sonrasında oluşan baş ağrısı, mide bulantısı, kusma gibi etkilerin azaltılmasını hedefleyen bir ilaç üretildi. Alkolün vücutta çözülmesini... 07.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-07T16:15+0300

2022-07-07T16:15+0300

2022-07-07T16:15+0300

yaşam

alkol

içki

hap

akşamdan kalma

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İsveç merkezli Myrkl isimli bir firma, içki tüketiminden önce alındığında 'akşamdan kalmalık hali' olarak adlandırılan ve genellikle baş ağrısı, mide bulantısı, kusma şeklinde kendini gösteren yan etkilerin azaltılmasını hedefleyen bir hap üretti.'İşe yarayan içki öncesi hapı' sloganıyla pazarlanan hap, içki tüketiminden önce alındığında, içilen alkol moleküllerinin yüzde 70'ini henüz midedeyken parçalayarak karaciğere ulaşmasını engelliyor. Bu sayede kana karışan alkol oranı da azaltılmış oluyor ve söz konusu yan etkilerin görülmesinin önüne geçiyor.Örneğin 20 mililitre saf alkol içen bir kişinin kan dolaşımına yalnızca 6 mililitrelik alkol girmiş oluyor.İngiltere'de 30 tabletten oluşan bir paket, 30 pounddan satışa sunuldu.Ancak uzmanlar hapın tüketiciler tarafından istismar edilebileceğinden endişe ediyor. İçki içtikten sonra trafiğe çıkmak isteyen bir sürücünün bu hapa güvenerek alkollü halde trafiğe çıkmasının güvenli olmayabileceğine dikkat çeken uzmanlar, bunun aynı zamanda insanların vücudun kaldırabileceğinden daha fazla içki içmesine neden olabileceğini belirtiyor.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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alkol, içki, hap, akşamdan kalma