https://tr.sputniknews.com/20220707/bakan-soylu-her-yuzyilin-bir-canakkalesi-vardir-1058407644.html

Bakan Soylu: Her yüzyılın bir Çanakkale'si vardır

Bakan Soylu: Her yüzyılın bir Çanakkale'si vardır

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Her yüzyılın bir Çanakkale'si vardır. Siz 20'nci yüzyılın Çanakkale'sinin evlatlarısınız. Allah bize 21'inci yüzyılın... 07.07.2022, Sputnik Türkiye

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süleyman soylu

politika

çanakkale

binali yıldırım

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Ankara Ticaret Odası'nda (ATO) düzenlenen 'Türk Dünyası Parlementerler Vakfı Şehitlere Vefa ve Anma Programı'na katıldı. Açılışta konuşan Bakan Soylu, her yüzyılın bir Çanakkale'si olduğunu belirterek, şunları söyledi:AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, bütün ülkelerin bir araya gelmesi gerektiğini ve bu çağrıyı Ermenistan'a da yaptıklarını belirterek, "Bölgemiz, ne Balkanlar, ne Kafkaslar, ne Orta Asya, ne de Ortadoğu'dur. Bölgemiz karışıklıkların, kaosun, iç savaşların, terörün anıldığı bölge olmasın. Ya ne olsun? Refahın, huzurun, kardeşliğin daim olduğu bölgeye dönüşsün. Bütün gayretimiz bunun içindir. Karabağ meselesinden sonra artık bütün ülkelerin bir araya gelmesi lazım. Ermenistan'a da bu çağrıyı yaptık ve bunun için de öncülük yapıyoruz. İstiyoruz ki, dil, din ırk farklılıkları, düşünce farklılıkları bizi ayrıştıran değil, bizi kaynaştıran özellikler olarak devam etsin" diye konuştu.

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süleyman soylu, çanakkale, binali yıldırım