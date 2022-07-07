https://tr.sputniknews.com/20220707/arnavutkoyde-boynuna-ip-bagladigi-kopegi-surukleyerek-ilerledi-1058416524.html

Arnavutköy'de boynuna ip bağladığı köpeği sürükleyerek ilerledi

Arnavutköy'de boynuna ip bağladığı köpeği sürükleyerek ilerledi

İstanbul'da bir kişi boynuna bağladığı iple köpeği sokak ortasında sürükledi. Köpeğin zaman zaman yürüyemeyip düştüğü anlar çevredekilerin cep telefonu... 07.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-07T10:43+0300

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İstanbul Arnavutköy'de köpeği boynundan sürükleyen bir kişi, cep telefonu kamerasına kaydedildi.İslambey Mahallesi'nde 4 Temmuz'da bir kişinin, boynuna ip geçirdiği köpeği sokak ortasında sürükleyerek götürmeye çalıştığı görüldü. Köpeğin boynuna ip bağlanarak götürülmesini çevredeki bir kişi cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Metrelerce sürüklenen köpeğin zaman zaman düştüğü, yerde sürüklendiği görülüyor.

https://tr.sputniknews.com/20220626/kopekleri-dovusturduler-sosyal-medyada-yorumladilar--1057959921.html

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türkiye, istanbul, köpek, işkence, ceza