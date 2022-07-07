https://tr.sputniknews.com/20220707/avcilar-limaninda-7-tekne-yandi-1058414237.html
Avcılar limanında 7 tekne yandı
Avcılar limanında 7 tekne yandı
İstanbul'un Avcılar ilçesi Ambarlı sahilinde demirli bulunan 7 tekne alev aldı. 07.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-07T08:44+0300
2022-07-07T08:44+0300
2022-07-07T08:44+0300
türkiye
avcılar
tekne
yangın
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Ambarlı sahilinde meydana gelen yangın, demirli bulunan teknelerden birisinde bilinmeyen nedenle başladı.Yanındaki teknelere sıçrayıp kısa sürede büyüyen yangına, sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale etti.Yangın söndürülürken 7 teknede maddi hasar oluştu.Yangının nedeni araştırılıyor.
türkiye
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MIA „Rosiya Segodnya“
avcılar, tekne, yangın
Avcılar limanında 7 tekne yandı
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İstanbul'un Avcılar ilçesi Ambarlı sahilinde demirli bulunan 7 tekne alev aldı.
Ambarlı sahilinde meydana gelen yangın, demirli bulunan teknelerden birisinde bilinmeyen nedenle başladı.
Yanındaki teknelere sıçrayıp kısa sürede büyüyen yangına, sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale etti.
Yangın söndürülürken 7 teknede maddi hasar oluştu.
Yangının nedeni araştırılıyor.