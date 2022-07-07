https://tr.sputniknews.com/20220707/bakanlik-acikladi-bayramda-marmaray-baskentray-ve-izban-ucretsiz-olacak--1058438650.html
Bakanlık açıkladı: Bayramda Marmaray, Başkentray ve İZBAN ücretsiz olacak
Bakanlık açıkladı: Bayramda Marmaray, Başkentray ve İZBAN ücretsiz olacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kurban Bayramı ve 15 Temmuz'da Marmaray, Başkentray ve İzban'ın ücretsiz hizmet vereceini açıkladı. 07.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-07T17:26+0300
2022-07-07T17:26+0300
2022-07-07T17:27+0300
türkiye
izban
marmaray
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Kurban Bayramı ve 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü nedeniyle toplu ulaşım hizmetleri ücretsiz kullanılabilecek.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kurban Bayramı ve 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nde Marmaray, İzban ve Başkentray'ın vatandaşlara ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı.
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izban, marmaray
Bakanlık açıkladı: Bayramda Marmaray, Başkentray ve İZBAN ücretsiz olacak
17:26 07.07.2022 (güncellendi: 17:27 07.07.2022) Abone ol
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kurban Bayramı ve 15 Temmuz'da Marmaray, Başkentray ve İzban'ın ücretsiz hizmet vereceini açıkladı.
Kurban Bayramı ve 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü nedeniyle toplu ulaşım hizmetleri ücretsiz kullanılabilecek.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kurban Bayramı ve 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nde Marmaray, İzban ve Başkentray'ın vatandaşlara ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı.