https://tr.sputniknews.com/20220707/bakan-kocadan-kilicdarogluna-yuregimiz-yaniyor-kemal-bey-biraz-da-olsa-uzgun-gorunemez-miydiniz-1058414765.html

Bakan Koca'dan Kılıçdaroğlu'na: Yüreğimiz yanıyor Kemal Bey, biraz da olsa üzgün görünemez miydiniz?

Bakan Koca'dan Kılıçdaroğlu'na: Yüreğimiz yanıyor Kemal Bey, biraz da olsa üzgün görünemez miydiniz?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu, görevi başında öldürülen hekim Karakaya'nın vefatının ardından sosyal medyada paylaştığı... 07.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-07T09:41+0300

2022-07-07T09:41+0300

2022-07-07T09:41+0300

türkiye

fahrettin koca

kemal kılıçdaroğlu

chp

sağlık bakanı

recep tayyip erdoğan

hastane

doktor

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Konya Şehir Hastanesi'nde görev başındayken öldürülen kardiyoloji uzmanı Ekrem Karakaya'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "beceriksiz bakanını da al git" paylaşımına Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yanıt geldi. Bakan Koca, CHP liderinin paylaşımını alıntılayarak, "Bizim yüreğimiz yanıyor Kemal Bey. Biraz da olsa üzgün görünemez miydiniz?" yanıtını verdi.CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “Erdoğan gör yarattığın iklimi, utan utan! Beceriksiz bakanını da al, derhal gidin. Şiddeti uygulayanlara sus pus olup, hakkını isteyen sağlık personeline ‘giderlerse gitsinler' demenizin bedelidir bu yaşananlar. Onlar kalacak, siz gideceksiniz. Bu şiddet de ya bitecek ya bitecek!” ifadelerini kullanmıştı.Bakan Koca: Milletimizin vicdanına havale ediyorumSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kılıçdaroğlu'na şu yanıtı verdi:

https://tr.sputniknews.com/20220707/bakan-koca-doktor-onlugunu-siddetin-lekesinden-korumak-icin-kararlilikla-calisacagiz-1058407116.html

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fahrettin koca, kemal kılıçdaroğlu, chp, sağlık bakanı, recep tayyip erdoğan, hastane, doktor