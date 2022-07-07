Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220707/bakan-kocadan-kilicdarogluna-yuregimiz-yaniyor-kemal-bey-biraz-da-olsa-uzgun-gorunemez-miydiniz-1058414765.html
Bakan Koca'dan Kılıçdaroğlu'na: Yüreğimiz yanıyor Kemal Bey, biraz da olsa üzgün görünemez miydiniz?
Bakan Koca'dan Kılıçdaroğlu'na: Yüreğimiz yanıyor Kemal Bey, biraz da olsa üzgün görünemez miydiniz?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu, görevi başında öldürülen hekim Karakaya'nın vefatının ardından sosyal medyada paylaştığı... 07.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-07T09:41+0300
2022-07-07T09:41+0300
türkiye
fahrettin koca
kemal kılıçdaroğlu
chp
sağlık bakanı
recep tayyip erdoğan
hastane
doktor
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/07/1057074071_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_519ac78992c9a4ca87a083c0566dde28.jpg
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Konya Şehir Hastanesi'nde görev başındayken öldürülen kardiyoloji uzmanı Ekrem Karakaya'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "beceriksiz bakanını da al git" paylaşımına Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yanıt geldi. Bakan Koca, CHP liderinin paylaşımını alıntılayarak, "Bizim yüreğimiz yanıyor Kemal Bey. Biraz da olsa üzgün görünemez miydiniz?" yanıtını verdi.CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “Erdoğan gör yarattığın iklimi, utan utan! Beceriksiz bakanını da al, derhal gidin. Şiddeti uygulayanlara sus pus olup, hakkını isteyen sağlık personeline ‘giderlerse gitsinler' demenizin bedelidir bu yaşananlar. Onlar kalacak, siz gideceksiniz. Bu şiddet de ya bitecek ya bitecek!” ifadelerini kullanmıştı.Bakan Koca: Milletimizin vicdanına havale ediyorumSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kılıçdaroğlu'na şu yanıtı verdi:
https://tr.sputniknews.com/20220707/bakan-koca-doktor-onlugunu-siddetin-lekesinden-korumak-icin-kararlilikla-calisacagiz-1058407116.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/07/1057074071_107:0:755:486_1920x0_80_0_0_5e531b615d6eea3ca1cafb9cf14df684.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fahrettin koca, kemal kılıçdaroğlu, chp, sağlık bakanı, recep tayyip erdoğan, hastane, doktor

Bakan Koca'dan Kılıçdaroğlu'na: Yüreğimiz yanıyor Kemal Bey, biraz da olsa üzgün görünemez miydiniz?

09:41 07.07.2022
© AAFahrettin Koca
Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2022
© AA
Abone olTelegram
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu, görevi başında öldürülen hekim Karakaya'nın vefatının ardından sosyal medyada paylaştığı yazıdan dolayı eleştirdi. Koca, "Kemal Bey, biraz da olsa üzgün görünemez miydiniz?" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Konya Şehir Hastanesi'nde görev başındayken öldürülen kardiyoloji uzmanı Ekrem Karakaya'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "beceriksiz bakanını da al git" paylaşımına Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yanıt geldi. Bakan Koca, CHP liderinin paylaşımını alıntılayarak, "Bizim yüreğimiz yanıyor Kemal Bey. Biraz da olsa üzgün görünemez miydiniz?" yanıtını verdi.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “Erdoğan gör yarattığın iklimi, utan utan! Beceriksiz bakanını da al, derhal gidin. Şiddeti uygulayanlara sus pus olup, hakkını isteyen sağlık personeline ‘giderlerse gitsinler' demenizin bedelidir bu yaşananlar. Onlar kalacak, siz gideceksiniz. Bu şiddet de ya bitecek ya bitecek!” ifadelerini kullanmıştı.

Bakan Koca: Milletimizin vicdanına havale ediyorum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kılıçdaroğlu'na şu yanıtı verdi:
"Bir hekimin katledilmesi karşısında zerre kadar üzüntü içermeyen şu sözleri milletimizin vicdanına havale ediyorum. Bizim yüreğimiz yanıyor Kemal Bey. Biraz da olsa üzgün görünemez miydiniz?"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2022
TÜRKİYE
Bakan Koca: Doktor önlüğünü şiddetin lekesinden korumak için kararlılıkla çalışacağız
00:17

KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала