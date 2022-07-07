https://tr.sputniknews.com/20220707/avukat-servet-bakirtasin-oldurulmesine-turkiyenin-farkli-illerinden-avukatlardan-tepki-1058439633.html

Avukat Servet Bakırtaş'ın öldürülmesine Türkiye'nin farklı illerinden avukatlardan tepki

Avukat Servet Bakırtaş'ın öldürülmesine Türkiye'nin farklı illerinden avukatlardan tepki

Çorum, Tokat, Kastamonu ve Amasya'da avukatlar, meslektaşları Servet Bakırtaş'ın İstanbul Bakırköy'de silahla vurularak öldürülmesine tepki gösterdi. 07.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-07T17:50+0300

2022-07-07T17:50+0300

2022-07-07T17:50+0300

avukat

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Çorum Adalet Sarayı önünde toplanan Çorum Barosuna bağlı avukatlar, tepkilerini dile getirdi.Çorum Baro Başkanı Turan Kalıpçı, burada yaptığı açıklamada, Bakırtaş'ın avukatlık yaptığı için öldürüldüğünü söyledi.Bir meslektaşlarını alçakça sıkılan kurşunlara kurban verdiklerini belirten Kalıpçı, "Avukatı müvekkiliyle özdeşleştiren sapkın zihniyet, silahtan aldığı güçle ölüm kustu. Yaralama suçu nedeniyle mahkum olup cezaevinden çıkan, tazminat davasının geri çekilmesini isteyen, talebi reddedilince tehditlere başlayan katil zanlısının önce meslektaşımızı, sonra da dava açan müvekkili öldürdüğü anlaşılmaktadır." dedi.Avukatlık mesleğinin ölümü göze alarak sürdürülmesinin kendileri için onur meselesi olduğunu vurgulayan Kalıpçı, "Sanıkların ağırlaştırılmış müebbet hapislere mahkumiyetleri acımızı hafifletmiyor artık. Her bir avukat ölümünün bir toplumsal ders olmasını bekleyip, bu zavallı yaratıklara bir şeyler anlatmasını beklerken çoğalan ölümler, bizden bir parça daha koparmaya devam ediyor. Oysa biz adaletin tecellisi için yapıyoruz bu mesleği." ifadelerini kullandı.TokatTokat Adalet Sarayı önünde toplanan Tokat Barosuna bağlı avukatlar da olaya tepki gösterdi.Tokat Baro Başkanı Melih Yardımcı, Bakırtaş'ın sadece mesleğini yaptığı için saldırıya maruz kaldığına dikkati çekerek, "Bu ve benzeri gerekçelerle gerçekleşen avukat ölümleri ya da saldırılar, mesleğimizi yaparken hangi tehditleri taşıdığımızdan ötede bu tehditleri yaratan toplumsal bakışı da anlatmaktadır." dedi.AmasyaAmasya Baro Başkanı Bahadır Tekeş, adliye önünde yaptığı açıklamada, bir meslektaşlarını alçakça sıkılan kurşunlara kurban verdiklerini söyledi.Tekeş, "Biz adaletin tecellisi için yapıyoruz bu mesleği. 'Savunma olmazsa olmaz yargılama.' diyoruz. Öylesine kutsiyet yüklüyoruz ki mesleğimize, şimdi bir özel müdafii olmazsa, bu katil zanlısını da bir avukat savunacak." diye konuştu.KastamonuKastamonu Baro Başkanı Özgür Demir, Kastamonu Adliyesi önünde düzenlenen basın açıklamasında, yas tutmaktan bıktıklarını ifade etti.Demir, "Servet Bakırtaş sadece ve yalnız avukatlık yaptığı için öldürüldü. Bir mesleğin ölümü göze alarak sürdürülmesi, sürdürenler için ne denli onur vesilesi olsa da o toplumun bir kesimi için utançtır." dedi.

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