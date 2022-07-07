https://tr.sputniknews.com/20220707/bakan-koca-hicbir-hekim-arkadasim-hicbir-calisan-arkadasim-asla-yalniz-oldugunu-hissetmemeli-1058444865.html

Bakan Koca: Hiçbir hekim arkadaşım hiçbir çalışan arkadaşım asla yalnız olduğunu hissetmemeli

Bakan Koca: Hiçbir hekim arkadaşım hiçbir çalışan arkadaşım asla yalnız olduğunu hissetmemeli

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kardiyoloji uzmanı Dr. Ekrem Karakaya'nın Konya'da görev yaptığı hastanede uğradığı silahlı saldırı sonucu katledilmesine ilişkin... 07.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-07T19:46+0300

2022-07-07T19:46+0300

2022-07-07T19:46+0300

türkiye

ekrem karakaya

fahrettin koca

sağlık bakanı

sağlıkta şiddet

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Karakaya'nın, Kayseri'nin Develi ilçesindeki cenaze törenine katılan Koca, Şehir Mezarlığında gazetecilerin sorusu üzerine, tarifsiz bir acı yaşadıklarını, başkasının yaşamını korumak için yemin eden bir hekimin canına kıyıldığını söyledi.Bir baba, bir evlat, bir eş, bir hekimin hayattan kopartıldığını belirten Koca, şunları kaydetti:"Canice katledildi. Şehidimiz, doktor Ekrem Karakaya'ya Allah'tan rahmet diliyorum, ailesine, yakınlarına, sağlık camiamıza başsağlığı diliyorum. Terörle verdiğimiz sınavı hep birlikte sağlıkta şiddet için de vereceğiz. Hiçbir hekim arkadaşım, hiçbir çalışan arkadaşım asla yalnız olduğunu hissetmemeli. Devlet iradesinin bütün gücüyle yanımızda olduğunu bilelim. Vatandaşlarımıza, halkımıza özellikle hekim arkadaşlarımıza, sağlık çalışanlarımıza daha çok saygı ve özellikle önemli bir tutum bekliyorum. Sağlık çalışanlarımıza, hekim arkadaşlarımıza kalkan her el toplumumuzun, halkımızın canına kast etmiş anlamına gelir. Milletimiz başı sağ olsun." diye konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220707/konyada-oldurulen-dr-ekrem-karakayanin-cenazesi-kayseride-topraga-verildi-1058429398.html

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ekrem karakaya, fahrettin koca, sağlık bakanı, sağlıkta şiddet