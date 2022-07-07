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https://tr.sputniknews.com/20220707/bakanlik-acikladi-bayramda-marmaray-baskentray-ve-izban-ucretsiz-olacak--1058438650.html
Bakanlık açıkladı: Bayramda Marmaray, Başkentray ve İZBAN ücretsiz olacak
Bakanlık açıkladı: Bayramda Marmaray, Başkentray ve İZBAN ücretsiz olacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kurban Bayramı ve 15 Temmuz'da Marmaray, Başkentray ve İzban'ın ücretsiz hizmet vereceini açıkladı. 07.07.2022, Sputnik Türkiye
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Kurban Bayramı ve 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü nedeniyle toplu ulaşım hizmetleri ücretsiz kullanılabilecek.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kurban Bayramı ve 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nde Marmaray, İzban ve Başkentray'ın vatandaşlara ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı.
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izban, marmaray

Bakanlık açıkladı: Bayramda Marmaray, Başkentray ve İZBAN ücretsiz olacak

17:26 07.07.2022 (güncellendi: 17:27 07.07.2022)
© İHA / ABDUL SAMET KAYA - CÜNEYT SEVİNDİK-AW650384Marmaray'da raylara atladığı iddia edilen kişi hayatını kaybetti
Marmaray'da raylara atladığı iddia edilen kişi hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2022
© İHA / ABDUL SAMET KAYA - CÜNEYT SEVİNDİK-AW650384
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kurban Bayramı ve 15 Temmuz'da Marmaray, Başkentray ve İzban'ın ücretsiz hizmet vereceini açıkladı.
Kurban Bayramı ve 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü nedeniyle toplu ulaşım hizmetleri ücretsiz kullanılabilecek.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kurban Bayramı ve 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nde Marmaray, İzban ve Başkentray'ın vatandaşlara ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı.
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