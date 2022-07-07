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https://tr.sputniknews.com/20220707/bakan-koca-hicbir-hekim-arkadasim-hicbir-calisan-arkadasim-asla-yalniz-oldugunu-hissetmemeli-1058444865.html
Bakan Koca: Hiçbir hekim arkadaşım hiçbir çalışan arkadaşım asla yalnız olduğunu hissetmemeli
Bakan Koca: Hiçbir hekim arkadaşım hiçbir çalışan arkadaşım asla yalnız olduğunu hissetmemeli
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kardiyoloji uzmanı Dr. Ekrem Karakaya'nın Konya'da görev yaptığı hastanede uğradığı silahlı saldırı sonucu katledilmesine ilişkin... 07.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-07T19:46+0300
2022-07-07T19:46+0300
türkiye
ekrem karakaya
fahrettin koca
sağlık bakanı
sağlıkta şiddet
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Karakaya'nın, Kayseri'nin Develi ilçesindeki cenaze törenine katılan Koca, Şehir Mezarlığında gazetecilerin sorusu üzerine, tarifsiz bir acı yaşadıklarını, başkasının yaşamını korumak için yemin eden bir hekimin canına kıyıldığını söyledi.Bir baba, bir evlat, bir eş, bir hekimin hayattan kopartıldığını belirten Koca, şunları kaydetti:"Canice katledildi. Şehidimiz, doktor Ekrem Karakaya'ya Allah'tan rahmet diliyorum, ailesine, yakınlarına, sağlık camiamıza başsağlığı diliyorum. Terörle verdiğimiz sınavı hep birlikte sağlıkta şiddet için de vereceğiz. Hiçbir hekim arkadaşım, hiçbir çalışan arkadaşım asla yalnız olduğunu hissetmemeli. Devlet iradesinin bütün gücüyle yanımızda olduğunu bilelim. Vatandaşlarımıza, halkımıza özellikle hekim arkadaşlarımıza, sağlık çalışanlarımıza daha çok saygı ve özellikle önemli bir tutum bekliyorum. Sağlık çalışanlarımıza, hekim arkadaşlarımıza kalkan her el toplumumuzun, halkımızın canına kast etmiş anlamına gelir. Milletimiz başı sağ olsun." diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220707/konyada-oldurulen-dr-ekrem-karakayanin-cenazesi-kayseride-topraga-verildi-1058429398.html
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ekrem karakaya, fahrettin koca, sağlık bakanı, sağlıkta şiddet

Bakan Koca: Hiçbir hekim arkadaşım hiçbir çalışan arkadaşım asla yalnız olduğunu hissetmemeli

19:46 07.07.2022
© İHA / MÜKREMİN KAYA-AW664014Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya Şehir Hastanesindeki silahlı saldırıda hayatını kaybeden Dr. Ekrem Karakaya'nın cenaze törenine katıldı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya Şehir Hastanesindeki silahlı saldırıda hayatını kaybeden Dr. Ekrem Karakaya'nın cenaze törenine katıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2022
© İHA / MÜKREMİN KAYA-AW664014
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kardiyoloji uzmanı Dr. Ekrem Karakaya'nın Konya'da görev yaptığı hastanede uğradığı silahlı saldırı sonucu katledilmesine ilişkin olarak, "Terörle verdiğimiz sınavı hep birlikte sağlıkta şiddet için de vereceğiz. Hiçbir hekim arkadaşım hiçbir çalışan arkadaşım asla yalnız olduğunu hissetmemeli." dedi.
Karakaya'nın, Kayseri'nin Develi ilçesindeki cenaze törenine katılan Koca, Şehir Mezarlığında gazetecilerin sorusu üzerine, tarifsiz bir acı yaşadıklarını, başkasının yaşamını korumak için yemin eden bir hekimin canına kıyıldığını söyledi.

Bir baba, bir evlat, bir eş, bir hekimin hayattan kopartıldığını belirten Koca, şunları kaydetti:
"Canice katledildi. Şehidimiz, doktor Ekrem Karakaya'ya Allah'tan rahmet diliyorum, ailesine, yakınlarına, sağlık camiamıza başsağlığı diliyorum. Terörle verdiğimiz sınavı hep birlikte sağlıkta şiddet için de vereceğiz. Hiçbir hekim arkadaşım, hiçbir çalışan arkadaşım asla yalnız olduğunu hissetmemeli. Devlet iradesinin bütün gücüyle yanımızda olduğunu bilelim. Vatandaşlarımıza, halkımıza özellikle hekim arkadaşlarımıza, sağlık çalışanlarımıza daha çok saygı ve özellikle önemli bir tutum bekliyorum. Sağlık çalışanlarımıza, hekim arkadaşlarımıza kalkan her el toplumumuzun, halkımızın canına kast etmiş anlamına gelir. Milletimiz başı sağ olsun." diye konuştu.
Konya'da öldürülen Dr. Ekrem Karakaya'nın cenazesi Kayseri'de toprağa verildi - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2022
TÜRKİYE
Konya'da öldürülen Dr. Ekrem Karakaya'nın cenazesi Kayseri'de toprağa verildi
14:52
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