https://tr.sputniknews.com/20220707/arastirma-bekarlik-mide-kanserinden-olme-riskini-arttiriyor-1058437842.html

Araştırma: Bekarlık mide kanserinden ölme riskini arttırıyor

Araştırma: Bekarlık mide kanserinden ölme riskini arttırıyor

ABD'de yapılan bir araştırma, bekarların mide kanseri nedeniyle ölme riskinin evli veya boşanmış kişilerden daha yüksek olduğunu ortaya çıkardı. 07.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-07T17:01+0300

2022-07-07T17:01+0300

2022-07-07T17:02+0300

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Çin'deki Anhui Tıp Üniversitesi'nde görev yapan Profesör Aman Şu liderliğindeki araştırmacılar, ABD'de yaptıkları bir bilimsel araştırmada 3 bin 647 mide kanseri hastasını inceledi.Araştırmacı Tıp Dergisi'nde yayınlanan makaleye göre, evli hastaların erken teşhis olma olasılığı daha yüksek. Bu da eşlerin birbirlerini erken ölüme karşı koruduklarını gösteriyor. Araştırmacılar, doktorların kanser hastalarının ne kadar süre yaşayabileceği sorusuna verdikleri yanıtta, bekar olup olmama faktörünü de göz önünde bulundurduğunu vurguladı.Erken teşhis ihtimali en zayıf olanlar, boşanmış bireylerBilim insanlarına göre bekarların erken teşhis olasılığı, evli olanlara kıyasla daha düşükken, boşanmış olanlara oranla ise daha yüksek.2010-2015 yılları arasında kanser teşhisi konulan ve tümörün henüz diğer organlara yayılmadığı hastalar üzerinde yapılan araştırmada elde edilen veriler, hastalığı yenme şansının evli olan kanser hastalarında yüzde 72, evli kadınlarda yüzde 76, evli erkeklerde yüzde 69, dul kadınlarda yüzde 61, dul erkeklerde ise yüzde 51 olduğunu gösterdi.'Evliler duygusal destek alıyor'Dünyada en fazla ölüme sebep olan üçüncü kanser türü olarak bilinen mide kanserinde erken teşhisin önemine vurgu yapan Prof. Şu, "Evli insanların, finansal olarak daha iyi bir duruma sahip olma eğilimleri daha fazla. Ayrıca, duygusal destek de alıyorlar" dedi.Bilim insanları, karaciğer ve akciğer kanserinde de benzer verilerle karşılaştıklarını vurguladı.

https://tr.sputniknews.com/20211112/cinde-bekarlar-gunu-satislari-rekor-kirdi--1050727998.html

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