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https://tr.sputniknews.com/20220707/amazon-turkiyede-ilk-lojistik-merkezini-aciyor-1058433686.html
Amazon, Türkiye'de ilk lojistik merkezini açıyor
Amazon, Türkiye'de ilk lojistik merkezini açıyor
Amazon Türkiye Ülke Müdürü Richard Marriott ,Türkiye'deki başarılarının Amazon’un buraya daha fazla yatırım yapmak için güven verdiğini ve bunun bir parçası... 07.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-07T16:07+0300
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ekonomi
amazon
lojistik
türkiye
zam
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BloomberHT'den Hande Berktan'a konuşan Amazon Türkiye Ülke Müdürü Richard Marriott, Amazon için Türkiye pazarının önemini anlattı:
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amazon, lojistik, türkiye, zam

Amazon, Türkiye'de ilk lojistik merkezini açıyor

16:07 07.07.2022
© AFP 2022 / KAZUHIRO NOGIAmazon
Amazon - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2022
© AFP 2022 / KAZUHIRO NOGI
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Amazon Türkiye Ülke Müdürü Richard Marriott ,Türkiye'deki başarılarının Amazon’un buraya daha fazla yatırım yapmak için güven verdiğini ve bunun bir parçası olarak artan müşteri talebini karşılamaya yardımcı olacak ilk lojistik merkezini bu yıl içinde İstanbul'da açacaklarını söyledi.
BloomberHT'den Hande Berktan'a konuşan Amazon Türkiye Ülke Müdürü Richard Marriott, Amazon için Türkiye pazarının önemini anlattı:
Amazon.com.tr olarak Türkiye’deki faaliyetlerimize yaklaşık 4 yıl önce başladık ve bu süre zarfındaki büyüme ivmemizden ve müşterilerimizin artan ilgisinden dolayı oldukça memnunuz. Türkiye'deki bu başarımız da bize buraya daha da fazla yatırım yapmak için güven veriyor. Bunun bir parçası olarak ilk lojistik merkezimizi bu yıl içinde İstanbul'da açacağız. Yeni lojistik merkezimizin açılışı bizim için büyük bir adım olsa da biz hala Türkiye'de ilk günümüz olduğuna ve hizmetlerimizi geliştirmek için daha pek çok fırsat bulunduğuna inanıyoruz. Diğer tüm ülkelerde olduğu gibi Türkiye için de uzun vadeli bir stratejimiz var. Planlarımız her zaman müşterilerimize daha iyi hizmet vermeye, ürün seçeneklerimizi artırmaya, hızlı ve güvenilir teslimat seçenekleri sunmaya odaklanıyor. Önümüzdeki yıllarda müşteri deneyimini daha da iyileştirecek ve satış ortaklarımızın Türkiye'deki işlerini büyütmelerine yardımcı olacak projelerimizi de hayata geçireceğiz.
Her ay eklediğimiz yeni içeriklerle seçkimizi her zaman yeni tutarak, herkesin zevkine uygun içeriklere ulaşmasını sağlıyoruz. Prime Video'da 1 numara oldu. Benzer bir biçimde Prime Gaming’e de özellikle Türkiye’deki oyun severler tarafından inanılmaz bir ilgi var. Hatta Türkiye, Prime Gaming’e üyelik açısından dünya çapında Amazon'da en hızlı büyüyen pazarlardan biri haline gelmiş durumda. Türkiye'deki Prime Gaming üyeleri arasında en popüler oyunlarda ise League of Legends, GTA ve FIFA öne çıkıyor.
Tüm Amazon.com.tr müşterilerinin geniş bir yelpaze içerisinden seçebilecekleri kaliteli ürünlere uygun fiyatlar ile sahip olmasını sağlamak adına sürekli çalışıyoruz. Ürün veya hizmetlerimizin fiyatını artırmayı her zaman son seçenek olarak değerlendiriyoruz.
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