https://tr.sputniknews.com/20220707/arnavutkoyde-boynuna-ip-bagladigi-kopegi-surukleyerek-ilerledi-1058416524.html
Arnavutköy'de boynuna ip bağladığı köpeği sürükleyerek ilerledi
Arnavutköy'de boynuna ip bağladığı köpeği sürükleyerek ilerledi
İstanbul'da bir kişi boynuna bağladığı iple köpeği sokak ortasında sürükledi. Köpeğin zaman zaman yürüyemeyip düştüğü anlar çevredekilerin cep telefonu... 07.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-07T10:43+0300
2022-07-07T10:43+0300
2022-07-07T10:43+0300
türkiye
türkiye
istanbul
köpek
işkence
ceza
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/07/1058416352_0:0:681:383_1920x0_80_0_0_5a7f2eddeb4f18857e72f694fa0bfb6e.jpg
İstanbul Arnavutköy'de köpeği boynundan sürükleyen bir kişi, cep telefonu kamerasına kaydedildi.İslambey Mahallesi'nde 4 Temmuz'da bir kişinin, boynuna ip geçirdiği köpeği sokak ortasında sürükleyerek götürmeye çalıştığı görüldü. Köpeğin boynuna ip bağlanarak götürülmesini çevredeki bir kişi cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Metrelerce sürüklenen köpeğin zaman zaman düştüğü, yerde sürüklendiği görülüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220626/kopekleri-dovusturduler-sosyal-medyada-yorumladilar--1057959921.html
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/07/1058416352_84:0:595:383_1920x0_80_0_0_800554279a8f12a1fc649161aa9e2697.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, istanbul, köpek, işkence, ceza
Arnavutköy'de boynuna ip bağladığı köpeği sürükleyerek ilerledi
Abone ol
İstanbul'da bir kişi boynuna bağladığı iple köpeği sokak ortasında sürükledi. Köpeğin zaman zaman yürüyemeyip düştüğü anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul Arnavutköy'de köpeği boynundan sürükleyen bir kişi, cep telefonu kamerasına kaydedildi.
İslambey Mahallesi'nde 4 Temmuz'da bir kişinin, boynuna ip geçirdiği köpeği sokak ortasında sürükleyerek götürmeye çalıştığı görüldü.
Köpeğin boynuna ip bağlanarak götürülmesini çevredeki bir kişi cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Metrelerce sürüklenen köpeğin zaman zaman düştüğü, yerde sürüklendiği görülüyor.