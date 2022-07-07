https://tr.sputniknews.com/20220707/bakanlik-acikladi-bayramda-marmaray-baskentray-ve-izban-ucretsiz-olacak--1058438650.html

Bakanlık açıkladı: Bayramda Marmaray, Başkentray ve İZBAN ücretsiz olacak

Bakanlık açıkladı: Bayramda Marmaray, Başkentray ve İZBAN ücretsiz olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kurban Bayramı ve 15 Temmuz'da Marmaray, Başkentray ve İzban'ın ücretsiz hizmet vereceini açıkladı. 07.07.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

izban

marmaray

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Kurban Bayramı ve 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü nedeniyle toplu ulaşım hizmetleri ücretsiz kullanılabilecek.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kurban Bayramı ve 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nde Marmaray, İzban ve Başkentray'ın vatandaşlara ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı.

türkiye

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2022

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izban, marmaray