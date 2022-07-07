Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220707/arastirma-bekarlik-mide-kanserinden-olme-riskini-arttiriyor-1058437842.html
Araştırma: Bekarlık mide kanserinden ölme riskini arttırıyor
Araştırma: Bekarlık mide kanserinden ölme riskini arttırıyor
ABD'de yapılan bir araştırma, bekarların mide kanseri nedeniyle ölme riskinin evli veya boşanmış kişilerden daha yüksek olduğunu ortaya çıkardı. 07.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-07T17:01+0300
2022-07-07T17:02+0300
yaşam
abd
çin
evlilik
evli kadın
erkek
boşanma
boşanmak
bekar
kanser
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/02/1053405170_55:0:944:500_1920x0_80_0_0_d88f85d609708c7451c2632011cdf768.jpg
Çin'deki Anhui Tıp Üniversitesi'nde görev yapan Profesör Aman Şu liderliğindeki araştırmacılar, ABD'de yaptıkları bir bilimsel araştırmada 3 bin 647 mide kanseri hastasını inceledi.Araştırmacı Tıp Dergisi'nde yayınlanan makaleye göre, evli hastaların erken teşhis olma olasılığı daha yüksek. Bu da eşlerin birbirlerini erken ölüme karşı koruduklarını gösteriyor. Araştırmacılar, doktorların kanser hastalarının ne kadar süre yaşayabileceği sorusuna verdikleri yanıtta, bekar olup olmama faktörünü de göz önünde bulundurduğunu vurguladı.Erken teşhis ihtimali en zayıf olanlar, boşanmış bireylerBilim insanlarına göre bekarların erken teşhis olasılığı, evli olanlara kıyasla daha düşükken, boşanmış olanlara oranla ise daha yüksek.2010-2015 yılları arasında kanser teşhisi konulan ve tümörün henüz diğer organlara yayılmadığı hastalar üzerinde yapılan araştırmada elde edilen veriler, hastalığı yenme şansının evli olan kanser hastalarında yüzde 72, evli kadınlarda yüzde 76, evli erkeklerde yüzde 69, dul kadınlarda yüzde 61, dul erkeklerde ise yüzde 51 olduğunu gösterdi.'Evliler duygusal destek alıyor'Dünyada en fazla ölüme sebep olan üçüncü kanser türü olarak bilinen mide kanserinde erken teşhisin önemine vurgu yapan Prof. Şu, "Evli insanların, finansal olarak daha iyi bir duruma sahip olma eğilimleri daha fazla. Ayrıca, duygusal destek de alıyorlar" dedi.Bilim insanları, karaciğer ve akciğer kanserinde de benzer verilerle karşılaştıklarını vurguladı.
https://tr.sputniknews.com/20211112/cinde-bekarlar-gunu-satislari-rekor-kirdi--1050727998.html
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/02/1053405170_166:0:833:500_1920x0_80_0_0_93f3bdb0440efea0f3fe2737812e4048.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, çin, evlilik, evli kadın, erkek, boşanma, boşanmak, bekar, kanser, erken teşhis

Araştırma: Bekarlık mide kanserinden ölme riskini arttırıyor

17:01 07.07.2022 (güncellendi: 17:02 07.07.2022)
© İHA / MISRA EZGİNUR GÖÇER-AW528878Tedavi Süreci
Tedavi Süreci - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2022
© İHA / MISRA EZGİNUR GÖÇER-AW528878
Abone olTelegram
ABD'de yapılan bir araştırma, bekarların mide kanseri nedeniyle ölme riskinin evli veya boşanmış kişilerden daha yüksek olduğunu ortaya çıkardı.
Çin'deki Anhui Tıp Üniversitesi'nde görev yapan Profesör Aman Şu liderliğindeki araştırmacılar, ABD'de yaptıkları bir bilimsel araştırmada 3 bin 647 mide kanseri hastasını inceledi.
Araştırmacı Tıp Dergisi'nde yayınlanan makaleye göre, evli hastaların erken teşhis olma olasılığı daha yüksek. Bu da eşlerin birbirlerini erken ölüme karşı koruduklarını gösteriyor.
Araştırmacılar, doktorların kanser hastalarının ne kadar süre yaşayabileceği sorusuna verdikleri yanıtta, bekar olup olmama faktörünü de göz önünde bulundurduğunu vurguladı.

Erken teşhis ihtimali en zayıf olanlar, boşanmış bireyler

Bilim insanlarına göre bekarların erken teşhis olasılığı, evli olanlara kıyasla daha düşükken, boşanmış olanlara oranla ise daha yüksek.
2010-2015 yılları arasında kanser teşhisi konulan ve tümörün henüz diğer organlara yayılmadığı hastalar üzerinde yapılan araştırmada elde edilen veriler, hastalığı yenme şansının evli olan kanser hastalarında yüzde 72, evli kadınlarda yüzde 76, evli erkeklerde yüzde 69, dul kadınlarda yüzde 61, dul erkeklerde ise yüzde 51 olduğunu gösterdi.

'Evliler duygusal destek alıyor'

Dünyada en fazla ölüme sebep olan üçüncü kanser türü olarak bilinen mide kanserinde erken teşhisin önemine vurgu yapan Prof. Şu, "Evli insanların, finansal olarak daha iyi bir duruma sahip olma eğilimleri daha fazla. Ayrıca, duygusal destek de alıyorlar" dedi.
Bilim insanları, karaciğer ve akciğer kanserinde de benzer verilerle karşılaştıklarını vurguladı.
Çin- Bekarlar Günü - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2021
Çin'de Bekarlar Günü satışları rekor kırdı
12 Kasım 2021, 10:06
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала