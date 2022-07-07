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Arnavutluk, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımını onayladı
Arnavutluk, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımını onayladı
Arnavutluk Meclisi, İsveç ve Finlandiya'nın, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'ne (NATO) katılım protokollerini onayladı. 07.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-07T23:36+0300
2022-07-07T23:36+0300
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Protokolleri onaylayan her iki yasa tasarısı da 140 sandalyeli meclis oturumunda 114 milletvekilinin "olurunu" aldı. Oturumda bulunan hiçbir milletvekili karşıt veya çekimser oy kullanmadı.Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Olta Xhaçka, oturumda yaptığı konuşmada, ülkesinin daha ilk anlardan itibaren İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik süreçlerini desteklediğini söyledi.İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik davetini, Madrid'de gerçekleşen zirvenin en önemli kararı olarak nitelendiren Xhaçka, "NATO'nun açık kapı politikasına güçlü bir şekilde inanıyoruz ve bu politika ittifakı daha güçlü ve toplu güvenliği daha garanti kılıyor. Bu perspektif Kosova'ya da sunulmalı." diye konuştu.Xhaçka, İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğinin Avrupa-Atlantik alanında güvenliğin artmasına etki edeceğini sözlerine ekledi.Söz konusu tasarıların Cumhurbaşkanı İlir Meta tarafından da onaylanması gerekiyor.İsveç ve Finlandiya, 28 Haziran'da Türkiye ile vardıkları mutabakatın ardından NATO'ya üyeliğe davet edilmişti.Her iki ülkenin üyelik başvurularının NATO üyesi tüm ülkelerin parlamentolarında oylanması gerekiyor.
https://tr.sputniknews.com/20220705/kurtulmustan-isvec-ve-finlandiya-aciklama-turkiye-tamam-bunlar-natoya-girebilir-dememistir-1058308828.html
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arnavutluk, isveç, finlandiya, nato

Arnavutluk, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımını onayladı

23:36 07.07.2022
© AAArnavutluk Meclisi
Arnavutluk Meclisi - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2022
© AA
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Arnavutluk Meclisi, İsveç ve Finlandiya'nın, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'ne (NATO) katılım protokollerini onayladı.
Protokolleri onaylayan her iki yasa tasarısı da 140 sandalyeli meclis oturumunda 114 milletvekilinin "olurunu" aldı. Oturumda bulunan hiçbir milletvekili karşıt veya çekimser oy kullanmadı.
Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Olta Xhaçka, oturumda yaptığı konuşmada, ülkesinin daha ilk anlardan itibaren İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik süreçlerini desteklediğini söyledi.
İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik davetini, Madrid'de gerçekleşen zirvenin en önemli kararı olarak nitelendiren Xhaçka, "NATO'nun açık kapı politikasına güçlü bir şekilde inanıyoruz ve bu politika ittifakı daha güçlü ve toplu güvenliği daha garanti kılıyor. Bu perspektif Kosova'ya da sunulmalı." diye konuştu.
Xhaçka, İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğinin Avrupa-Atlantik alanında güvenliğin artmasına etki edeceğini sözlerine ekledi.
Söz konusu tasarıların Cumhurbaşkanı İlir Meta tarafından da onaylanması gerekiyor.
İsveç ve Finlandiya, 28 Haziran'da Türkiye ile vardıkları mutabakatın ardından NATO'ya üyeliğe davet edilmişti.
Her iki ülkenin üyelik başvurularının NATO üyesi tüm ülkelerin parlamentolarında oylanması gerekiyor.
Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2022
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