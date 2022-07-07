Bakan Koca'dan Kılıçdaroğlu'na: Yüreğimiz yanıyor Kemal Bey, biraz da olsa üzgün görünemez miydiniz?
© AAFahrettin Koca
© AA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu, görevi başında öldürülen hekim Karakaya'nın vefatının ardından sosyal medyada paylaştığı yazıdan dolayı eleştirdi. Koca, "Kemal Bey, biraz da olsa üzgün görünemez miydiniz?" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Konya Şehir Hastanesi'nde görev başındayken öldürülen kardiyoloji uzmanı Ekrem Karakaya'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "beceriksiz bakanını da al git" paylaşımına Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yanıt geldi. Bakan Koca, CHP liderinin paylaşımını alıntılayarak, "Bizim yüreğimiz yanıyor Kemal Bey. Biraz da olsa üzgün görünemez miydiniz?" yanıtını verdi.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “Erdoğan gör yarattığın iklimi, utan utan! Beceriksiz bakanını da al, derhal gidin. Şiddeti uygulayanlara sus pus olup, hakkını isteyen sağlık personeline ‘giderlerse gitsinler' demenizin bedelidir bu yaşananlar. Onlar kalacak, siz gideceksiniz. Bu şiddet de ya bitecek ya bitecek!” ifadelerini kullanmıştı.
Erdoğan gör yarattığın iklimi, utan utan! Beceriksiz bakanını da al, derhal gidin. Şiddeti uygulayanlara sus pus olup, hakkını isteyen sağlık personeline “giderlerse gitsinler” demenizin bedelidir bu yaşananlar. Onlar kalacak, siz gideceksiniz. Bu şiddet de ya bitecek ya bitecek! https://t.co/IFV5ypDAgx— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) July 6, 2022
Bakan Koca: Milletimizin vicdanına havale ediyorum
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kılıçdaroğlu'na şu yanıtı verdi:
"Bir hekimin katledilmesi karşısında zerre kadar üzüntü içermeyen şu sözleri milletimizin vicdanına havale ediyorum. Bizim yüreğimiz yanıyor Kemal Bey. Biraz da olsa üzgün görünemez miydiniz?"
Bir hekimin katledilmesi karşısında zerre kadar üzüntü içermeyen şu sözleri milletimizin vicdanına havale ediyorum. Bizim yüreğimiz yanıyor Kemal Bey. Biraz da olsa üzgün görünemez miydiniz? https://t.co/nXejDXMJoY— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 6, 2022