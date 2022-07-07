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Arnavutköy'de boynuna ip bağladığı köpeği sürükleyerek ilerledi
Arnavutköy'de boynuna ip bağladığı köpeği sürükleyerek ilerledi
İstanbul'da bir kişi boynuna bağladığı iple köpeği sokak ortasında sürükledi. Köpeğin zaman zaman yürüyemeyip düştüğü anlar çevredekilerin cep telefonu... 07.07.2022, Sputnik Türkiye
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İstanbul Arnavutköy'de köpeği boynundan sürükleyen bir kişi, cep telefonu kamerasına kaydedildi.İslambey Mahallesi'nde 4 Temmuz'da bir kişinin, boynuna ip geçirdiği köpeği sokak ortasında sürükleyerek götürmeye çalıştığı görüldü. Köpeğin boynuna ip bağlanarak götürülmesini çevredeki bir kişi cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Metrelerce sürüklenen köpeğin zaman zaman düştüğü, yerde sürüklendiği görülüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220626/kopekleri-dovusturduler-sosyal-medyada-yorumladilar--1057959921.html
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türkiye, istanbul, köpek, işkence, ceza

Arnavutköy'de boynuna ip bağladığı köpeği sürükleyerek ilerledi

10:43 07.07.2022
© DHAArnavutköy'de boynuna ip bağladığı köpeği sürükleyerek ilerledi
Arnavutköy'de boynuna ip bağladığı köpeği sürükleyerek ilerledi - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2022
© DHA
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İstanbul'da bir kişi boynuna bağladığı iple köpeği sokak ortasında sürükledi. Köpeğin zaman zaman yürüyemeyip düştüğü anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul Arnavutköy'de köpeği boynundan sürükleyen bir kişi, cep telefonu kamerasına kaydedildi.
İslambey Mahallesi'nde 4 Temmuz'da bir kişinin, boynuna ip geçirdiği köpeği sokak ortasında sürükleyerek götürmeye çalıştığı görüldü.
Köpeğin boynuna ip bağlanarak götürülmesini çevredeki bir kişi cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Metrelerce sürüklenen köpeğin zaman zaman düştüğü, yerde sürüklendiği görülüyor.
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